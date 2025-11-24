Xposure celebra 10 años de narración visual con destacados artistas internacionales

SHARJAH, EAU, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Xposure celebrará su décimo aniversario en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, con una edición especial del Festival Internacional de Fotografía que reunirá a 420 artistas del 29 de enero al 4 de febrero de 2026. Bajo el lema "Una década de narración visual", el evento transformará 49.000 metros cuadrados en Aljada en un centro global para la fotografía y el cine. En total, se llevarán a cabo 570 actividades, incluidas 95 exposiciones con 3.200 obras, además de charlas, talleres y sesiones de revisión de portafolios. Organizado por la Oficina de Medios del Gobierno de Sharjah (SGMB), el festival se ha consolidado como una plataforma internacional donde la fotografía se conecta con la creatividad y la conciencia social.

Tariq Saeed Allay, Director General de SGMB, destacó que Sharjah continúa invirtiendo en la cultura como medio para el entendimiento y el cambio positivo, subrayando que Xposure se ha convertido en un espacio donde historias y perspectivas capturadas generan conexiones humanas significativas. Desde su primera edición en 2016, el festival ha reunido a fotógrafos, cineastas y artistas visuales de más de 100 países. En esta edición, los Premios de Fotografía y Cine de Xposure recibieron más de 29.000 propuestas y 634 películas de más de 60 naciones.

El fotógrafo ambiental Sebastian Copeland destacó que Xposure demuestra que la fotografía es arte y también una herramienta para generar conciencia ambiental. Por su parte, el fotógrafo estadounidense George Steinmetz presentará "Feeding the Planet", un proyecto aéreo de doce años sobre sistemas alimentarios globales. Este año, Atenas será la ciudad invitada de honor, con un programa que destacará su historia, cultura y creatividad contemporánea.

