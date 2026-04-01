WhiteWater ra mắt các công trình biểu tượng tại Sun World Vũng Tàu, thiết lập chuẩn mực mới cho giải trí dưới nước tại Việt Nam

VŨNG TÀU, Việt Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Vươn mình dọc theo bờ biển phía Nam Việt Nam, Sun World Vũng Tàu đang tạo nên dấu ấn mạnh mẽ như một trong những tổ hợp giải trí ven biển quy mô lớn nhất và tham vọng nhất cả nước.

Trung tâm của dự án là Công Viên Nước Sun World Vũng Tàu (Aqua Adventure Water Park). Tại đây, tập đoàn thiết kế và sản xuất công viên nước hàng đầu thế giới WhiteWater đã mang đến một loạt công trình ấn tượng, góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc nổi bật của công viên và tạo nên ấn tượng mạnh mẽ cả thị giác lẫn trải nghiệm ngay từ ngày đầu vận hành.

Một điểm đến biểu tượng trên bờ biển Việt Nam

Tọa lạc trong khu đô thị và nghỉ dưỡng cao cấp Blanca City với diện tích 15 ha, Sun World Vũng Tàu hội tụ các hạng mục giải trí hàng đầu, không gian chủ đề đắm chìm và những hoạt động phù hợp với gia đình trong không gian ven biển sôi động.

WhiteWater đóng vai trò then chốt trong việc định hình các trải nghiệm nổi bật nhất của công viên, với 32 đường trượt, 10 hạng mục trò chơi phun nước và một tổ hợp vui chơi tương tác dưới nước — kết hợp các trải nghiệm mang tính biểu tượng với những hạng mục lần đầu xuất hiện trong khu vực và các trò chơi phá kỷ lục giúp định vị điểm đến này như một chuẩn mực mới cho ngành giải trí dưới nước tại Việt Nam và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Những trải nghiệm tạo sức hút truyền thông của công viên

Tàu lượn nước trẻ em Mini Blaster đầu tiên tại Châu Á và dài nhất thế giới "Hải Trình Huyền Bí"

Phá vỡ kỷ lục thế giới, đường trượt Mini Blaster dài gần 100 mét này đã được Tổ chức Kỷ lục Thế giới WorldKings chứng nhận là tàu lượn nước dài nhất thế giới dành cho trẻ em. Mở rộng cảm giác phấn khích của dòng Master Blaster nổi tiếng của WhiteWater đến nhóm khách nhỏ tuổi, trò chơi mang đến những cú phi lên dốc và những cú rơi bất ngờ đầy kịch tính trong một phiên bản thu nhỏ nhưng không kém phần phấn khích, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của dòng trò chơi biểu tượng này.

Đường trượt tường Wall Runner đầu tiên tại Châu Á "Lãnh Địa Hải Xà" , công trình đổi mới sáng tạo đạt Giải thưởng IAAPA Brass Ring

Được vinh danh với Giải thưởng IAAPA Brass Ring năm 2025, đây là một đổi mới sáng tạo mang đến cảm giác lướt ngang độc đáo hiếm thấy trên các đường trượt nước. Là điểm nhấn nổi bật với thiết kế uốn lượn quy mô lớn, trò chơi bắt đầu từ độ cao gần 20 mét, đưa người chơi trên phao 6 người đánh đu từ vách này sang vách khác, leo dốc, đu đưa và tăng tốc trượt ngang với vận tốc lên tới 33 km/h (20 dặm/giờ) trên hành trình dài 180 mét.

Tổ hợp trò chơi nước AquaForms lớn nhất thế giới "Mê Kông Thủy Chiến"

Dành cho gia đình và du khách nhỏ tuổi, đây là mô hình khu vui chơi nước đa tầng dạng mô-đun – AquaForms 20 – đầu tiên trong khu vực, đồng thời là công trình cao và lớn nhất thế giới cùng loại, bao gồm 20 bệ đứng và trải rộng trên 1.800 mét vuông. Với thiết kế trụ đơn cùng diện mạo hiện đại, tinh gọn, công trình sở hữu hơn 180 mét sàn, cầu và cầu thang, cho phép du khách tự do di chuyển trong khi khám phá 132 hạng mục vui chơi của kiến trúc, trong đó nhiều hạng mục là các trò chơi tương tác theo cơ chế hành động - phản hồi. Kết hợp với 9 đường trượt cá nhân đầy hấp dẫn, khu vực này mang đến những giờ phút vui vẻ cho mọi lứa tuổi.

Thiết kế hướng đến tác động thị giác và những khoảnh khắc đáng chia sẻ

Bên cạnh yếu tố đổi mới, WhiteWater còn mang đến hình ảnh kiến trúc mạnh mẽ cho công viên. Các hình khối mang tính nghệ thuật điêu khắc, lớp hoàn thiện sợi thủy tinh rực rỡ và thiết kế đường trượt năng động tạo nên những công trình dễ nhận diện ngay lập tức, góp phần định hình không gian kiến trúc của công viên và nâng cao sức hấp dẫn trên các nền tảng mạng xã hội.

Những yếu tố thị giác nổi bật này không chỉ nâng tầm trải nghiệm của du khách mà còn hỗ trợ định vị dài hạn của công viên như một điểm đến đáng chia sẻ cao, nơi các trò chơi đáng nhớ còn đóng vai trò là cảnh nền mang tính biểu tượng.

Quan hệ đối tác lâu dài tại Việt Nam

Sự kiện Sun World Vũng Tàu khai trương đánh dấu một cột mốc nữa trong mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa WhiteWater và Sun Group, một trong những nhà phát triển bất động sản và công trình giải trí hàng đầu Việt Nam. Trong nhiều năm qua, mối quan hệ đối tác này đã mang đến các dự án có sức ảnh hưởng lớn, góp phần giúp định hình bức tranh ngành giải trí đang phát triển của Việt Nam.

"Các công trình trò chơi dưới nước đạt tiêu chuẩn an toàn cao, được phát triển chuyên nghiệp và vô cùng ấn tượng do WhiteWater cung cấp là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ của Công Viên Nước Sun World Vũng Tàu. Đối với Sun World, thương hiệu giải trí thuộc Sun Group, việc hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giải trí dưới nước như WhiteWater là chiến lược cốt lõi để phát triển bền vững, nhằm mang đến những trải nghiệm đẳng cấp thế giới cho du khách tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những định hướng dài hạn của Sun Group trong việc nâng tầm thương hiệu du lịch quốc gia của Việt Nam", Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Sun World cho biết.

"Sun Group là đối tác đáng quý và tin cậy trong nhiều năm qua, và Sun World Vũng Tàu thể hiện một tầm nhìn táo bạo cho du lịch ven biển Việt Nam", Ông Doug Smith, Trưởng bộ phận Kinh doanh của WhiteWater chia sẻ. "Chúng tôi vinh dự được góp phần vào dự án mang tính biểu tượng này bằng việc mang đến những trải nghiệm mới mẻ và phi thường, qua đó định hình tương lai của ngành giải trí dưới nước tại thị trường đang tăng trưởng nhanh này".

Giới thiệu về WhiteWater

WhiteWater khởi đầu là đơn vị vận hành công viên vào năm 1980 với mục tiêu rõ ràng, phát triển những không gian nơi các gia đình gắn kết và tạo ra những kỷ niệm vui vẻ đáng nhớ.Sau 45 năm, công ty hiện đã trở thành nhà cung cấp lớn nhất thế giới về mọi mặt cần thiết cho một công viên nước, từ thiết kế đến dải sản phẩm đa dạng nhất trong ngành.

Chúng tôi đạt được điều này bằng cách đồng hành cùng khách hàng từ giai đoạn ý tưởng đến khi hoàn thiện các công trình đạt giải thưởng, từ các đường trượt, trò chơi nước cho đến mọi hạng mục liên quan. Công ty hướng tới truyền cảm hứng cho khách hàng bằng việc phát huy sự sáng tạo nhằm hiện thực hóa tham vọng của họ, chúng tôi xây dựng các giải pháp làm cho mỗi công viên mang đậm bản sắc riêng. WhiteWater cam kết cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy cho nhà vận hành, vì chúng tôi hiểu tầm quan trọng của chất lượng bền vững, tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và độ tin cậy đến hiệu quả kinh doanh.

Là đơn vị dẫn đầu thị trường, chúng tôi cho rằng thành công của mình bắt nguồn từ thái độ làm việc. Trong suốt nhiều năm hoạt động và qua hơn 6.000 dự án, chúng tôi chưa từng một lần quên lý do tại sao chúng tôi tồn tại – Chúng tôi đồng hành cùng các thương hiệu giải trí hàng đầu, từ Six Flags đến Disney, kiến tạo những trải nghiệm sống động và mang lại niềm vui cho du khách trên toàn thế giới.

Chúng tôi sinh ra để kiến tạo những không gian cho niềm vui thăng hoa.

SOURCE WhiteWater