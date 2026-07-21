Giải bóng đá Thôn Siêu tại Quý Châu, Trung Quốc mở ra cơ hội mới cho ngành nông nghiệp

QUÝ DƯƠNG, Trung Quốc, ngày 21 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bản tin từ CNS: Tiếng reo hò tràn ngập sân bóng khi vòng bán kết Giải bóng đá Thôn Siêu (Village Super League), hay còn gọi là "Cun Chao" của Trung Quốc khởi tranh tại huyện Rongjiang, tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 7. Bên ngoài sân vận động, một khung cảnh sôi động khác diễn ra khi du khách khám phá các đặc sản địa phương như chanh dây vàng, trà và đồ uống từ quả Rosa roxburghii.

The e-commerce team conducted a live sales event for Rongjiang Golden Passion Fruit during the "Village Super League" broadcast live stream.

Khoảng 100 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đến từ khắp tỉnh Quý Châu, trong khi hoạt động thương mại điện tử qua livestream, dùng thử và các hoạt động tương tác đã biến sự kiện bóng đá nông thôn nổi tiếng này thành một nền tảng mới để quảng bá nông sản địa phương.

Tại một gian hàng livestream, chanh dây vàng trồng tại Rongjiang được giới thiệu tới người tiêu dùng trực tuyến.

"Trước đây, người tiêu dùng ngoài tỉnh Quý Châu biết rất ít về chanh dây vàng Rongjiang. Tuy nhiên, khi Giải bóng đá Thôn Siêu trở nên nổi tiếng, ngày càng nhiều người biết đến Rongjiang cũng như các sản phẩm của địa phương", Yuan Kepeng, nhân viên của một doanh nghiệp tham gia sự kiện cho biết.

Theo ông Yuan, số chanh dây được bán trong các buổi livestream đều được thu mua từ nông dân địa phương, với khách hàng hiện đã mở rộng ra ngoài Quý Châu đến các khu vực ven biển bao gồm cả tỉnh Quảng Đông.

Zhang Yunfeng, người đã livestream bán các nông sản Quý Châu suốt ba năm qua, đã chuyển studio của mình ra sát sân bóng để giới thiệu chanh dây, nước quả thanh mai và trà địa phương tới người xem.

Theo ông Zhang, giải đấu đã thu hút nhiều khán giả hơn đến với buổi livestream của ông. Ban đầu, nhiều người hỏi về Rongjiang và các trận đấu bóng đá, sau đó mới chuyển sự chú ý sang các sản phẩm địa phương, trong đó một số người đặt mua hàng vì yêu thích Giải bóng đá Thôn Siêu.

"Giá trị không chỉ nằm ở số lượng hàng hóa chúng tôi bán được," ông Zhang nói. "Điều quan trọng hơn là giúp nhiều người biết đến những sản phẩm chất lượng mà nơi này cung cấp".

Giải đấu cũng đang chuyển lượng khách tham quan thành hoạt động tiêu dùng cho địa phương. Một du khách họ He từ Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã đưa con đến Rongjiang trong chuyến du lịch gia đình. Họ xem bóng đá, nếm thử các đặc sản địa phương và tham gia các hoạt động tại khu chợ.

"Tôi muốn trực tiếp xem một trận đấu và để con mình khám phá nhiều hơn về Quý Châu", bà chia sẻ.

Khu chợ là một phần trong sáng kiến của tỉnh nhằm quảng bá các thương hiệu nông sản và hỗ trợ người nông dân. Thông qua việc kết hợp thể thao, chợ và thương mại điện tử qua livestream, sự kiện hướng tới kết nối lượng khán giả do bóng đá nông thôn thu hút với các sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Trong những năm gần đây, các sự kiện thể thao cấp cơ sở như Village Basketball Association, hay còn gọi là "Cun BA" và Giải bóng đá Thôn Siêu đã thu hút ngày càng nhiều du khách đến khu vực nông thôn của tỉnh Quý Châu, qua đó mở ra những cơ hội mới cho du lịch, tiêu dùng và các doanh nghiệp địa phương.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, du khách vẫn tiếp tục dạo quanh khu chợ, trong khi các đơn đặt hàng trực tuyến vẫn liên tục đổ về. Sự phổ biến của các môn thể thao nông thôn đang giúp nông sản Quý Châu tiếp cận người tiêu dùng vượt ra ngoài phạm vi sân bóng.

SOURCE CNS