Globe Teleservices Công Bố Hợp Tác cùng Myanma Posts and Telecommunications nhằm Nâng Cao Hảo Mật Tin Nhắn và Trải Nghiệm Khách Hàng

SINGAPORE, ngày 11 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Globe Teleservices Pte. Ltd. (GTS), nhà cung cấp giải pháp viễn thông toàn cầu, vừa công bố thỏa thuận hợp tác với Myanma Posts and Telecommunications (MPT Myanmar) — nhà mạng quốc gia của Myanmar — nhằm tăng cường dịch vụ tin nhắn bảo mật cho thuê bao trong nước và quốc tế.

Thông qua mối quan hệ hợp tác này, MPT Myanmar sẽ củng cố hệ sinh thái tin nhắn A2P, đảm bảo thông tin được truyền tải với độ tin cậy và tính minh bạch tối ưu, đồng thời đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu về tuân thủ và quy định pháp lý tại Myanmar.

Mối quan hệ hợp tác này sẽ thúc đẩy công tác quản trị và nâng cao tính minh bạch trong việc kiểm soát lưu lượng tin nhắn, giúp MPT Myanmar ngăn chặn các nội dung rác và bảo vệ an toàn cho các tương tác của khách hàng. Khách hàng thuê bao sẽ nhận được các thông báo quan trọng nhanh chóng và chính xác hơn, đồng thời tận hưởng trải nghiệm liền mạch khi tương tác với các doanh nghiệp và dịch vụ dựa trên nền tảng tin nhắn bảo mật.

"Tại Globe Teleservices, chúng tôi tin rằng nền tảng tin nhắn doanh nghiệp phải được xây dựng trên sự tin cậy, đặc biệt là đối với các luồng thông tin nhạy cảm và có tính cấp thiết về thời gian," ông Ashutosh Agrawal, Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn Globe Teleservices, chia sẻ. "Thông qua việc hợp tác với MPT Myanmar, chúng tôi hướng tới mục tiêu củng cố tính bảo mật và tuân thủ cho dịch vụ tin nhắn A2P, đồng thời tạo đà cho sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn."

Bằng cách kết hợp mạng lưới phủ sóng toàn quốc rộng khắp của MPT Myanmar với chuyên môn của Globe Teleservices trong việc tối ưu hóa doanh thu và hệ thống tường lửa A2P, mối quan hệ hợp tác này kỳ vọng tạo ra một môi trường nhắn tin thân thiện với người dùng trong bối cảnh chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ tại Myanmar.

Giới thiệu về Globe Teleservices

Globe Teleservices Pte. là tập đoàn viễn thông có trụ sở tại Singapore và mạng lưới hiện diện trên toàn thế giới, với các văn phòng tại Hoa Kỳ, Dubai, Malaysia, Tanzania, Ghana, Ấn Độ và Hồng Kông. GTS cung cấp các giải pháp thế hệ tiếp theo chuyên biệt về kiếm tiền A2P, tin nhắn đa kênh, chống gian lận và dịch vụ đám mây. GTS là thành viên của các diễn đàn uy tín trong ngành như MEF, GSMA và GLF. Các thành tựu tiêu biểu bao gồm: Giải Thưởng Bạch Kim từ Juniper Research cho giải pháp Phát Hiện Gian Lận AGT/AIT Ứng Dụng AI; được The Straits Times và Statista vinh danh trong danh sách Các Công Ty Tăng Trưởng Nhanh Nhất Singapore các năm 2024, 2025 & 2026; lọt vào danh sách Các Công Ty Tăng Trưởng Cao Khu Vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 & 2025 của Financial Times; và được xếp hạng Tier 1 trong Báo Cáo Tác Động Thị Trường Tin Nhắn SMS A2P năm 2024 (phiên bản dành cho Nhà Mạng và Doanh Nghiệp) của ROCCO.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2791454/5571410/Globe_Teleservices_Logo.jpg

SOURCE Globe Teleservices