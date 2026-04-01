SMU nổi lên là trường đại học cải thiện thứ bậc nhiều nhất thế giới trong Bảng xếp hạng ngành học QS

SINGAPORE, ngày 1 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Đại học Quản lý Singapore (SMU) đã có mức tăng trưởng mạnh mẽ trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS mới nhất theo ngành học năm 2026, nổi lên là trường đại học thăng hạng nhiều nhất thế giới trong số các trường có từ 10 ngành học trở lên được xếp hạng.

Trong bảng xếp hạng năm nay, tám trong số 10 ngành học của SMU đã thăng hạng trên toàn cầu, phản ánh sự phát triển trên diện rộng của các ngành học và củng cố quỹ đạo phát triển mạnh mẽ của ngôi trường năng động này.

Singapore Management University, located in the heart of Singapore's city centre.

Kết quả khẳng định sự tiến bộ bền vững trong danh sách ngành học của SMU. Đáng chú ý, Nghiên cứu Kinh doanh & Quản lý đã vươn lên vị trí thứ 39 toàn cầu, trong khi Kế toán & Tài chính đạt hạng 50 toàn cầu, cả hai đều lọt vào top 50 và đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với một số lĩnh vực thế mạnh cốt lõi của trường.

Trong số những bước tiến nổi bật, chương trình Luật của SMU là ngành học có mức cải thiện nhiều nhất ở Singapore, tăng 45 bậc lên vị trí thứ 56 trên toàn cầu. Đây là một trong những mức thăng hạng đáng kể nhất trong năm đối với tất cả các ngành học được xếp hạng tại Singapore. Thành tựu này đạt được đúng vào thời điểm Trường Luật Yong Pung How đang hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập vào năm tới.

Với sự thăng hạng này, SMU có mặt trong top 60 toàn cầu cho bốn ngành học – Nghiên cứu Kinh doanh & Quản lý, Kế toán & Tài chính, Kinh tế & Kinh tế lượng và Luật.

Ở cấp độ tổng quát, Quản lý & Khoa học Xã hội của SMU đã lọt vào top 100 toàn cầu, với mức tăng đáng kể 89 bậc lên vị trí thứ 86 trên toàn cầu, đưa SMU trở thành trường đại học cải thiện thứ bậc nhiều nhất trong số các trường đại học Singapore trong năm nay.

Những kết quả này nhấn mạnh sự phát triển liên tục của SMU trong việc nâng tầm chuyên môn của ngành học và uy tín quốc tế. Sự chú trọng của trường vào nghiên cứu có tác động thực tiễn đã góp phần vào cải thiện bền vững trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch SMU, Giáo sư Lily Kong, nhận định: "Những kết quả này phản ánh sự cống hiến tận tụy của giảng viên, sinh viên và các đối tác của chúng tôi trong việc xây dựng một trường đại học vừa nghiêm túc về mặt học thuật, vừa kết nối sâu sắc với tác động thực tiễn. Chúng tôi rất tự hào bởi sự tiến bộ mạnh mẽ, toàn diện trong các lĩnh vực của chúng tôi, điều này khẳng định chất lượng giáo dục và nghiên cứu hàng đầu của SMU".

Là trường đại học trẻ, thành tích của SMU trong bảng xếp hạng năm nay khẳng định vị thế quốc tế ngày càng vững chắc và đà phát triển mạnh mẽ của trường. Với thành tích ổn định ở đa số các ngành học, trường tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực tác động mới trong bối cảnh toàn cầu ngày càng phức tạp.

Theo QS Quacquarelli Symonds, bảng xếp hạng năm nay đánh giá hơn 21.000 chương trình học thuật từ khoảng 1.900 cơ sở giáo dục trên 100 quốc gia, thuộc 55 ngành học và năm nhóm ngành đào tạo chính (Nghệ thuật & Nhân văn, Kỹ thuật & Công nghệ, Khoa học Đời sống & Y học, Khoa học Tự nhiên, và Khoa học Xã hội & Quản lý).

