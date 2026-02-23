Ramco Systems giới thiệu Chia, một tác nhân AI giao tiếp phục vụ doanh nghiệp nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng

CHENNAI, Ấn Độ, ngày 23 tháng 2 năm 2026 /PRNewswire/ -- Công ty chuyên về phần mềm doanh nghiệp toàn cầu Ramco Systems hôm nay đã công bố gia nhập phân khúc AI tác nhân với việc ra mắt Chia, một nền tảng tác nhân AI giao tiếp được thiết kế để định nghĩa lại cách các doanh nghiệp tương tác với khách hàng của mình. Chia được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp nhằm tự động hóa một cách đáng tin cậy các tương tác hỗ trợ khách hàng phức tạp, giảm thiểu công sức thủ công, thời gian phản hồi và chi phí vận hành, cho phép doanh nghiệp cung cấp trải nghiệm khách hàng vượt trội trên quy mô lớn.

Chia helps enterprises automate complex customer support interactions with reliability and scale, reducing manual effort and response times while improving overall customer experience.

Là một phần của bộ phần mềm tự động hóa tác vụ dựa trên AI mới của Ramco, rTask, Chia đem đến các tác nhân AI hội thoại cấp doanh nghiệp không chỉ trả lời các câu hỏi mà còn suy luận, ra quyết định và hành động, thực hiện các quy trình làm việc từ đầu đến cuối trên các hệ thống nghiệp vụ doanh nghiệp. Nền tảng này trao quyền cho các tổ chức chuyển đổi từ các mô hình hỗ trợ 'con người tham gia' sang một tương lai nơi con người chỉ tham gia vào các trường hợp ngoại lệ, còn AI đảm nhiệm các công việc chính, nặng nhọc. Chia thực hiện điều này bằng cách triển khai các thao tác nhiều bước ở phía máy chủ để giải quyết yêu cầu của khách hàng, tích hợp trơn tru với các hệ thống quy trình của doanh nghiệp, đồng thời hoạt động trong khuôn khổ các mục tiêu, chính sách tuân thủ và các cơ chế kiểm soát đã được thiết lập.

Trọng tâm của Chia là AI Agent Foundry không cần mã hóa, cho phép các chuyên viên về kinh nghiệm khách hàng thiết kế, xây dựng và triển khai các tác nhân AI bằng các hướng dẫn bằng tiếng Anh đơn giản mà không cần chờ đợi các chu kỳ kỹ thuật.

Với khả năng của Natural Language Workflow (NLW), các nhóm nhân sự không thuộc bộ phận kỹ thuật có thể thiết lập logic AI như xác định điều kiện hoàn tiền, xác thực đặt chỗ hoặc thực thi chính sách bằng tiếng Anh đơn giản. Hệ thống sau đó chuyển đổi các quy tắc này thành hành vi trí tuệ nhân tạo có tính xác định và chủ động thực hiện hành động, nhờ đó ngăn ngừa ảo giác. Chỉ trong vài tuần, các tổ chức có thể triển khai tác nhân AI đầu tiên, giúp đẩy nhanh đáng kể thời gian đạt giá trị.

Các tính năng chính của Chia bao gồm:

Một số ngành công nghiệp có thể hưởng lợi từ Chia: Công cụ xây dựng quy trình làm việc bằng ngôn ngữ tự nhiên: Thiết kế và

cập nhật logic AI bằng tiếng Anh đơn giản

Điều phối quy trình làm việc nhiều bước: Quản lý và điều phối nhiều tác nhân

AI chuyên biệt phục vụ các quy trình công việc phức tạp, nhiều bước

Hội thoại đa kênh: Tương tác người dùng qua email, trò chuyện và các kênh

nhắn tin

Tích hợp hệ thống thời gian thực: Khả năng kết nối an toàn theo thời gian thực

với các hệ thống nghiệp vụ doanh nghiệp (CRM, ERP, ITSM, HRIS) để thực hiện

các tác vụ

Tìm kiếm tri thức doanh nghiệp: Cung cấp câu trả lời chính xác, có cơ sở từ nội

dung đáng tin cậy

Đa ngôn ngữ và đa phương thức: Khả năng xử lý văn bản và đầu vào hình ảnh trên

nhiều ngôn ngữ khác nhau, tính năng giọng nói sẽ sớm được phát triển

Gia tăng hỗ trợ các quy trình có sự tham gia của con người: Chuyển giao trơn tru

cho các nhóm hỗ trợ với ngữ cảnh khi cần

Bảo mật và quyền riêng tư cấp doanh nghiệp–: Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua

xác lập quyền truy cập dựa trên vai trò, mã hóa, nhật ký kiểm toán và các biện pháp

kiểm soát tuân thủ tích hợp

Nhật ký giải thích và quy trình làm việc: Đạt được khả năng hiển thị đầy đủ về các

hành động của AI, giúp việc báo cáo về mức độ tuân thủ quy định, kiểm toán và phân

tích nguyên nhân gốc trở nên vô cùng dễ dàng

Bảng điều khiển hiệu suất vận hành: Theo dõi tỷ lệ chuyển hướng, mức độ hài lòng

khách hàng (CSAT), các chỉ số giải quyết vấn đề và khoảng trống kiến thức đồng thời

khám phá ý định của khách hàng để liên tục cải thiện kết quả hỗ trợ khách hàng

Thương mại điện tử: Tự động hóa các đơn đặt hàng, trả hàng, hoàn tiền

và quy trình bán hàng để mang lại giải pháp nhanh chóng, nhất quán ngay

cả trong giờ cao điểm

Du lịch và Khách sạn: Hợp lý hóa việc đặt chỗ, thay đổi lịch trình, hủy đặt

chỗ và hỗ trợ khách hàng trên tất cả các kênh trong mùa du lịch cao điểm

Công nghệ và SaaS: Tự động hóa quy trình tiếp nhận, hỗ trợ và quản lý

tài khoản, đồng thời cung cấp phản hồi chính xác, phù hợp với ngữ cảnh

trong suốt vòng đời phục vụ khách hàng

Dịch vụ tài chính: Giải quyết các truy vấn quy mô lớn với tính bảo mật,

độ chính xác và độ tuân thủ quy định phù hợp với doanh nghiệp

Sức khỏe và Thể chất: Tự động hóa việc lên lịch, theo dõi và hỗ trợ sức

khỏe với các tương tác đồng cảm và phù hợp quy định

Truyền thông và Giải trí: Quản lý đăng ký, khám phá nội dung và hỗ trợ

khách hàng ở quy mô lớn trong các sự kiện có lưu lượng truy cập cao

Truyền thông và Viễn thông: Tự động hóa dịch vụ, lập hóa đơn và hỗ

trợ kỹ thuật với trải nghiệm khách hàng nhất quán, theo thời gian thực

Abinav Raja, Giám đốc điều hành của Ramco Systems, cho biết: "Chia đáp ứng nhu cầu thị trường toàn cầu đang phát triển như vũ bão đối với các hệ thống AI không chỉ có khả năng hội thoại mà còn thực sự có khả năng tự chủ, suy luận, hành động và mang lại kết quả có thể đo lường. Là sản phẩm đầu tiên của chúng tôi được phát triển với AI được tích hợp như một thành tố nội tại, Chia đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi của Ramco. Đây là bước khởi đầu của một lộ trình rộng lớn hơn, với nhiều đổi mới khác dựa trên trí tuệ nhân tạo đang được lên kế hoạch cho toàn bộ danh mục sản phẩm của chúng tôi. Việc ra mắt sản phẩm này phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi về việc chuyển đổi toàn bộ nền tảng thành nền tảng tích hợp trí tuệ nhân tạo, nhúng trí thông minh tự hành vào mọi sản phẩm mà chúng tôi phát triển. Chúng tôi tin rằng tương lai của phần mềm doanh nghiệp được thiết kế để mang tính chủ động, tự chủ, thích ứng và liên tục phát triển, và chúng tôi cam kết dẫn đầu sự chuyển đổi đó."

Sandesh Bilagi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Ramco Systems, cho biết, "Khách hàng ngày nay mong đợi sự chính xác, tốc độ và hỗ trợ trơn tru tại mọi điểm tiếp xúc. Chia đáp ứng thách thức này bằng cách cho phép các doanh nghiệp tự động hóa các tương tác phức tạp với khách hàng một cách tự tin và được kiểm soát tốt. Chia cho phép các nhóm triển khai các tác nhân AI cấp độ sản xuất chỉ trong vài tuần, thay vì vài tháng, nhờ vậy, các tổ chức có thể hiện đại hóa hoạt động hỗ trợ của mình mà không cần chu kỳ triển khai kéo dài, từ đó, mang lại trải nghiệm khách hàng nhanh hơn và nhất quán hơn."

Giới thiệu về Ramco Systems:

Ramco Systems là công ty cung cấp sản phẩm/nền tảng phần mềm doanh nghiệp hàng đầu thế giới và đang tạo ra đột phá lớn trên thị trường với phần mềm doanh nghiệp dựa trên nền tảng đám mây và di động đa người dùng với những thành công đáng kể trong hoạt động thúc đẩy đổi mới trong hơn 25 năm qua. Trong nhiều năm, Ramco đã duy trì thành tích ổn định phục vụ hơn 800 khách hàng trên toàn cầu với hơn hai triệu người dùng và mang lại giá trị kinh doanh thiết thực trong các hoạt động tính lương, hàng không, vũ trụ & quốc phòng và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Điểm khác biệt then chốt của Ramco nằm ở phương pháp phát triển sản phẩm đầy sáng tạo thông qua nền tảng lắp ráp và phân phối ứng dụng doanh nghiệp mang tính cách mạng của mình. Về mặt đổi mới sáng tạo, Ramco đang tận dụng các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo, Học máy, Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA), Blockchain cùng nhiều công nghệ khác, hướng tới mục tiêu giúp các tổ chức thực hiện chuyển đổi số.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.ramco.com/ai/conversational-ai

Theo dõi Ramco trên LinkedIn và cập nhật thông tin tại https://www.ramco.com/ai/conversational-ai/blog

