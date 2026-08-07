Nucleus Software và FPT Ra Mắt FinnOne Neo® 9.0 và FinnAxia® 9.0 tại Sự Kiện Nucleus Synapse Lần Đầu Tiên tại Việt Nam

Việc ra mắt bộ đôi nền tảng này giúp thúc đẩy hoạt động cấp tín dụng ứng dụng AI và ngân hàng giao dịch kết nối, thể hiện cam kết dài hạn của Nucleus Software tại Việt Nam

HANOI, Việt Nam, ngày 7 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Nucleus Software, nhà cung cấp toàn cầu các giải pháp cấp tín dụng số và giao dịch ngân hàng, cùng với Tập Đoàn FPT, nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới, hôm nay đã tổ chức sự kiện Nucleus Synapse Vietnam lần đầu tiên, quy tụ hơn 100 lãnh đạo cấp cao (CXO) từ hệ sinh thái ngân hàng, dịch vụ tài chính và công nghệ tại Việt Nam.

Nucleus Software and FPT leaders at the inaugural Nucleus Synapse Vietnam 2026 in Hanoi

Với chủ đề chính "AI trong hoạt động cấp tín dụng: Từ Tiềm Năng đến Hiệu Quả Thực Tế tại Việt Nam" cùng chủ đề phụ "Từ Quyết Định Thông Minh đến Quản Lý Thu Hồi Nợ Hiệu Quả Hơn", diễn đàn đã thảo luận về cách các tổ chức tài chính chuyển hóa trí tuệ nhân tạo thành những cải tiến có thể đo lường trong công tác ra quyết định, khả năng vận hành thích ứng, quản trị rủi ro và trải nghiệm khách hàng.

Sự kiện này đánh dấu mốc ra mắt tại Việt Nam của FinnOne Neo® 9.0 – nền tảng cấp tín dụng số, và FinnAxia® 9.0 – nền tảng ngân hàng giao dịch của Nucleus Software. Hai phiên bản mới này được thiết kế nhằm hỗ trợ các hoạt động thông minh, kết nối và dễ dàng mở rộng hơn trong lĩnh vực cấp tín dụng cũng như ngân hàng doanh nghiệp.

FinnOne Neo® 9.0: Tích hợp trí tuệ nhân tạo xuyên suốt vòng đời khoản vay

FinnOne Neo® 9.0 cho phép các ngân hàng và công ty tài chính nhúng công nghệ thông minh vào toàn bộ quy trình từ tiếp cận khách hàng, ra quyết định tín dụng, quản lý khoản vay đến thu hồi nợ.

Các tính năng cốt lõi bao gồm:

Ra quyết định về tín dụng dựa trên AI, giúp đánh giá tín dụng nhanh chóng và nhất quán hơn

Nâng Cao Năng Lực Quản Lý các Gói Cho Vay SME, Cho Vay Thế Chấp Chứng Khoán và Cho Vay Đa Kênh

Báo cáo tóm tắt so sánh tín dụng và quy trình phê duyệt của hội đồng dựa trên logic, giúp thắt chặt hoạt động quản trị tín dụng

Dự báo nguy cơ quá hạn nhằm phát hiện sớm các rủi ro trả nợ tiềm ẩn, tạo điều kiện can thiệp kịp thời

Sao kê tài khoản tương tác, hỗ trợ đồng tài trợ và thiết lập linh hoạt các cơ chế kiểm soát chính sách

Che giấu thông tin trong tài liệu và dữ liệu định danh cá nhân (PII), kiểm soát việc tuân thủ dữ liệu và nâng cao năng lực đáp ứng quy định pháp lý

Tối ưu hóa hoạt động thu hồi nợ nhờ phân quyền hiển thị hồ sơ, theo dõi tiến độ, kiểm soát khung giờ liên hệ, cảnh báo truy cập đồng thời, phê duyệt qua email và hỗ trợ xử lý thu hồi nợ trên thiết bị di động

Các tính năng này giúp các tổ chức tài chính rút ngắn thời gian xử lý, phát hiện rủi ro sớm hơn, nâng cao hiệu quả giám sát danh mục đầu tư và tối ưu hóa trải nghiệm cho người vay.

FinnAxia® 9.0: Nâng tầm dịch vụ giao dịch ngân hàng kết nối

FinnAxia® 9.0 hỗ trợ các ngân hàng hiện đại hóa mảng ngân hàng giao dịch và đáp ứng hiệu quả hơn các nhu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng doanh nghiệp.

Nền tảng được thiết kế nhằm:

Nâng cao tính linh hoạt trong toàn bộ hoạt động xử lý giao dịch ngân hàng

Cải thiện trải nghiệm khách hàng nhờ trải nghiệm số hóa liền mạch

Tăng cường năng lực thanh toán, thu hộ, quản lý thanh khoản và dòng tiền

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua kết nối dựa trên API

Tối ưu hiệu quả vận hành bằng công nghệ tự động hóa thông minh

Xây dựng nền tảng vững chắc, dễ mở rộng cho tương lai của ngành ngân hàng doanh nghiệp

Sự kết hợp giữa FinnOne Neo® 9.0 và FinnAxia® 9.0 giúp các tổ chức tài chính mang đến trải nghiệm giao dịch ngân hàng và cấp tín dụng thông minh hơn, tăng cường sự linh hoạt trong hoạt động vận hành và đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng lẫn doanh nghiệp.

Tăng cường cam kết phát triển tại thị trường Việt Nam

Việt Nam là thị trường lớn nhất của Nucleus Software tại Đông Nam Á và là mắt xích then chốt trong chiến lược dài hạn của công ty tại khu vực, với danh sách khách hàng gồm các tổ chức tài chính hàng đầu như MB Bank và Vietcombank.

Vào tháng 02/2026, công ty đã thành lập Công Ty TNHH Phần Mềm Nucleus Việt Nam – pháp nhân 100% vốn sở hữu trực thuộc, đồng thời mở văn phòng đại diện tại Hà Nội. Pháp nhân mới này giúp củng cố năng lực triển khai dịch vụ, tuyển dụng và ký kết hợp đồng tại địa phương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia các dự án theo khung pháp lý về đấu thầu và tuân thủ của Việt Nam.

Việc hiện diện trực tiếp tại địa phương, tổ chức diễn đàn Synapse đầu tiên và ra mắt bộ đôi nền tảng thể hiện cam kết của Nucleus Software trong việc tăng cường sự gắn kết với khách hàng, phát triển năng lực nội địa và đồng hành cùng các tổ chức tài chính Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số.

Ông Vishnu R. Dusad, Đồng Sáng Lập kiêm Tổng Giám Đốc Nucleus Software, chia sẻ:

"Việt Nam là thị trường lớn nhất của chúng tôi tại Đông Nam Á và đóng vai trò trung tâm trong chiến lược dài hạn của tập đoàn tại khu vực. Việc ra mắt FinnOne Neo® 9.0 và FinnAxia® 9.0, cùng với việc chính thức hiện diện tại Hà Nội, thể hiện rõ cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ các tổ chức tài chính chuyển hóa AI và công nghệ thành những kết quả kinh doanh thực tế, đáng tin cậy. Chúng tôi rất mong được đồng hành trong giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành ngân hàng thông minh và kết nối tại Việt Nam."

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám Đốc FPT IS (Tập Đoàn FPT), phát biểu:

"Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn 2026–2030. Kỳ vọng của khách hàng ngành ngân hàng đã thay đổi, họ đòi hỏi các giao dịch phải nhanh hơn, hiệu quả hơn, an toàn và tin cậy hơn. Để đạt được điều này, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa Ngân Hàng Nhà Nước với vai trò xây dựng các tiêu chuẩn, các ngân hàng trong vai trò triển khai và các đối tác công nghệ trong việc cung cấp các giải pháp phù hợp. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số ngành ngân hàng tại Việt Nam cùng năng lực công nghệ làm chủ, chúng tôi cam kết mạnh mẽ sẽ cùng Nucleus Software kiến tạo giá trị cho mảng Cấp tín dụng, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam."

Diễn đàn Nucleus Synapse Vietnam đã có các phiên thảo luận nổi bật về chủ đề xây dựng ngân hàng thông minh ở quy mô đáng tin cậy, đáp ứng sự thay đổi trong kỳ vọng của khách hàng ở nền kinh tế kết nối và chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo trước kỷ nguyên mới của dịch vụ tài chính.

Sự kiện này cũng bao gồm Lễ Trao Giải Thưởng Ngân Hàng Nucleus Synapse: Hạng mục "Xuất Sắc trong Chuyển Đổi" nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính có đóng góp ý nghĩa vào sự tiến bộ đột phá nhờ công nghệ trong toàn ngành.

Thông qua Nucleus Synapse Vietnam, ban tổ chức kỳ vọng tạo dựng một diễn đàn kết nối lâu dài cho việc trao đổi tri thức, hợp tác và cùng sáng tạo trong toàn bộ hệ sinh thái tài chính Việt Nam.

SOURCE Nucleus Software