Mintoak thâu tóm công ty công nghệ tài chính ICC Loyalty có trụ sở tại Trung Đông

Thương vụ thâu tóm giúp Mintoak mở rộng thị phần tại Trung Đông, Châu Phi, Đông Âu và Châu Á, tăng cường khả năng hỗ trợ các ngân hàng khai thác các nguồn doanh thu mới ngoài lĩnh vực thanh toán

Doanh nghiệp sau hợp nhất đạt doanh thu hàng năm hơn 30 triệu USD với tỷ suất lợi nhuận vượt mức 30%

MUMBAI, Ấn Độ, ngày 4 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Mintoak, hệ điều hành thanh toán và tương tác dành cho các đơn vị nhận thanh toán, hôm nay công bố việc thâu tóm ICC Loyalty. Thương vụ này giúp Mintoak mở rộng thị phần tại Trung Đông, Châu Phi, Đông Âu và Châu Á, đồng thời hỗ trợ các ngân hàng khai thác những cơ hội doanh thu mới ngoài lĩnh vực thanh toán.

Có trụ sở tại Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), ICC Loyalty đang phục vụ hơn 30 ngân hàng hàng đầu và 11 triệu khách hàng tại hơn 10 quốc gia, bao gồm các đối tác lớn như Emirates Islamic, Dubai Islamic Bank (DIB) và RAKBANK.

Thương vụ này giúp Mintoak mở rộng quy mô từ thanh toán cho đơn vị bán hàng sang các lĩnh vực tương tác với khách hàng, chương trình khách hàng thân thiết và tích điểm đổi thưởng. Doanh nghiệp sau hợp nhất đạt doanh thu hàng năm hơn 30 triệu USD với tỷ suất lợi nhuận vượt mức 30%.

"Thương vụ thâu tóm này là một cột mốc mang tính bước ngoặt đối với Mintoak", Raman Khanduja, Đồng Sáng Lập kiêm Tổng Giám Đốc của Mintoak, chia sẻ. "Dịch vụ thanh toán đã trở thành nền tảng cốt lõi trong mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng. Giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sẽ đến từ sự tương tác. Bằng cách kết hợp khả năng tương tác của đơn vị bán hàng, mức độ thân thiết của khách hàng và phân tích dữ liệu thông minh, chúng tôi đang xây dựng một Hệ Điều Hành Thanh Toán và Tương Tác giúp các ngân hàng tạo ra giá trị lớn hơn cho đơn vị bán hàng, người tiêu dùng và chính bản thân ngân hàng."

"Việc gia nhập Mintoak cho phép chúng tôi tích hợp công nghệ AI và năng lực nền tảng tiên tiến của họ vào hệ sinh thái của ICC, mang đến khả năng cá nhân hóa chuyên sâu thế hệ mới cho cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới", Amit Narang, Đồng Sáng Lập kiêm Tổng Giám Đốc của ICC Loyalty, cho biết. "Cùng nhau, chúng tôi sẽ giúp các ngân hàng mang lại những trải nghiệm khách hàng ý nghĩa hơn, đồng thời tạo ra giá trị thương mại có thể đo lường rõ ràng."

Sau thương vụ thâu tóm, Mintoak hiện hợp tác với hơn 50 ngân hàng trên hơn 20 quốc gia, bao gồm HDFC Bank, Axis Bank và SBI Payments tại Ấn Độ, Emirates Islamic và RAKBANK tại Trung Đông, cũng như Absa Bank tại Châu Phi. Được hỗ trợ tài chính bởi PayPal Ventures, British International Investment, Pravega Ventures, HDFC Bank và Z3Partners, nền tảng của Mintoak đang hỗ trợ hơn 5 triệu đơn vị bán hàng và 11 triệu khách hàng, đồng thời xử lý tổng giá trị giao dịch hàng năm lên tới hơn 93 tỷ USD.

Cùng nhau, Mintoak và ICC Loyalty đang xây dựng Hệ Điều Hành Thanh Toán và Tương Tác hàng đầu dành cho ngân hàng, giúp các tổ chức tài chính thắt chặt hơn mối quan hệ với khách hàng và khai thác những cơ hội doanh thu mới.

Giới Thiệu về Mitntoak

Mintoak là hệ điều hành thanh toán và tương tác dành cho ngân hàng, hỗ trợ các tổ chức tài chính chuyển đổi các giao dịch thanh toán thành sự tương tác với khách hàng, doanh thu định kỳ và giá trị dài hạn. Hiện tại, Mintoak đang hợp tác với hơn 50 ngân hàng trên hơn 20 quốc gia, bao gồm HDFC Bank, Axis Bank, SBI Payments, Emirates Islamic, RAKBANK và Absa Bank. Được đầu tư bởi PayPal Ventures, HDFC Bank, British International Investment, Pravega Ventures và Z3Partners.

Giới Thiệu về ICC Loyalty

ICC Loyalty là công ty công nghệ cung cấp dịch vụ khách hàng thân thiết có trụ sở tại Dubai, UAE, chuyên hỗ trợ các ngân hàng xây dựng chương trình tương tác và ưu đãi tích điểm. Công ty cung cấp dịch vụ cho hơn 30 ngân hàng hàng đầu và 11 triệu khách hàng tại hơn 10 quốc gia, bao gồm Emirates Islamic, Dubai Islamic Bank (DIB) và RAKBANK tại các khu vực Trung Đông, Châu Phi, Đông Âu và Châu Á.

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SOURCE Mintoak Innovations Pvt Ltd