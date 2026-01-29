Nature Foods ra mắt MV "Góp Tết Trọn Vị": Khi mâm cơm gia đình trở thành sứ mệnh gắn kết qua nhiều thế hệ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 29 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Mỗi gia đình có một mâm cơm ngày Tết khác nhau. Có nơi đủ đầy, có nơi giản dị. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm: mâm cơm là biểu tượng của sự san sẻ, của việc cùng nhau hiện diện và vun đắp tình thân.

Từ tinh thần ấy, Nature Foods chính thức giới thiệu MV "Góp Tết Trọn Vị" – một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, kể về hành trình làm trọn vẹn mâm cơm gia đình được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Mời quý độc giả thưởng thức MV tại: https://www.facebook.com/reel/1606762830353049

NATURE FOODS – người bạn trọn lành trên hành trình góp Tết trọn vị

Mâm cơm Tết hiện đại và nỗi lo bị bỏ qua

Trong nhịp sống hiện đại tất bật, mâm cơm gia đình đôi khi trở thành điều dễ bị bỏ qua. Sự vội vã, áp lực công việc và khoảng cách thế hệ khiến những bữa cơm chung dần thưa vắng.

MV mở đầu bằng câu hỏi hồn nhiên của người cháu: "Mâm cơm ngày Tết quan trọng vậy hở ông?" – từ đó dẫn dắt người xem trở về ký ức mâm cơm ngày Tết năm xưa: một thời thiếu thốn trăm bề, nhưng bữa cơm vẫn phải thật trọn vị. Không phải vì vật chất, mà vì đó là cách mỗi gia đình góp nhặt yêu thương và cùng nhau vượt qua khó khăn.

Góp Tết trọn vị – sứ mệnh được trao truyền

"Góp Tết trọn vị" trong MV không được định nghĩa bằng sự đủ đầy hay cầu kỳ, mà là một nhiệm vụ thầm lặng được trao từ thế hệ này sang thế hệ khác: giữ cho mâm cơm ngày Tết luôn trọn vẹn ý nghĩa sum vầy.

Ở quá khứ, đó là những chuyến đi vất vả tìm nguyên liệu cho bát canh ấm nóng. Ở hiện tại, khi cuộc sống đã đổi khác, góp Tết trọn vị là làm sao để dù bận rộn đến đâu, gia đình vẫn có thể cùng nhau ngồi lại bên mâm cơm ngày Tết. MV cho thấy: góp Tết trọn vị không thuộc về riêng một thời điểm, mà ở mỗi giai đoạn, con người sẽ có cách góp Tết trọn vị khác nhau.

NATURE FOODS – người bạn trọn lành trên hành trình góp Tết trọn vị

Trong câu chuyện ấy, sự xuất hiện của canh ăn liền sấy thăng hoa ISOUP không mang tính phô diễn sản phẩm, mà được đặt trong vai trò người gìn giữ hương vị truyền thống trong nhịp sống hiện đại. Khi không còn nhiều thời gian chuẩn bị cầu kỳ, ISOUP giúp gia đình vẫn giữ trọn hương vị quen thuộc của bát canh ngày Tết, từ đó giữ lại khoảnh khắc quây quần bên mâm cơm.

Song song với việc ra mắt MV, Nature Foods triển khai chương trình lì xì Tết Bính Ngọ 2026 dành cho người tiêu dùng toàn quốc. Các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Nature Foods như ISOUP HUUPS!, IYAUA và NATAS được tích hợp mã quét lì xì, mang đến cơ hội nhận thẻ nạp điện thoại và voucher UrBox đa năng trị giá đến 1.000.000 VNĐ. Nature Foods mong muốn mỗi sản phẩm không chỉ góp phần làm trọn vị Tết, mà còn lan tỏa niềm vui sum vầy và sự háo hức sẻ chia ngay từ những ngày đầu năm.

SOURCE Nature Foods Company