Fastmarkets تسد فجوة تسعير "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) بمعاينة يومية لتكاليف استيراد الكربون

لندن ، 9 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم (Fastmarkets)، وهي "وكالة إعداد تقارير الأسعار" الرائدة في مجال السلع المتبادلة ، عن إطلاق تقييمين يوميين جديدين لأسعار "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM). وقد تم تصميمهما لمعالجة أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات المعرّضة "لآلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) في الاتحاد الأوروبي؛ وهي عدم وجود رؤية في الوقت الفعلي لتكاليف الكربون في نقطة التجارة.

مع انتقال "آلية تعديل حدود الكربون" من متطلب للإبلاغ إلى التزام مالي ، أصبحت إدارة تعرض تكلفة الكربون في الوقت الفعلي حاسمةً للشركات المتضررة. تم تصميم التقييمات الجديدة لإعطاء السوق الرؤية اللازمة للتصرف في النقطة التي يتم فيها اتخاذ القرارات التجارية.

يوفر مؤشر CBAM Certificate Index وأداة CBAM Certificate Builder للسوق أول رؤية يومية متسقة لتكاليف شهادات CBAM المتوقعة. هذا يعطي المستوردين والمصدرين القدرة على التسعير والشراء وإدارة المخاطر قبل أن يؤكد الاتحاد الأوروبي تكاليف الشهادات الرسمية.

بموجب إطار "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) الحالي ، لا يتم تأكيد تكاليف الشهادات إلا بعد كل فترة إبلاغ، ربع سنوية في 2026 وأسبوعية من 2027، مما يترك الشركات دون وضوح بشأن تكاليف الكربون أثناء عبور البضائع الحدود. بالنسبة لصناعات مثل الصلب والألومنيوم والأسمنت ، يخلق هذا عدم اليقين الكبير في التسعير والمشتريات وإدارة المخاطر. تم تصميم التقييمات الجديدة من Fastmarkets لسد هذه الفجوة.

يوفر مؤشر CBAM Certificate Index ، الذي ينشر يوميًا بوحدة قياس (€ / tCO2e )، تقييمًا تطلعيًا لتكاليف الشهادات في نهاية فترة الإبلاغ. فهو يجمع بين قيم "تصاريح إطلاق الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي" ( EUA ) الخاضعة للمزادات مع أسعار "تصاريح إطلاق الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي" ( EUA ) الفورية والآجلة ، مما يجلب بيانات السوق الأولية والثانوية إلى معيار واحد قابل للتنفيذ. مع تقدم كل فترة إبلاغ واكتمال المزيد من المزادات ، يعكس المؤشر بشكل متزايد التكاليف المحجوزة بالفعل ، مما يوفر مؤشرًا أكثر دقة من أسعار "تصاريح إطلاق الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي" ( EUA ) الآجلة وحدها. في الربع الأول من عام 2026 ، توقع المؤشر بشكل وثيق السعر النهائي لشهادة "آلية تعديل حدود الكربون" ( CBAM ) ، مما يدل على قدرته على تتبع النتائج على الرغم من تقلبات السوق الأوسع نطاقًا.





توفر أداة CBAM Certificate Builder ، التي يتم نشرها يوميًا أيضًا بوحدة قياس (€ / tCO2e )، وجهة نظر تكميلية من خلال تتبع متوسط تكلفة مزادات "تصاريح إطلاق الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي" ( EUA ) المرجحة حسب الحجم التي تم الانتهاء منها خلال فترة الإبلاغ الحالية. هذا يعطي المشاركين في السوق صورة شفافة عن التكاليف المتضمنة بالفعل في سعر شهادة "آلية تعديل حدود الكربون" ( CBAM ) النهائي.

معًا ، توفر السلسلتان إشارة تطلعية إلى المستقبل ومجموع التكاليف المتراكمة ، مما يتيح للشركات إدارة التعرّض بشكل أفضل طوال دورة الإبلاغ. تم تصميم كلا التقييمين للتقارب مع سعر شهادة "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) الرسمي في نهاية كل فترة.

قال سام كاريو ، كبير محرري الأسواق الاستراتيجية في Fastmarkets: "تقدم "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) طبقة جديدة من عدم اليقين في التجارة العالمية لأن التكلفة النهائية لا يتم تأكيدها إلا بعد إجراء المعاملات بالفعل. إن تحقيق قدر أكبر من القدرة على التنبؤ بتلك التكلفة أمر ضروري إذا كانت الشركات ستدير قرارات التسعير والمشتريات والامتثال بثقة أكبر حيث يصبح الكربون جزءًا أساسيًا من التجارة عبر الحدود".

يتعين على الشركات الخاضعة لـ "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) شراء شهادات تغطي الانبعاثات المضمنة للسلع المستوردة. من خلال دمج مؤشر CBAM Certificate Index وأداة Builder مع الآلة الحاسبة لتكلفة "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) من Fastmarkets ، يمكن للعملاء قياس، وتنبؤ، وإدارة تعرضهم لـ "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) بنشاط باستخدام القيم الافتراضية للاتحاد الأوروبي أو بيانات الانبعاثات التي تم التحقق منها. هذا يتيح اتخاذ قرارات أكثر ثقة عبر استراتيجيات التسعير والمشتريات والامتثال مع انتقال "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) من إطار عمل للإبلاغ إلى التزام مالي بالكامل.

لمزيد من المعلومات ، تفضلوا بزيارة صفحة أسواق الكربون على موقع ويب Fastmarkets.

نبذة عن Fastmarkets

تُعد Fastmarkets "وكالة لإعداد تقارير الأسعار" رائدة في الصناعة ومزود معلومات لأسواق الزراعة، ومنتجات الغابات، والمعادن، والكربون وتحول الطاقة. تُعد أسعارها، وتحليلاتها، وتوقعاتها، ورؤاها المرجعية بالغة الأهمية للعملاء الذين يسعون إلى التداول، وإدارة المخاطر، وفهم الأسواق العالمية المعقدة.

تأسست Fastmarkets في عام 1913، فيما يعود إرثها إلى عام 1865 من خلال عدد من علاماتها التجارية التي استحوذت عليها. توظف Fastmarkets أكثر من 700 شخص حول العالم، ولديها مكاتب في أنحاء أوروبا والأمريكيتين وآسيا. Fastmarkets هي شركة خاصة، ومدعومةً من "آستورج" (Astorg)، وهي شركة أسهم خاصة أوروبية رائدة.