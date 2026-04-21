Fastmarkets und Expana gehen eine strategische Partnerschaft ein, um die Marktanalyse im Bereich Forstprodukte zu stärken

LONDON, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Fastmarkets und Expana, weltweit führende Anbieter von Rohstoffpreisberichten und Marktanalysen, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um ihren Kunden fundiertere und praxisrelevantere Informationen zu Forstprodukten zur Verfügung zu stellen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die bewährten Preisbenchmarks für Forstprodukte von Fastmarkets direkt in die Expana-Plattform integriert, wodurch Kunden einen optimierten Zugang zu wichtigen Preisinformationen aus dem vorgelagerten Bereich sowie zu Marktinformationen aus dem nachgelagerten Bereich erhalten. Die Zusammenarbeit soll eine schnellere und sicherere Entscheidungsfindung auf den zunehmend komplexen und volatilen Märkten für Forstprodukte ermöglichen.

Durch die Kombination der maßgeblichen, IOSCO-konformen Preisbewertungen von Fastmarkets mit den nachgelagerten Marktinformationen und Analysen von Expana erhalten Kunden in einem einzigen Arbeitsablauf Zugriff auf wichtige Preisdaten für zentrale Kategorien von Forstprodukten – darunter Paletten, Holz, Altpapier und Verpackungen.

„Da die Märkte für Forstprodukte zunehmend volatiler werden und der Margendruck steigt, benötigen Kunden zuverlässige Preisbenchmarks, die mit nachgelagerten Marktinformationen verknüpft sind", sagte Raju Daswani, CEO von Fastmarkets. „Die Partnerschaft mit Expana ermöglicht es uns, diese Kombination auf eine Weise bereitzustellen, die praktisch und entscheidungsrelevant ist und direkt auf die Arbeitsweise der Agrar- und Lebensmittelkunden von Expana abgestimmt ist."

Fastmarkets liefert einige der weltweit am meisten genutzten Preisbewertungen für Forstprodukte, darunter Zellstoff, Altpapier, Schnittholz, Biomasse, Holzprodukte, Paletten, Tissue, Vliesstoffe und Grafikkarton. Diese Benchmarks bieten Käufern, Verkäufern und Händlern, die sich in dynamischen Marktbedingungen bewegen, Transparenz und Sicherheit.

„Bei Expana sind wir bestrebt, unseren Nutzern umfassende, zuverlässige Daten zur Unterstützung einer intelligenteren Entscheidungsfindung zur Verfügung zu stellen", sagte Julie Harris, CEO von Expana. „Die maßgeblichen Preisbenchmarks für Forstprodukte von Fastmarkets passen perfekt zu unseren Kunden, und diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne bei der Erweiterung der auf unserer Plattform verfügbaren Einblicke dar", fügte sie hinzu.

Expana liefert umfassende Marktinformationen und Analysen für die Lieferketten von Lebensmitteln, Getränken und FMCG und verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Verpackungsmaterialien, industrielle Vorleistungen und Kostenmodellierung. Die fortschrittlichen Analyse- und Prognosetools der Plattform helfen Kunden, rohstoffübergreifende Zusammenhänge und Auswirkungen auf die Lieferkette zu verstehen, und ermöglichen so strategischere Beschaffungsentscheidungen in volatilen Märkten.

Die Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Engagement von Fastmarkets und Expana wider, die Markttransparenz zu verbessern und Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit hochwertigen, entscheidungsrelevanten Informationen auszustatten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [email protected] oder unter www.fastmarkets.com.

INFORMATIONEN ZU FASTMARKETS

Fastmarkets ist ein branchenführender Anbieter von Preisreferenzdaten (PRA) und Informationen für die Märkte in den Bereichen Landwirtschaft, Forstprodukte, Metalle, Kohlenstoff und Energiewende. Seine Referenzpreise, Analysen, Prognosen und Einblicke sind für Kunden von entscheidender Bedeutung, die handeln, Risiken managen und komplexe globale Märkte verstehen wollen.

Fastmarkets wurde 1913 gegründet, wobei die Tradition des Unternehmens durch mehrere der übernommenen Marken bis ins Jahr 1865 zurückreicht. Fastmarkets beschäftigt weltweit mehr als 700 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und wird von Astorg, einer führenden europäischen Private-Equity-Gesellschaft, unterstützt.

INFORMATIONEN ZU EXPANA

Expana ist die weltweit führende Preisinformationsagentur mit Schwerpunkt auf Agrar- und Lebensmittelprodukten sowie ein globaler Informationsanbieter. In Märkten, die von Volatilität, Undurchsichtigkeit und Risiken geprägt sind, verschafft Expana Unternehmen die nötige Weitsicht, um zu entscheiden, wann sie kaufen oder verkaufen, in welcher Menge, woher sie beziehen, was sie neu formulieren und wie sie ihre Preise gestalten sollten. Durch die Kombination von regelmäßig aktualisierten Preisdaten, Prognosen, Kostenmodellen und Expertenanalysen verwandelt Expana Marktdaten in Verhandlungsmacht und entscheidungsreife Informationen für die Führungsetage. Das Ergebnis: Geringeres Risiko, Einsparungen in Millionenhöhe bei den Herstellungskosten, stärkere Lieferresilienz sowie schnelleres und sichereres Wachstum.

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