GALAXYJOY HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI WOGI, MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI ĐỔI THƯỞNG CỦA VIETJET SKYJOY TRÊN TOÀN KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Vietjet SkyJoy nâng tổng số thương hiệu đối tác lên hơn 1.200 trên toàn khu vực Đông Nam Á, nhờ tích hợp với nền tảng WOGI.

SINGAPORE, ngày 2 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- WOGI, nền tảng kỹ thuật số toàn diện giúp doanh nghiệp triển khai và quản lý toàn bộ quy trình thưởng - trả thưởng, đã công bố hợp tác chiến lược với GalaxyJoy - đơn vị vận hành và phát triển chương trình khách hàng thân thiết SkyJoy của Vietjet Air. Thông qua hợp tác chiến lược này, với sự hỗ trợ từ WOGI, Vietjet SkyJoy mở rộng danh mục ưu đãi, nâng tổng số thương hiệu đổi thưởng lên hơn 1.200 tại Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Hoa Lan Huong, CEO of GalaxyJoy, and Viktor Atanasov, CEO of WOGI, sign a partnership agreement in Singapore to support the expansion of Vietjet SkyJoy’s cross-border rewards programme.

Vietjet SkyJoy hiện kết nối hệ sinh thái ưu đãi từ dịch vụ hàng không Vietjet, các đối tác ngân hàng và nhiều thương hiệu phong cách sống, giúp Hội viên dễ dàng tích lũy và sử dụng điểm SkyPoint cho mọi nhu cầu hàng ngày, từ du lịch, ăn uống, mua sắm đến giải trí. Với sự đồng hành của WOGI, mạng lưới ưu đãi của Vietjet SkyJoy được nâng tầm và mở rộng ra toàn khu vực, đồng thời tạo nền tảng để chương trình tiếp tục phát triển tại các thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Trong giai đoạn đầu, Hội viên Vietjet SkyJoy có thể đồng thời trải nghiệm các đặc quyền phòng chờ, ưu tiên tại sân bay và đổi thưởng e-voucher, quà tặng vật lý,...thông qua mạng lưới đối tác của WOGI. Danh mục này bao gồm các thương hiệu quen thuộc như Alfamart, Grab, Jaya Grocer, KFC, Lotus's, Shopee, Tokopedia, Watsons và nhiều thương hiệu khác. Việc mở rộng này là bước tiến quan trọng trong định hướng xây dựng một hệ sinh thái ưu đãi liền mạch, xuyên biên giới, đưa Vietjet SkyJoy tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành nền tảng phong cách sống tích hợp trong khu vực.

"Việc triển khai các chương trình tặng thưởng tại nhiều thị trường Châu Á thường đòi hỏi phải làm việc với các đối tác riêng lẻ tại từng quốc gia, dẫn đến vận hành phân mảnh và trải nghiệm không đồng nhất.", Ông Viktor Atanasov, CEO của WOGI chia sẻ. "Thông qua hợp tác này, GalaxyJoy có thể mang đến cho các Hội viên Vietjet SkyJoy trải nghiệm đổi thưởng liền mạch trên toàn khu vực, đồng thời tiếp cận trực tiếp các đối tác là thương hiệu uy tín tại từng thị trường, được quản lý tập trung trên một nền tảng duy nhất của WOGI".

"Kể từ tháng 5/2023, Vietjet SkyJoy đã có hơn 18 triệu Hội viên. Khi Hội viên ngày càng mở rộng hành trình ra các nước trong khu vực, việc xây dựng một hệ sinh thái ưu đãi đồng hành cùng Hội viên trở nên đặc biệt quan trọng. Hợp tác với WOGI giúp chúng tôi thực hiện điều này một cách hiệu quả và đồng bộ hơn", Bà Hoa Lan Hương, Tổng Giám đốc GalaxyJoy, chia sẻ.

Sơ lược về WOGI

WOGI là nền tảng kỹ thuật số toàn diện giúp doanh nghiệp triển khai và quản lý toàn bộ quy trình thưởng - trả thưởng, từ tạo động lực, nâng cao hiệu suất đến tăng cường gắn kết với nhân viên, khách hàng thân thiết và đối tác. Nền tảng WOGI có hơn 1.600 thương hiệu đối tác và 8.000 lựa chọn phần thưởng, có mặt tại hơn 50 quốc gia. Đặc biệt, phần thưởng có thể quy đổi thành tiền mặt thông qua ví điện tử với 16 loại tiền tệ khác nhau, hỗ trợ đa ngôn ngữ và khả năng triển khai linh hoạt theo từng thị trường trong khu vực. Tìm hiểu thêm tại: www.wogi.biz.

