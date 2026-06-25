"مذاق الثقافة السعودية" يحتفي بالتراث الطهوي الأصيل للمملكة في مهرجان "تذوّق لندن 2026"

استمتع زوار فعالية "الثقافة السعودية" في مهرجان "تذوّق لندن 2026" بتجربة مباشرة للمطبخ السعودي الأصيل

استعرض الجناح تنوّع المطبخ السعودي عبر مجموعة من الأطباق التي تمثل مختلف مناطق المملكة، إلى جانب المكونات المحلية وعادات الضيافة العريقة

اصطحب الشيف بدر الشيخ، الحائز على العديد من الجوائز، والشيف وأمينة الفنون الطهوية مياسم أدهم، الزوار في رحلة استثنائية للتعرّف على التراث الطهوي السعودي العريق والثقافةَ الطهوية المعاصرة للمملكة، مقدّمين بذلك صورة نابضة بالحياة للجمهور الدولي.

Taste of London visitors experience Saudi hospitality and culture at the country’s pavilion

الرياض، المملكة العربية السعودية, 26 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- اختتمت هيئة فنون الطهي السعودية، إحدى الهيئات القطاعية الإحدى عشرة التابعة لوزارة الثقافة، مشاركتها بنجاح في مهرجان "تذوّق لندن 2026"، حيث استقبلت الزوار في جناحها "مذاق الثقافة السعودية" بحديقة ريجنت خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو. وخلال أيام المهرجان الخمسة، استقبل الجناح زواره بتشكيلة من الأطباق والمشروبات السعودية، مقدّمًا تجربة تذوق فريدة أتاحت لهم استكشاف النكهات الغنية والمكونات المحلية المتنوعة وعادات الضيافة الكريمة التي تشكّل جوهر التراث الطهوي في المملكة العربية السعودية.

وقالت ميادة بدر، الرئيسة التنفيذية لهيئة فنون الطهي: "يُشكّل الطعام نافذة فريدة على الثقافات، وتُمثّل مبادرة "مذاق الثقافة السعودية" فرصةً للتعريف بالتراث الطهوي للمملكة العربية السعودية ومشاركته مع الجماهير الدولية. ومن خلال الأطباق التقليدية، والمكونات المحلية الأصيلة، وقيم الضيافة التي تميّز الثقافة الطهوية السعودية، يتمكّن الزوار من اكتشاف ثراء المطبخ السعودي والتعرّف على الحكايات والتراث الكامن خلف كل طبق".

وتذوّق الزوار مجموعة من الأطباق السعودية التقليدية، من بينها الحنيذ، وهو طبق لحم ضأن يُطهى ببطء وفق أساليب تقليدية عريقة، والبليلة، أحد أشهر أطباق الحمص في المملكة، إلى جانب المُطبّق، وهو معجنات مقرمشة محشوة تحظى بشعبية واسعة. كما ضمّ الجناح أيضًا مجموعة من المشروبات المستوحاة من النكهات السعودية، من بينها كوكتيل المانجو المُعزّز بصرار حائل، وهو أحد أنواع الفلفل التقليدية الشهيرة في منطقة حائل، إلى جانب نكهات آيس كريم مبتكرة مستوحاة من مكونات محلية أصيلة مثل الكليجا وعسل السدر.

وكانت منطقة الطهي المباشر إحدى أبرز معالم الجناح، حيث قدّم الشيف بدر الشيخ والشيف مياسم أدهم عروضًا مباشرة على مدار أيام المهرجان، عرّفا خلالها الزوار بأساليب الطهي التقليدية والمكونات الإقليمية المتنوعة، إلى جانب التجارب الطهوية السعودية المعاصرة.

كما ضمّ الجناح أيضًا معرضًا مختارًا بعناية لعلامات تجارية سعودية متخصصة في الأغذية والحرف اليدوية، شمل فئات متنوعة مثل الفخار، والعطور، والشوكولاتة، والتمور، والشاي والقهوة، والفواكه المجففة والمكسرات، ما أتاح للزوار فرصة التعرّف على منتجات مستوحاة من الثقافة والتراث السعودي واقتنائها.

وتعكس هذه المشاركة الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة فنون الطهي للتعريف بالتراث الطهوي السعودي على الساحة الدولية، وإتاحة الفرصة للجماهير حول العالم للتعرّف إلى الثقافة الغذائية المتنوعة للمملكة والتفاعل معها.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/3000069/Saudi_Arabia_Taste.jpg