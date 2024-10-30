"إي آند" تعلن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2024 وتسجل نمواً في الإيرادات الموحدة بنسبة 10% إلى 14.4 مليار درهم إماراتي

"إي آند" تستكمل الاستحواذ على حصة مسيطرة في مجموعة "PPF تيليكوم" وعلى نسبة 100% "GlassHouse" ليصل نطاق أعمال المجموعة إلى 38 دولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة "إي آند" اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2024، حيث سجلت المجموعة نمواً سنوياً في الإيرادات الموحدة بلغت نسبته 10% بسعر الصرف الثابت للعملات لتصل إلى 14.4 مليار درهم إماراتي، بينما وصلت الإيرادات الموحدة للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 إلى 42.7 مليار درهم وهو ما يمثل نمواً بنسبة 9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي وبما يعكس النمو المستمر الذي تحققه معظم ركائز الأعمال التابعة لها.

e& GCEO, Hatem Dowidar e& Q3 2024 Infographic

حققت "إي آند" خطوة هامة باستكمال صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة في مجموعة "PPF تيليكوم" حيث يسهم تنويع محفظة أعمال المجموعة في تنمية الخدمات الرقمية التي تقدمها إلى قطاعات الأعمال والتكنولوجيا المالية وقطاعات الإعلام والترفيه، ومواصلة طموحها الاستراتيجي في التحول إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية.

وقد شهدت قاعدة مشتركي المجموعة نمواً بنسبة 6% على أساس سنوي، ليبلغ العدد الإجمالي 177.3 مليون مشترك. بينما وصل العدد الإجمالي لمشتركي "إي آند الإمارات" إلى 14.7 مليون مشترك، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

أبرز النتائج المالية



الربع الثالث من 2024 الربع الثالث من 2023 التسعة أشهر الأولى من 2024 التسعة أشهر الأولى من 2023 الإيرادات 14.4 مليار درهم 13.4 مليار درهم 42.7 مليار درهم 40.0 مليار درهم صافي الأرباح 3 مليار درهم 3 مليار درهم 8.5 مليار درهم 7.7 مليار درهم الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.5 مليار درهم 6.9 مليار درهم 19.4 مليار درهم 19.6 مليار درهم ربحية السهم 0.34 درهم 0.34 درهم 0.97 درهم 0.88 درهم

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند": «واصلت "إي آند" أدائها الجيد خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، حيث حققت الإيرادات الموحدة بسعر الصرف الثابت للعملات نمو سنوي قدره 9% لتصل إلى 42.7 مليار درهم إماراتي. وركّزت "إي آند" على توسيع نطاق أعمالها في مجال الاتصالات إلى 20 دولة، ليصل نطاق حضورها الإجمالي إلى 38 دولة».

وتابع دويدار: «أدى هذا النمو، إلى جانب أداء المجموعة القوي في الأسواق المحلية والدولية، إلى تسجيل صافي أرباح موحدة قدره 8.5 مليار درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من العام وبزيادة سنوية بلغت 10%. وعلاوة على ذلك، بلغت أرباح المجموعة الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 19.4 مليار درهم إماراتي، ما أدى إلى تحقيق هامش ربح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 45% بينما حققت ركائز أعمال الاتصالات هامش ربحية قوي قدره 49%».

وأضاف دويدار: «نتطلع إلى فرص النمو المستقبلي خاصةً بعد استكمال صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة في أصول مجموعة "PPF تيليكوم" في أوروبا الوسطى والشرقية ووضع بصمتنا التشغيلية الأولى في أوروبا. ونحن على ثقة كبيرة بأن هذه الخطوة ستمكّننا من تقديم خدماتنا والمساهمة في إثراء حياة أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، والآن في وسط وشرق أوروبا. وسيسهم الجمع بين خبرتنا الواسعة والحضور المحلي القوي لمجموعة "PPF تيليكوم" في دفع جهود التحول الرقمي وتمكين المجتمعات في تلك المنطقة».

واختتم دويدار: «ستبقى "إي آند" ملتزمة بدعم رؤية وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الريادة، وبالشكل الذي يسهم في تعزيز أجندتها الرقمية كنموذج يحتذى به للتحول الرقمي في المنطقة. ومن خلال استثمارنا في البنية التحتية المتطورة والشراكات الإستراتيجية سنتابع تقديم أفضل خدمات الاتصال والحلول الرقمية، بالإضافة إلى دفع الابتكار والتقدم المستدام».

اتصالات – Nancy Sudheer, Senior Manager at e&, [email protected]

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2544590/Hatem_Dowidar_e_GCEO.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2544592/e_Q3_2024_Infographic.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2458295/e_and_Logo.jpg