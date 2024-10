e& annonce ses résultats pour le troisième trimestre 2024 avec une croissance du chiffre d'affaires consolidé de 10 % à 14,4 milliards d'AED

e& finalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans PPF Telecom et l'acquisition à 100 % de GlassHouse, étendant son empreinte à 38 pays

ABU DHABI, EAU, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- e& a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés du T3 2024, faisant état d'un chiffre d'affaires consolidé de 14,4 milliards AED, en croissance de 10 % en glissement annuel en monnaie constante, tandis que le chiffre d'affaires consolidé des neuf premiers mois de l'année 2024 a enregistré 42,7 milliards AED, en croissance de 9 % en glissement annuel, reflétant une croissance continue dans la plupart des secteurs verticaux.

e& GCEO, Hatem Dowidar e& Q3 2024 Infographic

e& a franchi une étape importante en concluant la transaction de PPF Telecom qui renforcera la diversification du portefeuille du groupe tout en continuant à développer ses services numériques dans les secteurs des solutions d'entreprise, de la fintech, des médias et du divertissement. Cette diversification lui permettra de poursuivre son ambition stratégique de devenir un acteur technologique mondial.

Le nombre total d'abonnés d'e& a connu un glissement annuel de 6 %, atteignant 177,3 millions. Le nombre total d'abonnés d'e& aux Émirats arabes unis a atteint 14,7 millions, ce qui représente une croissance de 5 % en glissement annuel.

Points forts financiers



T3 2024 T3 2023 9M 2024 9M 2023 Chiffre d'affaires 14,4 milliards AED 13,4 milliards AED 42,7 milliards AED 40,0 milliards AED Bénéfice net 3 milliards AED 3 milliards AED 8,5 milliards AED 7,7 milliards AED BAIIA 6,5 milliards AED 6,9 milliards AED 19,4 milliards AED 19,6 milliards AED Résultat par action 0,34 AED 0,34 AED 0,97 AED 0,88 AED

Hatem Dowidar, président-directeur général du groupe e&, a indiqué : « e& a continué sur sa lancée au cours des neuf premiers mois, avec un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 9 % à taux de change constant pour atteindre 42,7 milliards d'AED.

Nous avons étendu la présence d'e& dans le secteur des télécommunications à 20 pays, ce qui porte notre portée globale à 38 marchés. Cette croissance, associée à nos solides performances sur les marchés locaux et internationaux, a permis à notre bénéfice net consolidé d'atteindre 8,5 milliards d'AED, soit une croissance de 10 % au cours des neuf premiers mois. En outre, le BAIIDA consolidé a atteint 19,4 milliards d'AED, ce qui se traduit par une marge de BAIIDA de 45 %, tandis que la marge de BAIIDA pour les télécommunications est restée stable à 49 %.

« Maintenant que nous avons achevé l'acquisition d'une participation majoritaire dans PPF Telecom Group, nous nous réjouissons des opportunités qui se présenteront à mesure que nous élargissons notre horizon mondial, impactant la vie de plus d'un milliard de citoyens à travers le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique, et maintenant l'Europe centrale et orientale - marquant ainsi notre premier ancrage opérationnel en Europe. En combinant notre expertise avec la forte présence locale de PPF Telecom, nous avons les moyens de stimuler la transformation numérique et d'autonomiser les sociétés à travers cette région », a ajouté Dowidar.

Et de conclure : « e& reste déterminé à défendre la vision de leadership des Émirats arabes unis, alors que le pays continue de faire avancer son programme numérique en tant que modèle de numérisation. Notre investissement dans des infrastructures de pointe et des partenariats stratégiques nous permettra de continuer à fournir des solutions futuristes et des services numériques qui favorisent le progrès et la transformation durables. »

Contacts avec les médias - Nancy Sudheer, Senior Manager chez e&, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2544590/Hatem_Dowidar_e_GCEO.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2544591/e_Q3_Infographic_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2458295/e_and_Logo.jpg