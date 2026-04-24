Kết quả kinh doanh năm kỷ niệm 2025, DEKRA tiếp tục duy trì đà tăng trưởng dù thị trường đầy thách thức

Doanh thu tăng 3,4% lên 4,4 tỷ euro

Nhu cầu đối với các dịch vụ kiểm định và chứng nhận tiếp tục tăng trưởng ở mức cao

Sự chuyên môn độc lập giúp tạo dựng niềm tin trong giai đoạn chuyển đổi

STUTTGART, Đức, ngày 23 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bất chấp môi trường thị trường biến động, DEKRA vẫn tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025. Trong một năm chịu tác động bởi các điều kiện địa kinh tế đầy thách thức cùng một số xu hướng tiêu cực – đặc biệt trong ngành ô tô Châu Âu – tổ chức toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận đã ghi nhận mức tăng doanh thu 3,4% lên 4,4 tỷ euro.

"Kết quả này cho thấy sự ổn định trong mô hình kinh doanh của DEKRA cũng như nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục đối với các dịch vụ thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận độc lập của chúng tôi", Giám đốc điều hành DEKRA, Stan Zurkiewicz cho biết. "Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực, nhu cầu về xác minh và chứng nhận độc lập cũng gia tăng – và chuyên môn của chúng tôi chính là một yếu tố then chốt tạo nên thành công".

Sự ổn định này cũng được phản ánh trong kết quả lợi nhuận: lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) đã điều chỉnh tăng lên khoảng 275 triệu euro (+3,3%). Điều này tạo nền tảng tài chính để DEKRA triển khai các khoản đầu tư có mục tiêu vào đổi mới, cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực kinh doanh mới; trong năm 2025, công ty đã đầu tư tổng cộng 127 triệu euro, trong đó gần 40 triệu euro được đầu tư vào thị trường nội địa Đức.

"Năm 2025 là năm chúng tôi đặt nền móng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo", Stan Zurkiewicz nói thêm. "Chúng tôi tập trung đầu tư vào các lĩnh vực tương lai gồm Di chuyển thông minh, Niềm tin kỹ thuật số và Phát triển bền vững – những lĩnh vực mà niềm tin là điều kiện tiên quyết để nhân rộng đổi mới sáng tạo".

Truy cập website DEKRA Vietnam để biết thêm thông tin: https://www.dekra.com.vn/en/results-in-anniversary-year-2025/

Giới thiệu về DEKRA

Trong suốt 100 năm qua, DEKRA là cái tên được tin cậy trong lĩnh vực an toàn. Được thành lập vào năm 1925 với mục tiêu ban đầu là cải thiện an toàn giao thông đường bộ thông qua kiểm tra xe cơ giới, DEKRA đã phát triển thành tổ chức chuyên gia độc lập, không niêm yết lớn nhất thế giới trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm tra và chứng nhận. Ngày nay, với vai trò là đối tác toàn cầu, công ty hỗ trợ khách hàng bằng các giải pháp và dịch vụ toàn diện nhằm thúc đẩy an toàn và phát triển bền vững. Năm 2025, DEKRA đạt doanh thu 4,4 tỷ euro. Đơn vị này hiện có hơn 48.000 nhân viên đang cung cấp các dịch vụ chuyên gia chất lượng và độc lập tại khoảng 60 quốc gia trên khắp năm châu lục. DEKRA được EcoVadis xếp hạng Bạch kim, nằm trong số 1% công ty phát triển bền vững nhất thế giới.

SOURCE DEKRA Asia Pacific