Esforços contínuos de ajuda: SANY auxilia no trabalho de resgate e reconstrução pós-terremoto na Turquia

PEQUIM, 13 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O SANY Group, fabricante líder mundial de maquinário pesado, tem fornecido a ajuda tão necessária no trabalho de resgate depois que o país foi atingido pelos terremotos Turquia-Síria em 6 de fevereiro. A equipe de resgate da SANY ajudou a salvar 28 sobreviventes e continua seus esforços de ajuda holística nas regiões atingidas pelo terremoto.

De acordo com um comunicado do grupo, a SANY enviou 12 especialistas em busca e resgate para a região mais atingida no dia 7 de fevereiro com o objetivo de apoiar a resposta ao terremoto. Com cerca de 30 unidades de máquinas SANY, incluindo escavadeiras e guindastes, a equipe de resgate conseguiu retirar quatro sobreviventes, incluindo uma criança, em um período de 150 horas após o desastre.

Após a rápida primeira resposta, a SANY ajudou a equipe de resgate nacional da China e forneceu mais de 100 unidades de seu melhor maquinário, incluindo 40 escavadeiras, 10 guindastes e mais de 10 veículos de serviço. Com a ajuda da Putzmeister, subsidiária alemã do grupo, a SANY conseguiu mobilizar prontamente um guindaste para terreno acidentado de 60 toneladas, duas escavadeiras de 23,5 toneladas e uma escavadeira de 6,5 toneladas.

Além de máquinas de resgate, o grupo também forneceu suprimentos de resgate, como equipamentos de busca, roupas quentes e medicamentos. Um total de 200 kits de suprimentos foram enviados para as regiões atingidas pelo terremoto de 7 de fevereiro. Juntamente com a SANY Foundation, o grupo enviou dois especialistas em resgate de colapso estrutural da China para a Turquia. Os dois especialistas, Song Ximei e Jia Yingnan, levaram suporte de vida, assistência de telecomunicações e equipamento de iluminação de mais de 50 kg.

As máquinas da SANY também foram usadas na restauração de infraestrutura. A equipe de resgate ajudou a reparar gasodutos e linhas de alta tensão, além de limpar postes de iluminação tombados e escombros de casas. Além de salvar vidas, os esforços de resgate da SANY continuam nas comunidades. Um compromisso assumido pelo grupo, a equipe de resgate da SANY ajudará as comunidades locais afetadas pelo terremoto na Turquia a construir novas casas.

