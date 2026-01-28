TẬP ĐOÀN SUNHOUSE VÀ ANCHANTO THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC: SỐ HÓA CHUỖI CUNG ỨNG ĐA QUỐC GIA THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TMĐT 300%

HÀ NỘI, VIỆT NAM, ngày 28 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tập đoàn Sunhouse, thương hiệu gia dụng quốc gia Việt Nam, chính thức công bố hợp tác chiến lược cùng Anchanto, tập đoàn công nghệ SaaS tiên phong toàn cầu về TMĐT đa kênh và Logistics. Dự án đánh dấu bước tiến khổng lồ trong hành trình chuyển đổi số của Sunhouse thông qua việc triển khai hệ thống Quản lý đơn hàng (OMS) tại 4 quốc gia và Quản lý kho hàng (WMS) tại các trung tâm logistics trọng điểm.

Tầm nhìn chiến lược: Từ thủ công đến tự động hóa toàn cầu

Sunhouse Group and Anchanto formalize their global partnership at the official signing ceremony in Hanoi

Trong lộ trình vươn tầm quốc tế, Sunhouse xác định TMĐT là mũi nhọn chiến lược để đạt mục tiêu gấp 3 lần quy mô kinh doanh. Trước đây, việc vận hành thủ công tại Việt Nam và các thị trường khó tính như Mỹ, Mexico, Canada đã tạo ra nhiều rào cản: dữ liệu phân mảnh gây trễ tồn kho trên Amazon, và quy trình kho chưa tối ưu khiến tốc độ xử lý đơn hàng bị hạn chế khi sản lượng bùng nổ.

Để giải quyết triệt để, Sunhouse đã lựa chọn hệ sinh thái công nghệ của Anchanto để xây dựng "xương sống" vận hành mới:

Hợp nhất vận hành đa quốc gia (OMS): Triển khai tại Việt Nam, Mỹ, Mexico và Canada. Hệ thống giúp hợp nhất dữ liệu từ Amazon, TikTok Shop, Walmart và website về một nền tảng duy nhất, tự động hóa 100% luồng đơn hàng và tồn kho.

Số hóa hạ tầng kho vận (WMS): Chuẩn hóa quy trình tại 02 kho TMĐT chủ lực miền Bắc và miền Nam. Giải pháp giúp kiểm soát chính xác số lô, hạn dùng, seri và nâng cao năng suất xử lý hàng hoàn trả.

Chia sẻ từ các nhà lãnh đạo

Tại lễ ký kết, ông Vaibhav Dabhade, Founder & CEO của Anchanto, khẳng định:

"Chúng tôi cam kết cung cấp nền tảng quản trị tập trung, giúp Sunhouse xóa bỏ rào cản địa lý và sự phức tạp đa kênh để tự tin mở rộng quy mô tại Bắc Mỹ và Đông Nam Á, khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ TMĐT toàn cầu."

Giám đốc khối TMĐT Tập đoàn Sunhouse, ông Nguyễn Xuân Lộc, nhấn mạnh:

"Mục tiêu tăng trưởng x3 không chỉ là con số về doanh thu, mà là thử thách về năng lực phục vụ khách hàng. Với giải pháp từ Anchanto, Sunhouse sẽ chuyển mình từ mô hình vận hành dựa trên kinh nghiệm sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực. Đây là bước đi quyết định để chúng tôi nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa chi phí và sẵn sàng cho các thị trường mới trong tương lai."

Bước đệm cho sự bùng nổ toàn cầu

Dự án được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới về tốc độ và sự chính xác cho ngành gia dụng từ đầu năm 2026. Đây là minh chứng cho quyết tâm đổi mới của Sunhouse nhằm đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường quốc tế và củng cố vị thế dẫn đầu tại nội địa.

Về Tập đoàn Sunhouse: Thương hiệu gia dụng quốc gia Việt Nam với hệ sinh thái sản xuất và phân phối hiện đại, phục vụ hàng triệu gia đình toàn cầu.

Về Anchanto: Công ty công nghệ SaaS toàn cầu giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chuỗi cung ứng đa kênh và vận hành TMĐT xuyên biên giới thông qua các nền tảng thông minh.

