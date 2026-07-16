Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Báo Cáo Tổng Tài Sản Nắm Giữ Khoảng 406 Triệu USD, Bao Gồm OpenAI, Beast Industries, Hơn 16.000 ETH và Hơn 283 Triệu Token WLD

Tính đến 16:30 ngày 15 tháng 7 năm 2026 (giờ ET), tài sản do ORBS nắm giữ bao gồm khoản đầu tư 90 triệu USD (gián tiếp, thông qua các Công Ty Mục Đích Đặc Biệt - SPV) vào OpenAI, khoản đầu tư trị giá 18 triệu USD vào Beast Industries, khoản đầu tư 1 triệu USD vào Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) với giá 0,41 USD mỗi WLD (theo Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH), khoảng 148 triệu USD tiền mặt và stablecoin, với tổng giá trị tài sản nắm giữ khoảng 406 triệu USD.

Những Tin Tức Nổi Bật về Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Đang Thu Hút Sự Chú Ý:

Ban quản lý ORBS tin rằng danh mục tài sản của Công Ty nắm giữ một số thành tố quan trọng nhất đối với hệ thống tài chính kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Những tin tức nổi bật trong tuần này bao gồm:

Tuần này, có thông tin cho rằng OpenAI đang phát triển một sản phẩm gia dụng đóng vai trò như một người bạn đồng hành AI giống con người. Sản phẩm này có khả năng điều khiển các thiết bị nhà thông minh, phát đa phương tiện, trả lời câu hỏi và phản hồi tin nhắn. Bước tiến này sẽ giúp OpenAI tiến vào thị trường phần cứng để cạnh tranh với Apple, Google và nhiều đối thủ khác (theo Bloomberg).

Vào ngày 9 tháng 7, OpenAI đã phát hành GPT-5.6 Sol, phiên bản này tối ưu hóa hiệu quả sử dụng token (hiệu quả hơn 54% đối với các tác vụ lập trình của AI tác nhân), nâng cao khả năng trong các lĩnh vực lập trình, khoa học, sinh học, an ninh mạng, hỗ trợ đa phương thức và các tính năng mới như GPT-Live. Phiên bản này sẽ được triển khai có giới hạn và theo từng giai đoạn theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ vì những lo ngại về an ninh quốc gia. Sol tích hợp chế độ "ultra" để xử lý các tác vụ phức tạp hơn và bổ sung các tính năng an toàn nâng cao (theo OpenAI).

Vào ngày 24 tháng 7 năm 2026, lộ trình phát hành token của World sẽ đạt một cột mốc quan trọng. Theo nội dung trong sách trắng gốc của World, giai đoạn mở khóa token lớn nhất kéo dài 3 năm của mạng lưới sắp kết thúc. Sự kiện này sẽ làm giảm khoảng 43% lượng WLD được đưa vào lưu thông mỗi ngày, từ khoảng 5,1 triệu token xuống còn khoảng 2,9 triệu token. Hiện tại, ORBS đang nắm giữ 283.452.700 WLD, chiếm khoảng 8% tổng nguồn cung đang lưu hành và giữ vị thế tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng WLD lớn nhất thế giới. Dù lượng token mà ORBS nắm giữ sẽ không thay đổi vào ngày 24 tháng 7, tốc độ phát hành token mới của mạng lưới dự kiến sẽ chậm lại đáng kể. WLD sẽ tiếp tục được đưa vào lưu thông, nhưng với tốc độ hằng ngày chỉ bằng khoảng một nửa so với trước đây, làm giảm đáng kể tốc độ tăng trưởng của tổng nguồn cung (theo World).

Ông Thomas "Tom" Lee, Thành Viên Hội Đồng Quản Trị của Eightco, nhận định: "OpenAI đang liên tục cải tiến dần các khả năng của ChatGPT, mang lại những cải thiện đáng kể tính đến thời điểm hiện tại. Việc tối ưu hóa hiệu suất của token được nhiều người dùng hoan nghênh. Chúng tôi tin rằng ORBS sở hữu vị thế độc đáo để đón đầu tương lai. Khi AI ngày càng mang tính cá nhân hóa và tự chủ hơn, chúng tôi kỳ vọng rằng công nghệ xác thực danh tính con người (proof of human) sẽ trở thành một trong những tài sản giá trị nhất trong nền kinh tế kỹ thuật số."

Eightco: Tiếp xúc với các xu hướng lớn quan trọng

Eightco phát triển dựa trên ba xu hướng lớn mà Công Ty kỳ vọng sẽ định hình thập kỷ đổi mới tiếp theo: trí tuệ nhân tạo, định danh kỹ thuật số, và nền kinh tế sáng tạo nội dung, với vị thế trong từng xu hướng thông qua khoản đầu tư gián tiếp vào OpenAI (chiếm 22% lượng vốn nắm giữ của ORBS), Worldcoin (chiếm 29%), và Beast Industries (chiếm 4%).

Trí Tuệ Nhân Tạo – OpenAI

Eightco đã đầu tư khoảng 90 USD triệu vào các công ty mục đích đặc biệt có quyền lợi vốn chủ sở hữu trong công ty mẹ của OpenAI, chiếm khoảng 22% tài sản quỹ, một trong những mức độ tập trung cao nhất được công bố đối với bất kỳ công ty niêm yết nào.

Ứng dụng ChatGPT dành cho người tiêu dùng của OpenAI là ứng dụng AI dành cho người tiêu dùng số 1 trên toàn cầu (Sensor Tower) và đã vượt mốc 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần vào tháng 2 năm 2026, khiến ứng dụng này trở thành công nghệ dành cho người tiêu dùng có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lịch sử (UBS thông qua Reuters).

Định Danh Kỹ Thuật Số — Token WLD

Eightco hiện nắm giữ hơn 283 triệu WLD (chiếm khoảng 8% tổng nguồn cung lưu hành) và là tổ chức đầu tư niêm yết công khai nắm giữ lượng Worldcoin lớn nhất trên toàn cầu (chiếm khoảng 29% kho quỹ của Eightco).

Worldcoin là token gốc của World – mạng lưới Proof of Human toàn cầu được xây dựng bởi Tools for Humanity (do Sam Altman và Alex Blania đồng sáng lập) và do World Foundation quản lý. Các thiết bị Orb của hãng phát hành một World ID (Mã định danh World) bảo vệ quyền riêng tư, cho phép xác minh người dùng là một con người duy nhất, chứ không phải là một tác nhân AI.

Theo mô hình kinh doanh đã được World công bố, các ứng dụng phải trả phí cho mỗi lần xác minh trong khi việc xác minh người dùng cuối vẫn miễn phí, theo đó cả nhà phát hành chứng chỉ cũng như giao thức World đều kiếm tiền từ việc xác thực người dùng đã được xác minh. Theo Tools for Humanity, World xác định cơ hội doanh thu tiềm năng chung của 13 ngành trị giá 6,35 nghìn tỷ USD, trong đó có ngân hàng, thương mại điện tử, trò chơi, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI).

Nền Kinh Tế Sáng Tạo — Beast Industries

Eightco đã đầu tư 18 triệu USD vào vốn chủ sở hữu của Beast Industries, tương đương khoảng 4% tài sản quỹ.

Beast Industries sở hữu một trong những mạng lưới tiếp cận trực tiếp khách hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới, với tổng số hơn 500 triệu người theo dõi trên các nền tảng, và MrBeast là người được xem nhiều nhất trên YouTube toàn cầu. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) thương mại hóa các hoạt động sản xuất nội dung, khả năng phân phối và niềm tin của khán giả trở thành những tài sản ngày càng khan hiếm.

Giới thiệu về Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) là một công ty niêm yết công khai, đang thực hiện chiến lược quản lý kho quỹ Worldcoin (WLD) đầu tiên thuộc loại hình này. Công Ty cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận gián tiếp ba xu hướng định hình chu kỳ này chỉ với một mã cổ phiếu duy nhất: trí tuệ nhân tạo (thông qua khoản đầu tư gián tiếp vào OpenAI), định danh kỹ thuật số (thông qua vị thế là tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng WLD lớn nhất thế giới và giao thức Proof of Human), và nền kinh tế sáng tạo thông qua cổ phần trong Beast Industries của MrBeast. Được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu như Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera và GSR, Eightco đang xây dựng lớp cơ sở hạ tầng phục vụ việc xác thực con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tự hành.

Để biết thêm thông tin:

X: @iamhuman_orbs

Trang web: 8co.holdings

Câu hỏi Thường Gặp

Cổ phiếu ORBS là gì?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) là một công ty niêm yết công khai trên sàn Nasdaq. ORBS mang đến cơ hội tiếp cận gián tiếp với: OpenAI và Beast Industries.

Tổ chức/cá nhân nào hiện sở hữu nhiều Worldcoin (WLD) nhất?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) nắm giữ 283 triệu WLD, tương đương khoảng 8% nguồn cung đang lưu hành và là tổ chức đầu tư niêm yết công khai nắm giữ lượng Worldcoin lớn nhất trên toàn cầu.

Bằng Chứng Con Người (Proof of Human) là gì?

Proof of Human (Bằng Chứng Con Người) là một phương thức xác minh được mã hóa cho phép chứng minh người dùng là một cá nhân duy nhất, còn sống, không phải là bot hay tác nhân AI. Đây là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho mạng xã hội, ngân hàng, thương mại điện tử và bất kỳ hệ thống nào yêu cầu "một người, một tài khoản" trong kỷ nguyên Agentic AI.

Eightco (ORBS) có liên quan như thế nào đến Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) là tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng Worldcoin (WLD) lớn nhất thế giới, token vận hành mạng lưới Proof of Human của World.

CEO của Eightco Holdings là ai?

Ông Kevin O'Donnell là Giám Đốc Điều Hành của Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Hội Đồng Quản Trị của Công Ty bao gồm Tom Lee (Đối Tác Quản Lý và Trưởng bộ phận Nghiên Cứu tại Fundstrat, kiêm Chủ Tịch của Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) và Brett Winton (Trưởng bộ phận Dự Báo Tương Lai tại ARK Invest) trong vai trò cố vấn cho Hội Đồng Quản Trị.

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính dự báo theo nghĩa của Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Tất cả các tuyên bố trong thông cáo báo chí này, ngoại trừ các tuyên bố về sự kiện lịch sử, đều có thể được coi là tuyên bố mang tính dự báo, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố liên quan đến: kỳ vọng của Công Ty rằng trí tuệ nhân tạo, định danh kỹ thuật số và nền kinh tế sáng tạo sẽ định hình thập kỷ đổi mới tiếp theo; niềm tin của Công Ty rằng danh mục đầu tư kho quỹ của mình nắm giữ một số thành phần quan trọng nhất cho hệ thống tài chính kỹ thuật số và AI trong tương lai; niềm tin của Công Ty rằng mình đang sở hữu vị thế độc đáo để đón đầu tương lai; các tuyên bố rằng OpenAI đã nộp hồ sơ S-1 bảo mật, chuẩn bị cho một đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến trong tương lai; các tuyên bố rằng OpenAI đang phát triển một sản phẩm gia dụng bạn đồng hành AI giống con người; các tuyên bố liên quan đến khả năng, tính năng và việc phát hành mô hình GPT-5.6 Sol của OpenAI, bao gồm hiệu suất token, năng lực lập trình và chế độ "ultra"; các tuyên bố rằng xác thực danh tính con người Proof-of-Human sẽ trở thành một trong những tài sản có giá trị nhất trong nền kinh tế kỹ thuật số; các tuyên bố liên quan đến cơ hội doanh thu tiềm năng của World là 6,35 nghìn tỷ USD trên nhiều ngành bao gồm ngân hàng, thương mại điện tử, trò chơi điện tử, mạng xã hội và AI tác nhân; các tuyên bố liên quan đến việc Worldcoin (WLD) được niêm yết trên nền tảng Robinhood và mở rộng khả năng tiếp cận cho hàng triệu người dùng; các tuyên bố liên quan đến việc cắt giảm lượng phát hành token WLD dự kiến sau ngày 24 tháng 7 năm 2026, bao gồm mức giảm dự kiến từ khoảng 5,1 triệu token xuống còn khoảng 2,9 triệu token mỗi ngày; các tuyên bố rằng Công Ty nắm giữ vị thế tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng WLD lớn nhất thế giới; các tuyên bố rằng việc phân phối và niềm tin của khán giả ngày càng trở nên khan hiếm khi AI thương mại hóa việc sản xuất nội dung; các tuyên bố liên quan đến việc Công Ty xây dựng lớp cơ sở hạ tầng để xác thực danh tính con người trong kỷ nguyên AI tác nhân; và các tuyên bố liên quan đến việc Công Ty cung cấp cơ hội tiếp cận gián tiếp với các xu hướng định hình tương lai thông qua các khoản đầu tư vào OpenAI, WLD và Beast Industries. Các từ ngữ như "lập kế hoạch", "kỳ vọng", "sẽ", "dự kiến", "tiếp tục", "mở rộng", "thúc đẩy", "phát triển", "tin rằng", "hướng dẫn", "mục tiêu", "có thể", "duy trì", "dự án", "triển vọng", "có ý định", "ước tính", "có khả năng sẽ", "nên", "được định vị", "quan điểm", và các từ ngữ cũng như thuật ngữ khác có ý nghĩa và cách diễn đạt tương tự nhằm mục đích xác định các tuyên bố mang tính dự báo, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố mang tính dự báo đều chứa các thuật ngữ này. Các tuyên bố mang tính dự báo được dựa trên niềm tin và giả định hiện tại của ban quản lý, những điều này luôn tiềm ẩn rủi ro và sự không chắc chắn, đồng thời không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả nêu trong bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào do nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở: việc Công Ty không thể trực tiếp can thiệp vào hoạt động quản lý hay điều hành của các doanh nghiệp tư nhân mà Công Ty không nắm giữ cổ phần chi phối, bao gồm cả OpenAI và Beast Industries; rủi ro tổn thất hoặc giảm giá trị đối với các khoản đầu tư chiến lược của Công Ty, bao gồm vị thế gián tiếp trong cổ phần OpenAI (nắm giữ qua các pháp nhân mục đích đặc biệt), vị thế đối với WLD và vị thế trong cổ phần Beast Industries; khả năng duy trì tuân thủ các yêu cầu niêm yết liên tục của sàn Nasdaq; các khoản chi phí, lệ phí phát sinh ngoài dự kiến làm sụt giảm nguồn vốn hoặc gây chậm trễ cho quá trình phân bổ vốn của Công Ty; việc không thể huy động đủ nguồn vốn phù hợp để tài trợ hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như các khoản đầu tư chiến lược; biến động mạnh về giá tài sản kỹ thuật số bao gồm cả WLD và ETH, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị tài sản ngân quỹ của Công Ty; các thay đổi về mặt pháp lý, các điều luật và quy định trong tương lai gây tác động tiêu cực đến tài sản kỹ thuật số, tiến trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo hoặc hoạt động thu thập dữ liệu sinh trắc học; rủi ro liên quan đến việc phát triển, áp dụng và mức độ chấp nhận của thị trường đối với công nghệ Proof-of-Human cùng mạng lưới World; tính chất không chắc chắn về tốc độ cũng như quỹ đạo triển khai các ứng dụng AI tác nhân trong doanh nghiệp và người tiêu dùng; tính không chắc chắn liên quan đến lộ trình sản phẩm của OpenAI, các định hướng phát triển mô hình kinh doanh, cũng như lộ trình thời gian hoặc khả năng thành công của các thương vụ IPO; rủi ro liên quan đến khả năng đạt được các mục tiêu tăng trưởng dự kiến của Beast Industries; áp lực cạnh tranh trong thị trường định danh kỹ thuật số và thị trường cơ sở hạ tầng AI; việc phụ thuộc vào nguồn bên thứ ba để xác định giá trị của một số khoản đầu tư; sự không chắc chắn về thành công liên tục của MrBeast cũng như hiệu quả hoạt động từ mô hình kinh doanh dựa trên nhà sáng tạo của Beast Industries; rủi ro phát sinh do các vị thế đầu tư tập trung của Công Ty vào một số tài sản kỹ thuật số và các khoản đầu tư vào công ty tư nhân; sự thay đổi trong quan điểm của công chúng cũng như chính phủ đối với tài sản kỹ thuật số hoặc các ngành liên quan đến trí tuệ nhân tạo; các rủi ro liên quan đến tiến độ, tính năng, và mức độ đón nhận của thị trường đối với các phiên bản mô hình mới từ OpenAI; và rủi ro rằng cơ chế điều tiết nguồn cung WLD có thể không tạo ra được các tác động thị trường như kỳ vọng. Vì những rủi ro và bất ổn này, hãy thận trọng và không nên có niềm tin không xác đáng vào những tuyên bố mang tính dự báo này. Để tìm hiểu thêm về các rủi ro, yếu tố không chắc chắn và những tác nhân quan trọng khác có thể khiến kết quả thực tế của Eightco khác biệt trọng yếu so với các tuyên bố mang tính dự báo trong tài liệu này, vui lòng tham khảo các hồ sơ của Eightco gửi lên Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC), bao gồm phần các yếu tố rủi ro và các công bố thông tin khác trong Báo Cáo Thường Niên theo Mẫu 10-K nộp ngày 15/04/2026 cùng các hồ sơ công khai liên quan khác. Mọi thông tin trong thông cáo báo chí này chỉ chính xác tại thời điểm phát hành. Eightco không có nghĩa vụ cập nhật thông tin này hoặc công bố công khai kết quả của bất kỳ sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào có trong đây để phản ánh kết quả thực tế hoặc bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng của công ty.

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)