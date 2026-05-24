Midea Celest mang đến giải pháp làm mát mạnh mẽ, tiết kiệm điện cho mùa hè 2026 tại Việt Nam

TP.HỒ CHÍ MINH, HÀ NỘI VÀ HẢI PHÒNG, Việt Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm 'chiếc điều hòa (AC) lý tưởng' cho mùa hè 2026 ngày càng gia tăng tại Việt Nam, thương hiệu thiết bị gia dụng Midea với dòng điều hòa Inverter Celest đang trở thành tâm điểm chú ý, đồng thời khẳng định vị thế là giải pháp thiết yếu của mùa hè, đáp ứng trọn vẹn mọi kỳ vọng về trải nghiệm làm mát "lý tưởng".

Thách thức nắng nóng tại Việt Nam

Đối với nhiều hộ gia đình Việt Nam, việc tìm kiếm trải nghiệm "lý tưởng" này đã trở thành một nhu cầu cấp thiết, bắt nguồn từ điều kiện khí hậu đang thay đổi nhanh chóng. Trong những tháng gần đây, Việt Nam đã trải qua các đợt nắng nóng gay gắt bất thường ngay trước mùa cao điểm truyền thống. Các báo cáo địa phương cho thấy nhiệt độ tăng mạnh trên phạm vi cả nước, tạo áp lực lớn lên các gia đình khi phải phụ thuộc vào điều hòa với số giờ bật cao hơn mỗi ngày. Đồng thời, chi phí điện đã trở thành một mối lo ngại lớn. Năm 2025, hơn 3,2 triệu hộ gia đình đã chứng kiến hóa đơn tiền điện tăng từ 30% trở lên chỉ trong một tháng. Với dự báo năm 2026 còn nóng hơn, người tiêu dùng ngày càng quyết tâm tìm kiếm các giải pháp làm mát vừa đảm bảo sự thoải mái vừa tối ưu hiệu suất năng lượng.

Sự thay đổi về khí hậu và chi phí này đã tái định hình kỳ vọng của các gia đình Việt Nam đối với một chiếc điều hòa không khí. Người dùng mong muốn khả năng làm mát mạnh mẽ để chống chọi với cái nóng khắc nghiệt, hiệu suất năng lượng cao để kiểm soát hóa đơn tiền điện đang tăng, cùng các tính năng thông minh, ít phải bảo trì giúp cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng hơn. Chính vì thế, Midea Celest đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu này bằng công nghệ được thiết kế cho điều kiện sử dụng thực tế.

Công nghệ Inverter cho khả năng làm mát ổn định và hiệu quả

Yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút của Midea Celest chính là công nghệ Inverter tiên tiến, được thiết kế để duy trì hiệu suất vận hành bền bỉ. Khác với các dòng điều hòa không Inverter truyền thống phải liên tục bật và tắt gây lãng phí năng lượng, hệ thống Inverter duy trì khả năng làm mát ổn định và hiệu quả.

Sự vượt trội về mặt kỹ thuật này phản ánh vị thế dẫn đầu toàn cầu của Midea, khi công ty được xếp hạng là thương hiệu điều hòa không khí số 1 thế giới và điều hoà không khí Inverter số 1 thế giới.

Đối với người dùng, điều này đồng nghĩa với một ngôi nhà mát mẻ hơn trong khi tiêu thụ điện năng ít hơn. Hệ thống Inverter cũng giúp làm mát nhanh hơn và duy trì nhiệt độ chính xác hơn, mang lại trải nghiệm dễ chịu và ổn định suốt cả ngày lẫn đêm.

AI ECOMASTER: Trí tuệ dữ liệu khổng lồ giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả

Một điểm nhấn quan trọng khác là AI ECOMASTER, hệ thống điều khiển thông minh của Midea được vận hành bởi một trong những tập dữ liệu lớn nhất trong ngành. Công nghệ này liên tục phân tích các nguồn dữ liệu đa chiều, bao gồm điều kiện trong nhà và ngoài trời, dự báo thời tiết và dữ liệu vận hành AC theo thời gian thực. Cứ mỗi 30 giây, hệ thống dự đoán nhu cầu tiếp theo của căn phòng dựa trên sự thay đổi của các yếu tố môi trường và thói quen sử dụng trước đó của người dùng, từ đó điều chỉnh hiệu suất của AC. Nhờ đó nhiệt độ được duy trì ổn định quanh mức cài đặt với độ dao động tối thiểu (được xác nhận ở mức ±0,3°C).

Các dòng điều hòa truyền thống thường gặp khó khăn trong việc giữ nhiệt độ chính xác theo mong muốn của người dùng. Chúng thường làm nhiệt độ vượt quá hoặc thấp hơn mức cài đặt, khiến nhiệt độ dao động đáng kể thay vì được duy trì trong một khoảng dao động hẹp quanh nhiệt độ mục tiêu, từ đó gây lãng phí năng lượng. Bằng cách hạn chế các dao động này xuống trong phạm vi ±0,3°C, AI ECOMASTER giúp giảm tiêu thụ năng lượng không cần thiết và tiết kiệm thêm 30% điện năng so với chế độ bình thường.

AI ECOMASTER mang đến sự cân bằng giữa nhu cầu thoải mái mát lành và tiết kiệm năng lượng. Nhờ có AI ECOMASTER, điều hòa tự động đáp ứng nhu cầu của người dùng và thích ứng với nắng nóng ban ngày hoặc nhu cầu làm mát ban đêm mà không cần điều chỉnh remote thủ công. Công nghệ này thu hẹp khoảng cách giữa hiệu suất làm mát vượt trội và khả năng tiết kiệm năng lượng, kiến tạo không gian sống cao cấp, nơi sự thoải mái luôn được duy trì một cách thông minh và âm thầm ở chế độ nền.

COOLFLASH: Làm lạnh nhanh chóng khi cần thiết nhất

Khi thời tiết trở nên oi bức, COOLFLASH mang lại cảm giác mát lạnh tức thì. Chỉ với một lần nhấn nút, AC có thể giảm nhiệt độ phòng 5°C chỉ trong 10 phút. Với nâng cấp toàn diện cả phần cứng lẫn phần mềm, COOLFLASH được cải tiến ở nhiều khía cạnh. Đáng chú ý nhất là khoảng cách luồng gió được tối ưu kết hợp với góc đảo gió mở rộng mang lại khả năng phân bổ khí lạnh rộng hơn và đồng đều hơn. Hệ thống được thiết kế để đẩy luồng không khí xa tới 8,1 mét, tạo ra sự lưu thông mạnh mẽ đến cả những góc xa nhất trong không gian sống.

Dù là ai đó vừa trở về nhà từ cái nắng thiêu đốt ngoài trời hay cần làm mát nhanh trong giờ nắng nóng cao điểm, COOLFLASH đều mang lại khả năng làm mát tức thì.

Prime Guard: Bảo vệ bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt

Độ bền là trọng tâm chính của Midea Celest, đặc biệt trong điều kiện khí hậu ẩm và ven biển tại Việt Nam. Tính năng quan trọng nhất của Prime Guard trên điều hoà Midea là công nghệ HYPER GRAFPINS. Được thiết kế nhằm tăng khả năng chống ăn mòn, HYPER GRAFPINS đã được kiểm chứng theo nhiều tiêu chuẩn thử nghiệm quốc tế, cho thấy mức độ ăn mòn dưới 0,02% sau các thử nghiệm phun muối và tia UV nghiêm ngặt, tương đương khả năng bảo vệ cao hơn 12,5 lần so với các lá tản nhiệt phủ xanh thông thường. Công nghệ này cũng có thể chịu được tới 1.500 giờ thử nghiệm phun muối trung tính, làm nổi bật sự phù hợp của nó với môi trường ven biển và độ ẩm cao. Tùy điều kiện vận hành, hệ thống lá tản nhiệt chống ăn mòn này được thiết kế để mang lại tuổi thọ từ 20 đến 50 năm.

I-Clean: Làm sạch sâu bằng công nghệ đóng băng cho luồng gió trong lành hơn

Hệ thống I-Clean sử dụng chu trình làm sạch bằng đóng băng kéo dài 42 phút để giữ dàn lạnh luôn sạch. Quá trình bắt đầu bằng việc tạo nước ngưng tụ trên bề mặt bộ bay hơi, sau đó làm lạnh nhanh xuống dưới -10°C để tạo lớp băng giúp giữ lại bụi bẩn và vi khuẩn, rồi làm tan chảy để làm sạch sâu thiết bị. Cuối cùng là giai đoạn sấy khô nhằm ngăn ngừa nấm mốc, quy trình này đảm bảo AC luôn cung cấp luồng không khí mới hơn, sạch hơn trong khi vẫn duy trì hiệu suất tối ưu.

Midea Celest - Người đồng hành lý tưởng

Khi Việt Nam bước vào một mùa hè đầy thách thức, việc tích hợp công nghệ Inverter, AI ECOMASTER, COOLFLASH, Prime Guard và I-Clean giúp Midea Celest trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu trong các cuộc thảo luận trên cả nước về giải pháp làm mát hiệu suất cao. Loạt tính năng tiên tiến này đảm bảo ngôi nhà luôn mát mẻ ổn định và tiết kiệm năng lượng, thiết lập tiêu chuẩn mới về độ tin cậy trong suốt mùa hè 2026. Với thông điệp "Cam kết làm mát đáng tin cậy", Midea Celest đang khẳng định vị thế là "chiếc điều hòa lý tưởng" dành cho các hộ gia đình đang tìm kiếm sự thoải mái, tiết kiệm và an tâm.

SOURCE Midea Vietnam