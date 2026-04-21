Fastmarkets et Expana forment un partenariat stratégique pour renforcer l'information sur le marché des produits forestiers

LONDRES, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Fastmarkets et Expana, leaders mondiaux de l'information sur les prix des matières premières et sur le marché, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à fournir aux clients des informations plus approfondies et plus exploitables sur les produits forestiers.

Dans le cadre de ce partenariat, les prix de référence des produits forestiers de Fastmarkets seront intégrés directement dans la plateforme Expana, offrant aux clients un accès simplifié aux prix essentiels en amont ainsi qu'à des informations sur le marché en aval. Cette collaboration vise à favoriser une prise de décision plus rapide et plus sûre sur des marchés de produits forestiers de plus en plus complexes et volatils.

En alliant les évaluations de prix de Fastmarkets, qui font autorité et sont conformes aux normes de l'OICV, à l'information et l'analyse en aval d'Expana, les clients peuvent accéder à des prix critiques pour les principales catégories de produits forestiers - y compris les palettes, le bois, le papier valorisé et les emballages - au sein d'un flux de travail unique.

« Alors que les marchés des produits forestiers deviennent plus volatils et que la pression sur les marges augmente, les clients ont besoin de repères de prix fiables, intégrés à l'information en aval », a déclaré Raju Daswani, PDG de Fastmarkets. « Le partenariat avec Expana nous permet d'offrir cette combinaison d'une manière pratique, prête pour la prise de décisions et directement alignée sur la manière dont les clients agroalimentaires d'Expana opèrent ».

Fastmarkets fournit certaines des évaluations de prix des produits forestiers les plus fiables au monde, couvrant la pâte à papier, le papier valorisé, le bois, la biomasse, les produits du bois, les palettes, les produits « tissue », les non-tissés et le papier à usages graphiques. Ces repères offrent transparence et confiance aux acheteurs, aux vendeurs et aux négociants qui évoluent dans des conditions de marché dynamiques.

« Chez Expana, nous nous engageons à fournir à nos utilisateurs des données complètes et fiables pour les aider à prendre des décisions plus avisées », a déclaré Julie Harris, PDG d'Expana. « Les indices de prix des produits forestiers de Fastmarkets, qui font autorité, sont idéaux pour nos clients, et ce partenariat représente une étape importante dans l'élargissement des informations disponibles sur notre plateforme », a-t-elle ajouté.

Expana fournit des informations et des analyses de marché complètes sur les chaînes d'approvisionnement des produits alimentaires, des boissons et des produits de grande consommation, avec une expertise approfondie des matériaux d'emballage, des intrants industriels et de la modélisation des coûts. Les outils d'analyse et de prévision avancés de la plateforme aident les clients à comprendre les relations entre les matières premières et les impacts sur la chaîne d'approvisionnement, ce qui leur permet de prendre des décisions d'achat plus stratégiques sur des marchés volatils.

Ce partenariat reflète l'engagement commun de Fastmarkets et d'Expana à améliorer la transparence du marché et à fournir aux clients de la chaîne de valeur des informations de qualité supérieure, essentielles à la prise de décision.

Pour en savoir plus, contactez [email protected] ou rendez-vous sur www.fastmarkets.com.

À PROPOS DE FASTMARKETS

Fastmarkets est une agence d'information sur les prix et un fournisseur d'informations de premier plan pour les marchés de l'agriculture, des produits forestiers, des métaux, du carbone et de la transition énergétique. Ses prix de référence, ses analyses, ses prévisions et ses informations sont essentiels pour les clients qui cherchent à négocier, à gérer les risques et à comprendre les marchés mondiaux complexes.

Fastmarkets a été fondée en 1913, avec un héritage remontant à 1865 à travers plusieurs des marques qu'elle a acquises. Fastmarkets emploie plus de 700 personnes dans le monde, avec des bureaux en Europe, en Amérique et en Asie. L'entreprise est privée et soutenue par Astorg, une importante société européenne de capital-investissement.

À PROPOS D'EXPANA

Expana est la première agence d'information sur les prix axée sur l'agroalimentaire et le premier fournisseur mondial d'informations. Sur des marchés définis par la volatilité, l'opacité et le risque, Expana donne aux entreprises les moyens de savoir quand acheter ou vendre, combien, où s'approvisionner, quoi reformuler et comment fixer les prix. En alliant des données sur les prix fréquemment mises à jour, des prévisions, des modèles de coûts et des analyses d'experts, Expana transforme les données du marché en pouvoir de négociation et en informations utiles pour le conseil d'administration. Le résultat : une réduction des risques, des millions d'euros d'économies sur les coûts des marchandises vendues, une meilleure résilience de l'approvisionnement et une croissance plus rapide et plus sûre.

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