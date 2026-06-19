Công Ty Công Nghệ Di Động KPIT Mở Rộng Sự Hiện Diện tại Việt Nam với Trung Tâm Mới và Mối Quan Hệ Hợp Tác với Các Đại Học

Thông qua việc hợp tác với các đại học hàng đầu và tạo ra hơn 100 cơ hội việc làm, KPIT thể hiện cam kết dài hạn đối với hệ sinh thái nhân tài công nghệ của Việt Nam.

Hà Nội, Việt Nam, ngày 19 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- KPIT Technologies, đối tác công nghệ toàn cầu của hệ sinh thái Ô Tô và Công Nghệ Di Chuyển, đã công bố việc mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam với lễ khánh thành một trung tâm công nghệ mới tại Hà Nội và mối quan hệ hợp tác chiến lược với hai đại học hàng đầu. Với hơn 25 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ di chuyển, kinh nghiệm từ hơn 2000 chương trình sản xuất xe và phần mềm đang vận hành hơn 20 triệu phương tiện đang lưu thông, đây đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cam kết dài hạn của KPIT đối với khu vực Đông Nam Á và tầm nhìn của công ty nhằm góp phần định hình tương lai của ngành Công Nghệ Di Chuyển.

KPIT Leadership with the Vietnam team, during KPIT Vietnam office inauguration

Một căn cứ chiến lược cho sự phát triển ngành Công Nghệ Di Chuyển tại Đông Nam Á

Ngành công nghệ di chuyển toàn cầu đang tập trung vào việc tăng cường lợi thế cạnh tranh bằng cách giảm chi phí xe, cải thiện hiệu quả sản xuất, rút ngắn thời gian ra mắt xe và tính năng, đồng thời mang đến những trải nghiệm khác biệt cho người tiêu dùng. Đông Nam Á đang nổi lên như một khu vực quan trọng trong chuỗi giá trị ngành công nghệ di chuyển. Đối với KPIT, Việt Nam vừa là cơ hội kinh doanh tại địa phương đầy tiềm năng, vừa là cửa ngõ chiến lược để tiếp cận hệ sinh thái khu vực đang phát triển nhanh chóng. Trung tâm công nghệ mới này sẽ đóng vai trò là trung tâm kỹ thuật, đổi mới và hợp tác, hỗ trợ các chương trình trong lĩnh vực công nghệ di chuyển trên khắp Đông Nam Á và khu vực châu Á - Thái Bình Dương rộng lớn hơn.

Sự hiện diện ngày càng tăng của KPIT tại Việt Nam phản ánh chiến lược của công ty nhằm tiếp cận gần hơn các thị trường nơi lĩnh vực công nghệ di chuyển đang được tái định hình. Công ty hiện đang hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ di chuyển tại Đức, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ và các thị trường khác.

Trung tâm tại Việt Nam đã tuyển dụng một số kỹ sư trong nước và sẽ bổ sung hơn 100 vị trí việc làm trong thời gian tới.

Xây dựng hệ sinh thái nhân tài dài hạn và cơ hội việc làm tại Việt Nam

Trong khuôn khổ tầm nhìn dài hạn dành cho Việt Nam, KPIT cũng đã ký các Biên Bản Ghi Nhớ với Đại Học Bách Khoa Hà Nội (HUST - đại học kỹ thuật đầu tiên và hàng đầu của Việt Nam, nổi tiếng với truyền thống học thuật vững mạnh, đội ngũ giảng viên chất lượng và các thành tựu nghiên cứu)); và VinUniversity (VinUni – đại học tư thục phi lợi nhuận được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, với mối quan hệ hợp tác chiến lược vói Đại Học Cornell và Đại Học Pennsylvania). Các mối quan hệ hợp tác này nhằm tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp và trường học, phát triển nguồn nhân lực tài năng thế hệ mới trong lĩnh vực Công Nghệ Di Chuyển, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên và các chuyên gia trẻ tại Việt Nam.

Phát biểu về việc mở rộng, Sachin Tikekar, Chủ Tịch kiêm Đồng Giám Đốc Điều Hành của KPIT Technologies, cho biết: "Việt Nam là thị trường dài hạn quan trọng và là trung tâm nhân tài của KPIT tại khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn từ nguồn nhân lực tài năng, năng lượng và tốc độ đổi mới của quốc gia này trong bối cảnh cả các nhà sản xuất xe trong nước lẫn quốc tế đều đang tiếp tục đầu tư vào quốc gia này. Thông qua trung tâm công nghệ mới và các mối quan hệ hợp tác với những đại học hàng đầu, chúng tôi cam kết phát triển nguồn nhân lực trong nước, tạo ra các việc làm chất lượng cao và xây dựng sự hiện diện lâu dài, có ý nghĩa tại khu vực."

Giới Thiệu về KPIT

KPIT đang tái định hình lĩnh vực công nghệ di chuyển nhằm kiến tạo một thế giới sạch hơn, thông minh hơn và an toàn hơn. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, KPIT đang cách mạng hóa Phương Tiện Được Lập Trình bằng Phần Mềm và AI. www.kpit.com

Liên Hệ Truyền Thông

Sunil Ravish

Giám Đốc Cấp Cao - Tiếp Thị, Quan Hệ Truyền Thông

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Ảnh: https://mma.prnewswire.com/media/2997180/KPIT_Vietnam_office_inauguration.jpg

SOURCE KPIT Technologies