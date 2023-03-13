جهود المساعدة المستمرة: تساعد SANY في أعمال الإنقاذ وإعادة الإعمار بعد الزلزال في تركيا

بكين, 13 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- تقدم مجموعة SANY، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الآلات الثقيلة، المساعدات التي تشتد الحاجة إليها للمساعدة في أعمال الإنقاذ بعد أن ضرب البلد زلزال تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط. ساعد فريق الإنقاذ في SANY في إنقاذ 28 من الناجين ويواصل جهود المساعدة الشاملة عبر المناطق التي ضربها الزلزال.

ووفقًا لبيان صادر عن المجموعة، أرسلت SANY ما قدره 12 متخصصًا في البحث والإنقاذ إلى المنطقة الأكثر تضررًا في 7 فبراير/شباط لدعم الاستجابة للزلزال. مع حوالي 30 وحدة من آلات SANY بما في ذلك الحفارات والرافعات، تمكن فريق الإنقاذ من انتشال أربعة ناجين، من بينهم طفل، في فترة زمنية مدتها 150 ساعة بعد الكارثة.

بعد الاستجابة الأولى السريعة، كانت SANY تساعد فريق الإنقاذ الوطني الصيني وقدمت أكثر من 100 وحدة من أفضل أجهزتها، بما في ذلك 40 حفارة، و 10 رافعات، وأكثر من 10 مركبات خدمة. بمساعدة Putzmeister، الشركة الألمانية التابعة للمجموعة، تمكنت SANY من نشر رافعة للطرق الوعرة بوزن 60 طنًا، وحفارين بوزن 23.5 طنًا، وحفارة واحدة بوزن 6.5 طن.

بالإضافة إلى آليات الإنقاذ، قدمت المجموعة أيضًا إمدادات الإنقاذ مثل معدات البحث والملابس الدافئة والأدوية. تم إرسال إجمالي 200 مجموعة من الإمدادات إلى المناطق التي ضربها زلزال 7 فبراير/شباط. بالاشتراك مع مؤسسة SANY، أرسلت المجموعة خبيرين في إنقاذ الانهيار الهيكلي إلى تركيا من الصين. أحضر الخبيران، سونغ شيمي وجيا ينغنان، أجهزة دعم الحياة، ومساعدة في الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومعدات إضاءة تزيد عن 50 كجم.

تم استخدام آلات SANY أيضًا في ترميم البنية التحتية. ساعد فريق الإنقاذ في إصلاح خطوط أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء عالية الجهد، وكذلك تنظيف مصابيح الشوارع المتساقطة وآثار المنازل. بالإضافة إلى إنقاذ الأرواح، تستمر جهود الإنقاذ التي تبذلها SANY في المجتمعات. التزام من قبل المجموعة، سيساعد فريق الإنقاذ SANY المجتمعات المحلية المتضررة من الزلزال في تركيا على بناء منازل جديدة.

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