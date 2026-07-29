Đại sứ Du lịch Đài Loan Isaac truyền cảm hứng khám phá Đài Loan đến du khách Việt Nam

ĐÀI BẮC, ngày 29 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ban Du lịch, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tourism Division, Taipei Economic and Cultural Office in Ho Chi Minh City) đã tổ chức thành công sự kiện "1 Ngày Khám Phá Đài Loan cùng Isaac" vào ngày 25/07/2026 tại Parc Mall (Joy Hall, TP. Hồ Chí Minh), mang đến cho du khách Việt Nam cơ hội khám phá văn hóa, ẩm thực và du lịch Đài Loan.

Chú thích ảnh: Đại sứ Du lịch Đài Loan tại Việt Nam – ca sĩ Isaac cùng ông Chiu Chung-jung, Trưởng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ tại sự kiện "1 Ngày Khám Phá Đài Loan cùng Isaac".

Trong suốt chương trình, khách tham quan đã trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc như tự tay pha trà sữa trân châu, xin quẻ may mắn, check-in tại không gian lấy cảm hứng từ phố cổ Cửu Phần (Jiufen), tham gia trò chơi tìm hiểu về Đài Loan, làm đèn lồng Oh! Bear và nhiều hoạt động tương tác khác. Sau khi hoàn thành các trải nghiệm, người tham gia còn có cơ hội bốc thăm may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn như vé máy bay khứ hồi TP. Hồ Chí Minh – Đài Bắc, máy ảnh lấy liền Fujifilm Instax và nhiều quà tặng mang đậm dấu ấn Đài Loan.

Khách tham quan cũng đã thưởng thức các màn trình diễn ảo thuật, biểu diễn bong bóng nghệ thuật, trò chơi Kahoot và các buổi chia sẻ kinh nghiệm du lịch Đài Loan từ các KOL địa phương.

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của Đại sứ Du lịch Đài Loan Isaac, người đã biểu diễn, giao lưu với người hâm mộ, chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ về hành trình khám phá Đài Loan và cùng khán giả trải nghiệm pha chế trà sữa trân châu.

Thông qua sự kiện này, Ban Du lịch, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định cam kết quảng bá Đài Loan là điểm đến hấp dẫn đối với du khách Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác du lịch giữa Đài Loan và Việt Nam.

SOURCE Tourism Division, Taipei Economic and Cultural Office in Ho Chi Minh City