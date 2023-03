Laufende Hilfsbemühungen: SANY hilft bei Rettungs- und Wiederaufbaumaßnahmen nach Erdbeben in der Türkei

PEKING, 13. März 2023 /PRNewswire/ -- Die SANY-Gruppe, der weltweit führende Hersteller von Schwermaschinen, hat nach den Erdbeben in der Türkei und in Syrien am 6. Februar dringend benötigte Hilfe zur Unterstützung der Rettungsarbeiten geleistet. Das SANY-Rettungsteam hat bei der Rettung von 28 Überlebenden geholfen und setzt seine ganzheitlichen Hilfsmaßnahmen in den vom Beben betroffenen Regionen fort.

Laut einer Erklärung der Gruppe entsandte SANY am 7. Februar 12 Such- und Rettungsspezialisten in die am stärksten betroffene Region, um die Erdbebennothilfe zu unterstützen. Mit rund 30 SANY-Maschinen, darunter Bagger und Kräne, gelang es dem Rettungsteam, innerhalb von 150 Stunden nach der Katastrophe vier Überlebende, darunter ein Kind, zu bergen.

Nach der schnellen ersten Reaktion unterstützte SANY das chinesische Rettungsteam und stellte mehr als 100 seiner besten Maschinen zur Verfügung, darunter 40 Bagger, 10 Kräne und über 10 Servicefahrzeuge. Mit Hilfe von Putzmeister, der deutschen Tochtergesellschaft des Konzerns, gelang es SANY, umgehend einen 60 Tonnen Geländekran, zwei 23,5 Tonnen Bagger und einen 6,5 Tonnen Bagger einzusetzen.

Zusätzlich zu den Rettungsgeräten hat die Gruppe auch Rettungsmaterial wie Suchausrüstung, warme Kleidung und Medikamente bereitgestellt. Insgesamt wurden 200 Pakete mit Hilfsgütern in die vom Erdbeben am 7. Februar betroffenen Regionen gesandt. Gemeinsam mit der SANY Foundation hat die Gruppe zwei Experten aus China für die Rettung aus eingestürzten Gebäuden in die Türkei entsandt. Die beiden Experten, Song Ximei und Jia Yingnan, brachten Lebenserhaltungssysteme, Telekommunikationsunterstützung und Beleuchtungsausrüstung von über 50 kg mit.

Die SANY-Maschinen wurden ebenfalls bei der Wiederherstellung der Infrastruktur eingesetzt. Das Rettungsteam half bei der Reparatur von Gas- und Hochspannungsleitungen sowie bei der Beseitigung umgestürzter Straßenlaternen und eingestürzter Häuser. Über die Lebensrettung hinaus, setzt SANY ebenfalls die Rettungsmaßnahmen in den Gemeinden weiter fort. Das SANY-Rettungsteam hat sich verpflichtet, die vom Erdbeben in der Türkei betroffenen Gemeinden beim Bau neuer Häuser zu unterstützen.

Vertriebshotline: +86-731-85835199

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group