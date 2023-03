Działania humanitarne trwają: SANY pomaga w ratowaniu ofiar i odbudowie po trzęsieniu ziemi w Turcji

PEKIN, 13 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- SANY Group, światowy lider branży produkcji ciężkiego sprzętu, zapewnia tak potrzebną pomoc w działaniach ratowniczych po trzęsieniach ziemi, które 6 lutego nawiedziły Turcję i Syrię. Zespół ratowniczy SANY pomógł uratować 28 osób i nadal prowadzi kompleksowe działania pomocowe we wszystkich regionach, które ucierpiały podczas trzęsienia ziemi.

Według oświadczenia wydanego przez grupę, firma SANY wysłała 12 specjalistów ratownictwa medycznego do najbardziej dotkniętego regionu już 7 lutego, by wspierać prowadzone tam działania. Przy pomocy około 30 maszyn SANY, w tym koparek i żurawi dźwigowych, zespół ratowniczy zdołał w ciągu 150 godzin od katastrofy wydostać spod gruzów cztery osoby, w tym jedno dziecko.

Po szybkiej reakcji na skutki żywiołu, SANY wspiera chiński zespół ratowniczy zapewniając ponad 100 sztuk najlepszych maszyn, w tym 40 koparek, 10 żurawi dźwigowych i ponad 10 pojazdów serwisowych. Przy pomocy niemieckiego podmiotu zależnego spółki, Putzmeister, Grupa SANY w krótkim czasie dostarczyła jedną sztukę 60-tonowego żurawia terenowego, dwie 23,5-tonowe koparki i jedną 6,5-tonową koparkę.

Poza maszynami stosowanymi w działaniach ratowniczych, grupa zapewniła również sprzęt ratunkowy do poszukiwań, ciepłe ubrania i leki. Ponad 200 zestawów materiałów zostało wysłanych 7 lutego do regionów, które ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi. Wspólnie z Fundacją SANY, grupa wysłała do Turcji ekspertów z Chin w dziedzinie ratowania ludzi z zawalonych budynków. Song Ximei i Jia Yingnan przywieźli ze sobą sprzęt podtrzymujący życie, urządzenia telekomunikacyjne i oświetlenie o wadze ponad 50 kg.

Maszyny SANY zostały wykorzystane także do odbudowy infrastruktury. Zespół ratowniczy pomagał przy naprawie rurociągów gazowych i linii wysokiego napięcia oraz przy sprzątaniu przewróconych latarni ulicznych i gruzów budynków. Poza ratowaniem życia, SANY nadal prowadzi działania pomocowe w społecznościach lokalnych. Grupa podjęła zobowiązanie, że zespół ratowniczy SANY pomoże lokalnym społecznościom, które ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji odbudować swoje domy.

