LUMIQ Huy Động Vốn Chiến Lược để Trở Thành Lớp hỗ trợ Ra Quyết Định dựa trên AI cho Các Dịch Vụ Tài Chính

Trong khi phần lớn công nghệ AI trong ngành dịch vụ tài chính hiện vẫn chỉ mang tính tư vấn, LUMIQ đã xây dựng thành công một lớp nền tảng nắm giữ quyền ra quyết định — đó là các tác nhân AI tự hành, có khả năng kiểm toán, trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ tuân thủ quy định trong môi trường vận hành thực tế tại các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các công ty thị trường vốn hàng đầu. LUMIQ hiện đang phục vụ khách hàng trên khắp Ấn Độ, Hoa Kỳ và Đông Nam Á — những tổ chức hàng đầu trong các lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng và thị trường vốn.

NEW YORK và SINGAPORE, ngày 19 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, LUMIQ, một công ty dịch vụ tài chính thuần AI, đã công bố vòng gọi vốn chiến lược nhằm mở rộng quy mô giải pháp tự động ra quyết định dành cho các tổ chức tài chính trên khắp Hoa Kỳ và Đông Nam Á. Tập đoàn Bajaj Finserv, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính lớn và đa dạng nhất của Ấn Độ, đã dẫn dắt vòng gọi vốn này, cùng sự tham gia của nhà đầu tư hiện tại là Info Edge Ventures.

LUMIQ raises Strategic Funding to become AI decision layer for financial services

Hiện tại, hàng nghìn khách hàng đang chờ được cấp hợp đồng bảo hiểm, giải ngân khoản vay hoặc xử lý yêu cầu bồi thường hay khiếu nại, bởi vì ở đâu đó, một nhân viên của các tổ chức dịch vụ tài chính (FSI) đang bị quá tải bởi khối lượng công việc cần đưa ra quyết định, và bị kìm hãm bởi nguy cơ mắc sai lầm. Ngày nay, trong khi các sàn thương mại điện tử giao hàng ngay trong ngày, thì các ngân hàng và công ty bảo hiểm vẫn mất tới vài tuần mới đưa ra được quyết định. Chúng tôi xây dựng nền tảng LiteCone để gánh vác gánh nặng đó: AI sẽ tự động đưa ra quyết định cho các trường hợp thông thường một cách toàn diện và có trách nhiệm, nhờ đó con người có thể tập trung năng lực phán đoán cho những trường hợp thực sự cần đến. Vòng gọi vốn này cho phép chúng tôi mang giải pháp đó đến với mọi tổ chức tài chính tại các thị trường quan trọng nhất.

Shoaib Mohammad, Nhà đồng sáng lập kiêm Tổng Giám Đốc (CEO), LUMIQ

Từ AI hỗ trợ đến AI tự ra quyết định

Trong nhiều thập kỷ qua, các tổ chức tài chính luôn đầu tư vào công nghệ để tăng tốc độ và hiệu suất làm việc của nhân sự — xử lý dữ liệu nhanh hơn, chấm điểm nhanh hơn, các công cụ trợ lý nhanh hơn. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải do con người đưa ra. LUMIQ đang thay đổi điều đó. Thông qua nền tảng LiteCone, công ty triển khai các tác nhân AI có khả năng đọc tài liệu hồ sơ, áp dụng chính xác các hướng dẫn nội bộ và đưa ra quyết định xuyên suốt từ đầu đến cuối — và chỉ chuyển cho con người xử lý những trường hợp thực sự cần đến tư duy phán đoán của con người. Kết quả đầu ra không phải là một lời khuyến nghị. Đó là một quyết định rõ ràng, đính kèm đầy đủ lập luận chi tiết, được đối chiếu với chính sách và có khả năng giải trình khi cần kiểm toán.

Kết quả trong môi trường vận hành thực tế đã chứng minh rõ điều đó. Tại một công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu, tác nhân LEO của LUMIQ tự ra quyết định cho 75–80% số trường hợp thẩm định bảo hiểm mà không cần con người can thiệp, giúp giảm khoảng 25% chi phí phát hành hợp đồng, rút ngắn thời gian xử lý từ vài ngày xuống dưới 8 phút — hoạt động liên tục 24/7 với khả năng kiểm toán toàn diện. Với lượng khách hàng trải rộng từ lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng đến thị trường vốn tại Ấn Độ, Hoa Kỳ và Đông Nam Á, LUMIQ hiện xử lý hàng triệu quyết định mỗi năm.

Nền tảng LiteCone chuyển đổi một vị trí nhân sự dịch vụ tài chính thực tế thành một tác nhân AI làm việc hiệu quả chỉ trong vòng vài tuần. Mọi tác nhân do chúng tôi triển khai đều đảm bảo tính nhất quán, minh bạch, tuân thủ và có khả năng kiểm toán ngay từ khâu thiết kế — chứ không phải là yếu tố bổ sung sau. Nguồn vốn này cho phép chúng tôi phát triển sâu hơn nền tảng này và mở rộng phạm vi áp dụng cho nhiều vị trí nhân sự hơn nữa. Đồng thời, thông qua các mối quan hệ đối tác với các phòng thí nghiệm AI và đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây, các tổ chức tài chính sẽ nhận ra rằng nền tảng LiteCone được tích hợp ngày càng nhiều vào trong các nền tảng mà họ đang sử dụng.

Vaibhav Dobriyal, Nhà đồng sáng lập kiêm Giám Đốc Sản Phẩm, LUMIQ

Vòng gọi vốn này sẽ tài trợ cho bốn ưu tiên trọng điểm: mở rộng chiến lược tiếp cận thị trường tại Hoa Kỳ và Đông Nam Á; tăng cường năng lực tự ra quyết định của LiteCone; mở rộng việc ứng dụng đội ngũ tác nhân AI cho nhiều vị trí nhân sự dịch vụ tài chính hơn; và xây dựng một hệ sinh thái hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn, các phòng thí nghiệm AI, cùng các nền tảng ngân hàng và bảo hiểm cốt lõi để tích hợp LiteCone trực tiếp vào các nền tảng mà các tổ chức đang sử dụng.

Các nhà đầu tư rót vốn vào vòng này cũng vì lý do tương tự như lý do khách hàng của LUMIQ lựa chọn áp dụng LiteCone: các tác nhân AI trực tiếp ra quyết định trong môi trường vận hành thực tế, với khả năng kiểm toán và cơ chế kiểm soát được tích hợp sẵn.

Là một tập đoàn dịch vụ tài chính, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc đưa ra các quyết định tuân thủ quy định và pháp luật một cách chính xác, nhanh chóng và ở quy mô lớn. LUMIQ đã xây dựng các tác nhân AI có khả năng tự ra quyết định trong môi trường vận hành thực tế cùng cơ chế kiểm soát và khả năng kiểm toán tích hợp sẵn — một khả năng quan trọng mà toàn ngành đang hướng tới. Chúng tôi tự hào dẫn dắt vòng gọi vốn này và hỗ trợ tiến trình mở rộng quy mô của đội ngũ LUMIQ sang thị trường Hoa Kỳ và Đông Nam Á.

Lakshmi Iyer, Chủ Tịch Tập Đoàn – Đầu Tư & Tổng Giám Đốc (CEO), Bajaj Alternates

Niềm tin của chúng tôi được xây dựng dựa trên những gì LUMIQ đã tạo dựng được. Các tác nhân AI của họ không chỉ được thiết kế cho tương lai. Chúng đang hoạt động với tốc độ tối ưu trong môi trường vận hành thực tế hiện tại. Đây là sự kết hợp hiếm có, và giá trị của nó sẽ ngày càng tăng lên khi công ty mở rộng quy mô trên toàn cầu.

Girish Jhunjhunwala, Giám Đốc Quản Lý Quỹ – Đầu Tư PE và VC, Bajaj Alternates

Dịch vụ tài chính là một trong những lĩnh vực khó thâm nhập nhất — nơi chịu sự quản lý nghiêm ngặt, thận trọng với rủi ro và không khoan nhượng với những lời quảng cáo thổi phồng. LUMIQ đã đưa AI tác nhân vào các quy trình làm việc thực tế trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và giành được niềm tin của các tổ chức lớn trên khắp Hoa Kỳ, Đông Nam Á và Ấn Độ. Đó chính là cách để xây dựng nên một công ty tiên phong trong lĩnh vực AI dịch vụ tài chính, và chúng tôi tự hào tiếp tục hỗ trợ đội ngũ này trong hành trình mở rộng quy mô ra toàn cầu.

Kitty Agarwal, Đối tác, Info Edge Ventures

Mục tiêu của LUMIQ là dẫn đầu một lĩnh vực duy nhất: tự động ra quyết định ở quy mô vận hành thực tế cho ngành dịch vụ tài chính. Đó là các tác nhân trực tiếp hành động chứ không chỉ hỗ trợ, và không bao giờ làm ảnh hưởng đến việc kiểm toán, tính tuân thủ hay tính dễ dự đoán của hệ thống.

Giới thiệu về LUMIQ

LUMIQ là một công ty dịch vụ tài chính thuần AI. Thông qua nền tảng LiteCone và đội ngũ tác nhân AI vận hành thực tế ngày càng lớn mạnh, LUMIQ chuyển đổi các vị trí nhân sự dịch vụ tài chính thực tế — như chuyên viên thẩm định bảo hiểm, chuyên viên thẩm định tín dụng, chuyên viên giải quyết yêu cầu bồi thường/khiếu nại — thành các tác nhân AI nhất quán, minh bạch, tuân thủ quy định và có khả năng kiểm toán. Công ty kết hợp chuyên môn sâu rộng trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và thị trường vốn với công nghệ AI tiên tiến. LUMIQ sở hữu đội ngũ gồm hơn 350 chuyên gia về AI và dữ liệu, đồng thời đặt văn phòng tại New Jersey, Singapore và khu vực Delhi NCR (Ấn Độ).

Trang web: www.lumiq.ai

Ảnh - https://mma.prnewswire.com/media/2997283/LUMIQ_Funding.jpg

SOURCE LUMIQ