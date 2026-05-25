TICA ra mắt các giải pháp làm mát mới tại Hội nghị Đối tác Hà Nội, thúc đẩy nâng cấp công nghiệp và chuyển đổi ESG tại Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- TICA, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về HVAC (hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí) và các giải pháp làm mát chính xác, đã tổ chức thành công Hội nghị Đối tác Việt Nam tại Hà Nội, chính thức ra mắt loạt giải pháp làm mát tiết kiệm năng lượng mới được thiết kế riêng cho nhu cầu sản xuất, phát triển hạ tầng và chuyển đổi theo định hướng ESG tại Việt Nam. Sự kiện đã góp phần tăng cường quan hệ hợp tác sâu rộng giữa TICA và các đối tác trong nước, đồng thời thể hiện cam kết dài hạn của công ty trong việc hỗ trợ quá trình nâng cấp công nghiệp và các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

TICA Hanoi Partner Conference (PRNewsfoto/TICA)

TICA, được thành lập năm 1991, tập trung vào các giải pháp không khí sạch và ứng dụng làm mát hiệu suất cao. Năm 2025, công ty đạt mức tăng trưởng kinh doanh toàn cầu 30,3% và nắm giữ thị phần thuộc nhóm dẫn đầu tại Trung Quốc. Với năng lực chuyên môn trong lĩnh vực xử lý không khí chính xác cao, TICA hiện phục vụ hơn 7.000 bệnh viện, hơn 5.000 nhà máy dược phẩm đạt chứng nhận GMP, hơn 3.000 doanh nghiệp sản xuất bán dẫn và điện tử cùng hơn 1.000 doanh nghiệp năng lượng mới tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Hiện diện tại Việt Nam hơn 10 năm, TICA đã xây dựng chi nhánh địa phương cùng đội ngũ nhân sự địa phương hoá hoàn chỉnh, bao gồm bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi. Công ty có thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn và điện tử, cung cấp môi trường không khí siêu sạch cùng khả năng kiểm soát chính xác nhiệt độ và độ ẩm, những yếu tố cực kỳ quan trọng trong sản xuất chip. Các dự án tham tiêu biểu của TICA bao gồm Infineon và Western Digital trên khắp Đông Nam Á, cùng với Foxconn và Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam. Những thành tựu này đã khẳng định vững chắc vị thế dẫn đầu của TICA trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, ứng dụng bán dẫn và hạ tầng trọng yếu trên toàn khu vực.

Tại sự kiện, TICA đã giới thiệu hai dòng sản phẩm chủ lực mới: VRF Industrial Large-Space Series (dòng VRF cho không gian công nghiệp quy mô lớn) dành cho các môi trường nhà máy hiện đại và nâng cấp theo định hướng ESG, cùng với Chiller Series (dòng máy làm lạnh nước) hiệu suất cao dành cho các dự án cải tạo nâng cấp tiết kiệm năng lượng. Các giải pháp mới này trực tiếp đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Việt Nam về nâng cấp công nghiệp, mở rộng hạ tầng và chuyển đổi sang mô hình carbon thấp.

Với chiến lược dài hạn tập trung vào Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, TICA sẽ tăng cường mở rộng hiện diện trong khu vực và củng cố hợp tác với các đối tác địa phương. Tận dụng công nghệ toàn cầu và năng lực dịch vụ tại chỗ, công ty sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp xuyên suốt toàn bộ vòng đời dự án, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng các mục tiêu ESG và đạt được tăng trưởng bền vững, đồng thời cùng tạo ra giá trị cùng có lợi cho quá trình phát triển công nghiệp và tăng trưởng xanh của Việt Nam.

