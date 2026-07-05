Hội nghị thượng đỉnh tại Trùng Khánh thúc đẩy kết nối giữa nguồn vốn và các ngành công nghiệp khi thành phố đẩy nhanh chuyển đổi kinh tế

TRÙNG KHÁNH, Trung Quốc, ngày 5 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Một hội nghị thượng đỉnh tài chính quy mô lớn đã được tổ chức tại Trùng Khánh vào ngày 3 tháng 7 nhằm tăng cường kết nối giữa nguồn vốn và các ngành công nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo của thành phố. Hội nghị "Hỗ trợ tài chính cho phát triển chất lượng cao" bao gồm các hoạt động ký kết thỏa thuận, giới thiệu cơ hội đầu tư, thảo luận chuyên đề và trình diễn các dự án khởi nghiệp, tất cả được thiết kế nhằm điều hướng thêm nguồn vốn tư nhân và vốn từ các tổ chức vào chuỗi cung ứng địa phương, đổi mới công nghệ và các dự án cơ sở hạ tầng. Sự kiện đóng vai trò là một nền tảng kết nối đầu tư chuyên biệt — kết nối các doanh nghiệp đang tìm kiếm nguồn vốn phục vụ tăng trưởng với các tổ chức tài chính đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại một trong những trung tâm đô thị phát triển nhanh nhất của Trung Quốc.

Trong khuôn khổ hội nghị, thành phố đã công bố bốn danh mục kêu gọi vốn mới, bao gồm các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, cơ sở hạ tầng và doanh nghiệp nhà nước. Tổng cộng có 549 dự án đang tìm kiếm khoảng 419,4 tỷ Nhân dân tệ vốn tài trợ.Sau nhiều vòng kết nối đầu tư, 60,66% số dự án này đã tìm được nhà đầu tư phù hợp. Tính đến cuối quý I năm nay, dư nợ cho vay sản xuất chế tạo trung và dài hạn của thành phố đạt 298,5 tỷ Nhân dân tệ, trong khi dư nợ cho vay khoa học công nghệ đạt 870 tỷ Nhân dân tệ — tăng lần lượt 13,9% và 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ dừng lại ở việc công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, hội nghị cũng mang lại những kết quả cụ thể khi 56 hợp đồng với tổng giá trị 154,9 tỷ Nhân dân tệ đã được ký kết ngay tại sự kiện. Nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho một số lĩnh vực công nghiệp năng động nhất của Trung Quốc, bao gồm xe điện kết nối thông minh và ngành sản xuất điện tử thế hệ mới. Đáng chú ý hơn là sự đa dạng của các tổ chức hậu thuẫn tài chính — với sự tham gia của cả khối ngân hàng, công ty chứng khoán cho đến các công ty quản lý tài sản.

Zhang Zemin, viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết Trùng Khánh đang xây dựng một hệ sinh thái hợp tác kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện và doanh nghiệp. Ông kêu gọi các nhà đầu tư tập trung vào các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ở giai đoạn đầu đang phát triển các công nghệ y tế cốt lõi. Trong khi đó, Yin Qi, Chủ tịch HĐQT của Afari Technology, nhận định rằng trí tuệ nhân tạo và ngành công nghiệp ô tô hiện đang phát triển song hành. Ông kêu gọi tích hợp sâu sắc hơn nữa giữa hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất, vốn và nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy một môi trường công nghiệp tự duy trì và tự tạo động lực tăng trưởng.

Lãnh đạo của ba tổ chức tài chính lớn — Xu Siwei, Chủ tịch HĐQT của China Reform Holdings Corporation thuộc sở hữu nhà nước; Chen Liang, Chủ tịch HĐQT của China International Capital Corporation (CICC); và Li Liang, đối tác sáng lập của Hillhouse — cho biết họ sẽ tiếp tục gia tăng đầu tư nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ và chuyển đổi công nghiệp của Trùng Khánh thông qua việc tăng cường hợp tác giữa lĩnh vực tài chính và công nghiệp.

Sự kiện do chính quyền thành phố Trùng Khánh tổ chức, phối hợp với các cơ quan phụ trách tài chính, công nghệ, công nghiệp và hoạch định kinh tế. Hai phiên họp bên lề, được tổ chức tại các trung tâm khu vực Wanzhou và Yongchuan, sẽ tập trung khám phá vai trò của từng khu vực trong tăng trưởng của Trùng Khánh trong tương lai.

SOURCE Xinhua Finance