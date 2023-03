Prebiehajúce úsilie o pomoc: Spoločnosť SANY pomáha pri záchranných prácach a rekonštrukcii po zemetrasení v Turecku

PEKING, 13. marca 2023 /PRNewswire/ -- SANY Group, popredný svetový výrobca ťažkých strojov, poskytuje veľmi potrebnú pomoc pri záchranných prácach po zemetrasení, ktoré 6. februára postihlo Turecko a Sýriu. Záchranný tím spoločnosti SANY pomohol zachrániť 28 preživších a pokračuje v komplexnej pomoci v regiónoch postihnutých zemetrasením.

Podľa vyhlásenia skupiny spoločnosť SANY vyslala 7. februára do najhoršie postihnutého regiónu 12 špecialistov na pátranie a záchranu, aby podporili odstraňovanie následkov zemetrasenia. Pomocou približne 30 kusov strojov SANY vrátane rýpadiel a žeriavov sa v priebehu 150 hodín po katastrofe záchrannému tímu podarilo vytiahnuť štyroch preživších vrátane jedného dieťaťa.

Po rýchlej prvej reakcii spoločnosť SANY pomáhala čínskemu národnému záchrannému tímu a poskytla viac ako 100 kusov svojich najlepších strojov vrátane 40 rýpadiel, 10 žeriavov a viac ako 10 servisných vozidiel. S pomocou spoločnosti Putzmeister, nemeckej dcérskej spoločnosti skupiny, sa spoločnosti SANY podarilo okamžite nasadiť jeden 60-tonový terénny žeriav, dve 23,5-tonové rýpadlá a jedno 6,5-tonové rýpadlo.

Okrem záchranárskych strojov skupina poskytla aj záchranárske potreby, ako je pátracie vybavenie, teplé oblečenie a lieky. Do regiónov postihnutých zemetrasením bolo 7.februára odoslaných celkovo 200 súprav materiálov. Skupina spolu s nadáciou SANY vyslala do Turecka z Číny dvoch odborníkov na záchranu v troskách budovy. Dvaja odborníci, Sung Si-mej a Ťia Jing-nan, so sebou priniesli výrobky na podporu života, telekomunikačnú pomoc a osvetľovacie zariadenie s hmotnosťou viac ako 50 kg.

Stroje SANY sa používali aj pri obnove infraštruktúry. Záchranný tím pomáhal pri oprave plynového potrubia a vysokonapäťového elektrického vedenia, ako aj pri odstraňovaní spadnutých pouličných lámp a pozostatkov domov. Okrem záchrany životov pokračujú záchranné práce spoločnosti SANY v komunitách. Skupina prijala záväzok, že záchranný tím SANY pomôže miestnym komunitám postihnutým zemetrasením v Turecku postaviť nové domy.

