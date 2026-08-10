XTEP hợp tác với Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank trong khuôn khổ liên minh chiến lược 5 năm nhằm phát triển cộng đồng chạy bộ Việt Nam

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- XTEP, thương hiệu toàn cầu lấy chạy bộ làm trọng tâm, hôm nay công bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược chính thức kéo dài 5 năm với Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank, một trong những giải chạy quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam. Trong thời gian từ năm 2026 đến 2030, XTEP sẽ đóng vai trò là Nhà tài trợ Trang phục Thể thao Chính thức Độc quyền và Đối tác Kỹ thuật Chiến lược của giải, đánh dấu bước đầu tư dài hạn và bền vững của thương hiệu vào thị trường thể thao sức bền đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

The photos of X-RUN CAMP，Running Friend Gathering，the Standard Chartered Hanoi Marathon Expo Site

Cốt lõi trong bản sắc toàn cầu của XTEP là một sứ mệnh rõ ràng: Định vị toàn cầu của XTEP là chạy bộ. Quan hệ hợp tác nhiều năm này hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn đó, hướng tới mục tiêu nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn của giải marathon, cung cấp hỗ trợ toàn diện cho mọi vận động viên ở mọi khâu, phát triển văn hoá chạy bộ phong trào tại địa phương và mở rộng phạm vi tiếp cận quốc tế của giải — đồng thời tạo nền tảng vững chắc hơn cho sự tăng trưởng liên tục của XTEP tại thị trường chạy bộ giàu tiềm năng ở Đông Nam Á.

Sự bùng nổ của môn chạy bộ tại Việt Nam tạo ra cơ hội rõ ràng trong dài hạn

Chạy bộ đã trở thành một phong cách sống phổ biến tại các đô thị lớn của Việt Nam, với số lượng người tham gia liên tục lập kỷ lục mới qua từng năm. Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank lần thứ 8 diễn ra vào tháng 12 năm 2025, đã chào đón hơn 23.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, củng cố vị thế là giải marathon hàng đầu của Việt Nam. Vài tháng sau, giải VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight lần thứ 4 thu hút 13.000 người tham gia, đạt một cột mốc mới về số lượng người tham dự trong nước.

Dữ liệu toàn cầu từ Báo cáo Xu hướng Year in Sport của Strava xác nhận chạy bộ tiếp tục là một trong những môn thể thao đại chúng phát triển nhanh nhất thế giới, trong đó Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, nổi lên như một khu vực tăng trưởng quan trọng. Cộng đồng người chạy phong trào và vận động viên chuyên nghiệp đang mở rộng nhanh chóng tạo ra cơ hội thị trường rõ ràng, chưa được khai thác, hoàn toàn phù hợp với chiến lược toàn cầu lấy chạy bộ làm trọng tâm của XTEP.

Trong 7 năm qua, XTEP đã gắn bó sâu sắc với hệ sinh thái chạy bộ tại Việt Nam, thiết lập quan hệ hợp tác với tất cả các hệ thống giải marathon lớn trên cả nước. Các sản phẩm giày và trang phục chạy bộ hiệu suất cao, công nghệ hiệu suất độc quyền và khung dịch vụ lấy người chạy làm trung tâm của XTEP đã nhận được sự tin tưởng lâu dài trong các cộng đồng chạy bộ địa phương, qua đó củng cố vị thế của XTEP là thương hiệu chuyên về chạy bộ đáng tin cậy trong nước. Nhiều năm gắn kết thực tế với thị trường đã giúp thương hiệu có vị thế để tận dụng đà phát triển ngày càng mạnh của phong trào chạy bộ trong khu vực.

Các hoạt động lấy người chạy làm trọng tâm tại địa phương tăng cường kết nối với cộng đồng

Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, XTEP đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với người chạy trong nước thông qua các chương trình thường xuyên, hướng tới cộng đồng — một trụ cột cốt lõi trong định vị thương hiệu chạy bộ toàn cầu của XTEP.

Năm 2025, thương hiệu triển khai X-RUN CAMP dành riêng cho giải Standard Chartered Hanoi Marathon, cung cấp chương trình tập luyện chuyên nghiệp có cấu trúc cho những người chạy dẫn tốc (pacer) nhằm nâng cao tiêu chuẩn hỗ trợ vận động viên trên đường đua. XTEP cũng tổ chức các buổi gặp gỡ nội bộ Running Friend Gatherings, quy tụ ban tổ chức các giải chạy và những vận động viên kỳ cựu để trao đổi về việc lập kế hoạch đường chạy, công tác hậu cần giải và các chiến lược tập luyện dựa trên cơ sở khoa học để giúp tất cả những người tham gia đạt được mục tiêu cá nhân.

Tại các khu vực trưng bày trước giải marathon trên cả nước, XTEP mang đến những trải nghiệm trực tiếp và dễ tiếp cận cho người tham dự: áo thun kỹ thuật sự kiện được tùy chỉnh miễn phí, phân tích dáng bàn chân chuyên nghiệp tại chỗ, khu vực trải nghiệm sản phẩm và các hoạt động tương tác có quà tặng. Những điểm tiếp xúc thường xuyên này góp phần biến những người chỉ tham dự giải một lần thành những người ủng hộ thương hiệu lâu dài, qua đó xây dựng cộng đồng chạy bộ trung thành làm nền tảng cho chiến lược phát triển khu vực của XTEP.

Liên minh chiến lược 5 năm mang lại sự đầu tư liên tục, dài hạn cho tương lai chạy bộ của Việt Nam

Khác với các hoạt động tài trợ ngắn hạn theo từng năm, khuôn khổ hợp tác chiến lược có tính ràng buộc trong 5 năm này mang đến nguồn lực chuyên môn ổn định và liên tục cho Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank. Trong suốt thời gian hợp tác, XTEP sẽ cung cấp đầy đủ các sản phẩm trang phục và trang thiết bị chạy bộ hiệu suất cao sẵn sàng phục vụ thi đấu và các dịch vụ hỗ trợ toàn diện tại sự kiện, qua đó biến những đổi mới về trang phục thể thao của thương hiệu trở thành những lợi thế thiết thực về hiệu suất cho các vận động viên ở mọi trình độ.

Hợp tác này cũng hỗ trợ sự tiến bộ chung của ngành, nâng cao tiêu chuẩn trong công tác tổ chức giải, dịch vụ dành cho vận động viên và phát triển chạy bộ phong trào trong lĩnh vực thể thao sức bền tại Việt Nam. Là một trung tâm chiến lược cốt lõi trong kế hoạch mở rộng hoạt động chạy bộ toàn cầu của XTEP, Việt Nam chính là thị trường thử nghiệm quan trọng cho mô hình chạy bộ dựa trên cộng đồng của thương hiệu, trước khi nhân rộng mô hình này tại các thị trường ASEAN khác trong những năm tới.

"Phong trào chạy bộ tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, và quan hệ hợp tác 5 năm này thể hiện niềm tin dài hạn của chúng tôi vào khả năng ảnh hưởng của môn thể thao này tại đây", một lãnh đạo khu vực cấp cao của XTEP Việt Nam cho biết. "Mọi hoạt động của chúng tôi đều bắt nguồn từ định vị toàn cầu rằng chạy bộ là trọng tâm của thương hiệu. Đây không phải là một hoạt động tiếp thị ngắn hạn — mà là cam kết đầu tư trong nhiều năm cho người chạy địa phương, ban tổ chức các giải chạy và tương lai của bộ môn chạy bộ tại Việt Nam".

Trên phạm vi toàn cầu, chạy bộ là nền tảng trong mỗi giai đoạn của lộ trình phát triển quốc tế của XTEP. Được hỗ trợ bởi 7 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam, công nghệ chạy bộ độc quyền và liên minh marathon kéo dài 5 năm mang tính bước ngoặt này, XTEP có vị thế đặc biệt để nắm bắt tối đa tiềm năng tăng trưởng của thị trường chạy bộ đang phát triển mạnh tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ nhiều vận động viên hơn chinh phục những giới hạn của bản thân thông qua các đổi mới sáng tạo chuyên nghiệp, lấy người chạy làm trung tâm.

SOURCE Xtep