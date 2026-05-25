Shuying Technology tỏa sáng tại ILDEX Vietnam: Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy chăn nuôi lợn thông minh trên toàn ASEAN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 26 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Triển lãm ILDEX Việt Nam 2026 đã diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, Shuying Technology đã trình bày ba giải pháp cốt lõi, giới thiệu các giải pháp chăn nuôi lợn thông minh của Trung Quốc tới các đối tác trong ngành tại Đông Nam Á và trên thế giới.

1. Ký kết hợp tác chiến lược ngay trong ngày đầu tiên, đẩy nhanh mở rộng hiện diện tại ASEAN

Shuying Technology at ILDEX Vietnam (PRNewsfoto/Shuying Technology)

Ngày 20 tháng 5, Shuying Technology đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với đối tác kênh phân phối tại Việt Nam là GIA LINH. Thông qua mạng lưới địa phương của GIA LINH, các giải pháp chăn nuôi thông minh của Shuying được kỳ vọng sẽ nhanh chóng chuyển từ giai đoạn thí điểm sang triển khai quy mô lớn, góp phần giúp ngành chăn nuôi lợn Việt Nam nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và thúc đẩy quá trình chuyển đổi thông minh.

Đại diện công ty cho biết Việt Nam là một trung tâm chiến lược quan trọng trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của Shuying. Việc ký kết này đánh dấu một cột mốc quan trọng khác của công ty tại thị trường ASEAN, đồng thời khẳng định khả năng thích ứng với thị trường địa phương của các giải pháp chăn nuôi lợn thông minh đến từ Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Shuying sẽ tiếp tục thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp của Trung Quốc thông qua việc tạo ra giá trị, cùng có lợi và đồng sáng tạo.

Trước đó, Shuying đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam như Xuan Thien Group và GREENFEED, đồng thời đã đưa vào vận hành nhiều dự án chăn nuôi thông minh.

2. Ra mắt ba giải pháp cốt lõi; Giải pháp đánh giá lợn giống (Breeding Pig Testing Solution) lần đầu tiên được giới thiệu ra thị trường quốc tế

Tại triển lãm, Shuying Technology đã giới thiệu ba giải pháp cốt lõi gồm: giải pháp phòng ngừa và kiểm soát an toàn sinh học, giải pháp cho ăn chính xác đối với lợn nái và Giải pháp đánh giá lợn giống.

Giải pháp an toàn sinh học đã trình diễn hệ thống quản lý ra vào trang trại khép kín thông minh, có khả năng ngăn chặn 100% các yếu tố rủi ro phát sinh từ con người và vật tư khi đưa vào trang trại. Giải pháp cho ăn chính xác đối với lợn nái giúp các trang trại tăng doanh thu hằng năm thêm hơn 600 USD cho mỗi lợn nái thông qua phương thức quản lý cá thể hóa.

Đáng chú ý, Giải pháp đánh giá lợn giống lần đầu tiên được giới thiệu ra thị trường quốc tế. Giải pháp này khắc phục những hạn chế của phương pháp đánh giá truyền thống dựa trên chuồng nuôi riêng lẻ bằng cách cho phép nhận diện chính xác từng cá thể và thu thập dữ liệu có độ chính xác cao trong môi trường nuôi theo nhóm, qua đó hỗ trợ quá trình chọn lọc khoa học và nhân giống chính xác. Trạm đánh giá lợn giống (Breeding Pig Testing Station) của công ty đã thu hút sự quan tâm lớn từ các chuyên gia giống vật nuôi và đại diện ngành chăn nuôi đến từ Việt Nam, Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia khác.

Việt Nam hiện đứng thứ năm thế giới và đứng đầu Đông Nam Á về tổng đàn lợn, trong khi thịt lợn chiếm khoảng 62% tổng mức tiêu thụ thịt của cả nước. Ngành chăn nuôi lợn hiện đang ở giai đoạn then chốt của quá trình chuyển đổi thông minh và quy mô lớn. Đối mặt với thị trường năng động và tăng trưởng nhanh chóng này, Shuying Technology sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới thông qua công nghệ, đồng thời hợp tác với các đối tác trên toàn cầu nhằm liên tục cung cấp các giải pháp chăn nuôi thông minh của Trung Quốc và đóng góp chuyên môn của Trung Quốc cho ngành chăn nuôi lợn quốc tế.

