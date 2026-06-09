Royal Capital Group hợp tác cùng L.U.X Property, khởi động hành trình đưa Royal An Nam Living Hội An Đà Nẵng ra thị trường

Royal An Nam Living và lợi thế của vùng đô thị kết nối Đà Nẵng với Hội An

Royal An Nam Living được quy hoạch trên quy mô 66,2 ha, với khoảng 1.400 sản phẩm gồm đất nền, biệt thự và shophouse tạo nên danh mục lựa chọn đa dạng cho nhiều nhóm khách hàng, phù hợp với những nhà đầu tư muốn chủ động phương án phát triển tài sản, đến khác hàng với nhu cầu sống riêng tư, nghỉ dưỡng và tận hưởng không gian xanh, và các nhà đầu tư có nhu cầu khai thác kinh doanh, dịch vụ, thương mại.

Dự án nổi bật với mật độ xây dựng chỉ khoảng 30 phần trăm, dành phần lớn diện tích cho cảnh quan xanh, không gian cộng đồng, mặt nước và hệ tiện ích phục vụ cư dân.

Tọa lạc trong vùng liên kết giữa Đà Nẵng và Hội An, Royal An Nam Living sở hữu lợi thế đặc biệt về vị trí khi nằm trong vùng đô thị động lực mới, nơi nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, thương mại và đầu tư hội tụ. Khu vực đang đón nhận những kỳ vọng lớn từ hạ tầng. Các định hướng phát triển đường cao tốc, đường sắt đô thị, hệ thống kết nối liên vùng, cùng sự mở rộng của không gian đô thị về phía Nam Đà Nẵng đang tạo nên những xung lực mới cho thị trường bất động sản. Với các nhà đầu tư dài hạn, những vùng đất đang bước vào chu kỳ hoàn thiện hạ tầng thường mang lại sức hút đặc biệt, bởi giá trị bất động sản không chỉ đến từ hiện trạng, mà còn đến từ triển vọng phát triển trong tương lai.

Hệ tiện ích đồng bộ kiến tạo chuẩn sống mới

Nổi bật trong tổng thể quy hoạch của dự án là quảng trường trung tâm rộng 1,7 ha, trung tâm thương mại quy mô 3,1 ha không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực, giải trí của cư dân, mà còn góp phần tạo dòng khách, tăng khả năng khai thác kinh doanh và nâng cao giá trị cho dự án. Ngoài ra còn có khu liên hợp thể thao rộng 3 ha với sân pickleball, hồ bơi và sân bóng đá hướng đến phát triển một cộng đồng cư dân năng động, khỏe mạnh và giàu trải nghiệm. Hệ thống đường nội khu rộng từ 15 m đến 30 m mang lại sự thông thoáng, thuận tiện và đồng bộ cho toàn dự án.

Giai đoạn 1 của dự án chính thức ra mắt với 349 sản phẩm đất nền và biệt thự, bước khởi đầu quan trọng cho kế hoạch triển khai toàn khu, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục phát triển giai đoạn 2 dự kiến vào quý III/2026. Với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, giai đoạn tiếp theo được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, hoàn thiện tiện ích và gia tăng kết nối với các trục giao thông huyết mạch của khu vực.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển thực chất, Royal An Nam Living mang đến một câu chuyện đáng chú ý, về một dự án có quy mô lớn, được đặt trong vùng tăng trưởng, có chủ đầu tư giàu kinh nghiệm, có định hướng quy hoạch đồng bộ và có chiến lược phân phối rõ ràng.

SOURCE Royal Capital Group