Great Place To Work công bố Bảng xếp hạng "Nơi Làm Việc Xuất Sắc Nhất Đông Nam Á ngành Y tế & Dược phẩm sinh học" đâu

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 24 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Great Place To Work, cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc, chính thức công bố Bảng xếp hạng Nơi Làm Việc Xuất Sắc Hàng Đầu Đông Nam Á ngành Y tế & Dược phẩm sinh học 2026 (Southeast Asia's Best Workplaces™ in Healthcare & Biopharma 2026). Bảng xếp hạng tôn vinh 15 tổ chức tiêu biểu đã thiết lập những chuẩn mực nổi bật về sự tin cậy, tinh thần quan tâm, đổi mới và hiệu suất trong một trong những ngành có vai trò quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của khu vực.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên phản hồi khảo sát bảo mật danh tính từ hơn 36.000 người lao động tại Đông Nam Á, thu về hơn 55.000 phản hồi. Đây là một trong những nghiên cứu toàn diện và đáng tin cậy nhất về trải nghiệm người lao động trong lĩnh vực y tế và dược phẩm công nghệ sinh học tại khu vực.

Các tổ chức được vinh danh trong danh sách năm nay đang góp phần định hình tương lai ngành chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. Từ các bệnh viện, đơn vị cung cấp dịch vụ y tế đến các doanh nghiệp dược phẩm sinh học và công nghệ y tế (MedTech), họ đang mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường năng lực của hệ thống y tế nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày càng gia tăng của dân số già hóa và gánh nặng bệnh lý mãn tính.

Bà Evelyn Kwek, Giám đốc điều hành Great Place To Work ASEAN & ANZ cho biết:

"Các tổ chức trong lĩnh vực y tế và dược phẩm công nghệ sinh học đang đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của Đông Nam Á. Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng và các phương pháp điều trị mới liên tục ra đời, điều tạo nên sự khác biệt của những tổ chức hàng đầu không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn hay dịch vụ, mà còn ở nền văn hóa hỗ trợ những con người đứng phía sau những thành tựu đó.

Các tổ chức được vinh danh trong Bảng xếp hạng Southeast Asia's Best Workplaces in Healthcare & Biopharma 2026 năm nay đã chứng minh rằng một môi trường làm việc dựa trên sự tin cậy không chỉ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân, mà còn góp phần củng cố năng lực của hệ thống y tế trên toàn khu vực."

Các tổ chức dẫn đầu bảng xếp hạng

Dẫn đầu danh sách năm nay là ba tổ chức tiêu biểu về năng lực lãnh đạo lấy con người làm trọng tâm, mức độ tin cậy cao tại nơi làm việc và cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ người lao động trong môi trường hoạt động có yêu cầu chuyên môn và tiêu chuẩn quản lý khắt khe:

#1 AbbVie

#2 Hệ thống Y tế Vinmec

#3 Servier

Danh sách đầy đủ 15 tổ chức được vinh danh có thể xem tại đây.

Chia sẻ về việc AbbVie được xếp hạng số 1 trong danh sách năm nay, ông Rama Vela, Tổng Giám đốc khu vực ASEAN của AbbVie, cho biết:

"Một nền văn hóa nơi làm việc xuất sắc không được tạo nên bởi sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của những nỗ lực có chủ đích từ những con người lãnh đạo bằng đam mê và sự chính trực, hợp tác với tinh thần cởi mở và cùng cam kết làm điều đúng đắn.

Thành tựu này phản ánh cam kết chung của chúng tôi trong việc xây dựng một môi trường nơi mỗi người có thể phát triển tối đa tiềm năng và tạo ra những tác động tích cực cho bệnh nhân cũng như cộng đồng. Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã cùng nhau đạt được và tin tưởng vào hành trình phía trước."

Đại diện Servier cũng nhấn mạnh vai trò của các giá trị cốt lõi trong việc tạo nên trải nghiệm tích cực cho người lao động và đóng góp cho ngành chăm sóc sức khỏe:

"Việc được vinh danh trong danh sách Nơi Làm Việc Xuất Sắc Nhất Đông Nam Á ngành Y tế & Dược phẩm Công nghệ sinh học 2026 là minh chứng rõ nét cho cách chúng tôi hiện thực hóa các giá trị cốt lõi của mình: Quan tâm (Care), Cùng phát triển thông qua chia sẻ (Grow by Sharing), Dám đổi mới (Dare to Innovate) và Quyết tâm tạo nên thành công (Commit to Succeed).

Những đóng góp của Servier cho ngành chăm sóc sức khỏe bắt đầu từ chính đội ngũ nguơ – những n – những người mang trong mình niềm đam mê và là động lực cho mọi thành công của chúng tôi. Thành tựu này tái khẳng định cam kết của Servier trong việc xây dựng một môi trường nơi mỗi cá nhân có thể phát triển, trưởng thành và tạo ra những tác động ý nghĩa trên khắp khu vực.

Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho một nền văn hóa trao quyền, khuyến khích mỗi cá nhân cung tạo nên sự khác biệt cho bệnh nhân trên khắp Đông Nam Á.

Đó chính là tinh thần Servier."

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SOURCE Great Place To Work