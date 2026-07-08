Đối thoại Trung Quốc - Mexico về Giao thông Đường sắt nhấn mạnh phát triển đô thị bền vững và hợp tác văn hóa

MEXICO CITY, ngày 8 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 2 tháng 7 năm 2026, đại diện của UNESCO cùng các cơ quan chính phủ, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp của Trung Quốc và Mexico đã tham dự Đối thoại Trung Quốc - Mexico vì Tương lai Xanh về Giao thông Đường sắt tại Mexico City, tìm hiểu cách thức giao thông bền vững có thể cải thiện khả năng di chuyển trong đô thị, đồng thời tăng cường mối liên kết văn hóa giữa hai quốc gia. Được tổ chức với chủ đề "Di chuyển xanh, Các nền văn minh cùng chia sẻ", sự kiện đã mở ra một diễn đàn để các bên trao đổi quan điểm về tương lai của phát triển đô thị bền vững.

China-Mexico Dialogue on Rail Transit Highlights Sustainable Urban Development and Cultural Cooperation China-Mexico Dialogue on Rail Transit Highlights Sustainable Urban Development and Cultural Cooperation

Các cuộc thảo luận tập trung vào vai trò của giao thông đường sắt trong việc giúp các đô thị cắt giảm phát thải đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng. Khi Mexico City tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào điện khí hóa mạng lưới giao thông công cộng, các đại biểu đã chỉ ra cơ hội hợp tác Trung Quốc - Mexico trong lĩnh vực di chuyển đô thị bền vững đang ngày càng mở rộng. CRRC đã giới thiệu các hệ thống đường sắt được thiết kế phù hợp với điều kiện vận hành tại địa phương, đồng thời kết hợp chặt chẽ các yếu tố văn hóa Mexico. Đại diện UNESCO cũng dẫn chứng chiến lược ESG địa phương hoá của công ty là một ví dụ điển hình về cách tính bền vững có thể được tích hợp vào hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Wang Feng, Chủ tịch CRRC Corporation Limited, cho biết chiến lược dài hạn của công ty là hỗ trợ các đô thị xây dựng những hệ thống giao thông sạch hơn và hiệu quả hơn. Tại Mexico, chiến lược này được hiện thực hoá bằng việc kết hợp công nghệ đường sắt tiên tiến với mô hình vận hành địa phương hoá và các thực hành ESG nhằm phát triển những giải pháp phản ánh các ưu tiên của địa phương.

Trong khuôn khổ sự kiện, Wang Qiaolin, Chủ tịch HĐQT của CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd., và José Luis Perea González, Phó Tổng Giám đốc Viện Nhân học và Lịch sử Quốc gia Mexico, đã ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập Dự án Bảo tồn và Truyền thông Văn hóa Trung Quốc - Mexico.

Các khách mời cũng đã công bố Báo cáo Phát triển Bền vững CRRC tại Mexico năm 2025. Phù hợp với Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về Phát triển Bền vững và khuôn khổ pháp lý của Mexico, báo cáo trình bày các sáng kiến ESG của CRRC tại Mexico, đồng thời ghi nhận những kết quả giảm phát thải carbon từ các dự án của công ty đối với hệ thống tàu điện ngầm và đường sắt nhẹ của Mexico City, cũng như các dự án tại Guadalajara, Monterrey và Campeche. Báo cáo cũng nêu bật những hỗ trợ về vận tải do CRRC cung cấp phục vụ các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026.

Các phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào hai chủ đề — "Di chuyển thông minh và Khả năng chống chịu của đô thị" và "Gìn giữ, phát huy văn hóa và xây dựng cộng đồng bao trùm". Các đại biểu đã trao đổi về cách giao thông đường sắt có thể giúp các đô thị giảm phát thải đồng thời cải thiện khả năng di chuyển, cũng như vai trò của loại hình giao thông này như một không gian công cộng kết nối cộng đồng và thúc đẩy giao lưu văn hóa. Sự kiện khép lại với một triển lãm tranh và đồ thủ công do thiếu nhi Trung Quốc và Mexico sáng tác, các hoạt động trình diễn tương tác về di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc cùng các tiết mục biểu diễn giới thiệu văn hóa Mexico.

SOURCE CRRC