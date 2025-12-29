CCTV+: Hợp tác khoa học nông nghiệp Trung Quốc - Lào mang lại nhiều kết quả mới trong năm 2025

BẮC KINH, ngày 29 tháng 12 năm 2025 /PRNewswire/ -- Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, với năm 2025 đánh dấu một năm có những tiến bộ cụ thể từ khâu hoạch định trong phòng thí nghiệm đến tác động thực tiễn ở cấp đồng ruộng.

Trọng tâm của hợp tác này là Phòng thí nghiệm Liên hợp Trung Quốc – Lào về An toàn sinh học Thực vật, do Viện Bảo vệ Thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc (IPPCAAS) và Cục Nông nghiệp (DOA), Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp (MAF) Lào đồng chủ trì. Trong năm qua, phòng thí nghiệm liên hợp đã tinh chỉnh các thoả thuận quản trị, thống nhất các đầu mối liên lạc cố định giữa hai bên và chuẩn bị một thỏa thuận bổ sung về radar côn trùng độ phân giải cao, hiện đang trong quá trình xem xét theo quy định của phía Lào. Phía Lào cũng đã hoàn thành việc bố trí chức năng cho các cơ sở phòng thí nghiệm mới, bao gồm không gian sinh hoạt cơ bản cho các nhà khoa học thường trú, để các đội nhóm kỹ thuật có thể làm việc và phản ứng kịp thời tại chỗ.

Trên thực địa, hợp tác tập trung vào việc xây dựng các hệ thống trực tiếp phục vụ người nông dân. Tại miền Trung và miền Nam CHDCND Lào, các trạm bẫy đèn thông minh đã được triển khai tại năm tỉnh nông nghiệp trọng điểm gồm Viêng Chăn, Bolikhamxay, Khammouane, Savannakhet và Champasak, nhằm giám sát các loài sinh vật gây hại chính trên cây ngô và lúa.

Các mô hình trình diễn trên đồng ruộng đã kết nối những công cụ này với sản xuất hàng ngày. Tại khu vực xung quanh Vientiane và các huyện lân cận, các nhóm công tác Trung Quốc – Lào đã thiết lập các mảnh đất trồng lúa và ngô để so sánh giữa biện pháp kiểm soát sinh học, kiểm soát hóa học thông thường và các gói quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Các thử nghiệm song song này cho phép cán bộ địa phương và nông dân thấy được các lựa chọn khác nhau ảnh hưởng thế nào đến tổn thất mùa màng, chi phí lao động, vật tư đầu vào và độ an toàn, từ đó lựa chọn các biện pháp phối hợp phù hợp với điều kiện địa phương và yêu cầu thị trường.

Phát triển năng lực và truyền thông đã trở thành những điểm nhấn chính của mối quan hệ đối tác. Trong năm 2025, các chuyên gia Trung Quốc và Lào đã cùng tổ chức bốn đợt đào tạo thực hành gắn với các điểm giám sát mới, bao gồm vận hành và bảo trì bẫy đèn, xử lý mẫu vật, nhận diện sâu bệnh và ghi chép dữ liệu cơ bản, tiếp cận hơn 60 kỹ thuật viên cấp tỉnh, huyện và tuyến cơ sở. Phòng thí nghiệm liên hợp cũng hợp tác với Đại học Quốc gia Lào trong việc tuyển dụng và hướng dẫn thực tập sinh địa phương, mang lại cho sinh viên kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu nông nghiệp ứng dụng và quản lý dữ liệu. Để tăng cường mức độ nhận diện của chương trình hợp tác, các bảng thông tin song ngữ giới thiệu nhiệm vụ của phòng thí nghiệm liên hợp, các điểm giám sát và mảnh đất trình diễn đã được thực hiện, và Đài Truyền hình Quốc gia Lào đã đưa tin về các hoạt động này trên các kênh tin tức và nền tảng trực tuyến.

Cùng nhau, những phát triển này cho thấy Trung Quốc và CHDCND Lào đang biến hợp tác khoa học nông nghiệp thành sự hỗ trợ thiết thực cho cây trồng có khả năng chống chịu tốt hơn và sinh kế nông thôn bền vững hơn, đồng thời cung cấp một ví dụ hữu ích cho hợp tác khu vực nói chung.

