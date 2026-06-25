El certamen "Taste of Saudi Culture" lleva la herencia culinaria del reino a "Taste of London 2026"

Los visitantes del evento cultural Taste of London 2026 pudieron degustar la gastronomía saudí de primera mano.

El pabellón destacó la diversidad de la cocina saudí a través de platos regionales, ingredientes locales y tradiciones de hospitalidad.

El galardonado chef Bader Alshaikh y el chef y curador culinario Myasem Adham acercaron la herencia culinaria saudí y la cultura gastronómica contemporánea al público internacional.

RIAD, Arabia Saudita, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Comisión de Artes Culinarias de Arabia Saudita, una de las 11 comisiones sectoriales dependientes del Ministerio de Cultura, concluyó con éxito su participación en Taste of London 2026, dando la bienvenida a los visitantes a su pabellón "Sabor de la Cultura Saudita" en Regent's Park del 17 al 21 de junio. Durante los cinco días del festival, el pabellón ofreció platos y bebidas sauditas, dando a conocer a los visitantes los sabores, los ingredientes y las tradiciones de hospitalidad que definen la cultura culinaria saudita.

Taste of London visitors experience Saudi hospitality and culture at the country’s pavilion.

Mayada Badr, consejera delegada de la Comisión de Artes Culinarias, declaró: "La gastronomía ofrece una perspectiva única de la cultura, y "Sabores de la Cultura Saudí" es una oportunidad para compartir el patrimonio culinario de Arabia Saudí con el público internacional. A través de platos tradicionales, ingredientes locales y la hospitalidad que caracteriza la cultura culinaria saudí, los visitantes pueden descubrir la riqueza de la gastronomía saudí y las historias que la inspiran".

Los visitantes pudieron degustar una variedad de platos tradicionales saudíes, como el haneeth, un plato tradicional de cordero cocinado a fuego lento; el balila, un popular plato de garbanzos; y el mutabbaq, una empanada crujiente rellena. El pabellón también ofrecía bebidas de inspiración saudí, como un cóctel sin alcohol de mango con haili sarar, una especia de chile tradicional de la región de Hail, en Arabia Saudí, además de helados con sabores inspirados en ingredientes locales como la miel de kleija y sidr.

Una de las características centrales del pabellón era su zona de cocina en vivo, donde los chefs Bader Alshaikh y Myasem Adham dirigieron demostraciones durante todo el festival, presentando a los visitantes las técnicas de cocina tradicionales, ingredientes regionales y experiencias culinarias saudíes contemporáneas.

El pabellón también presentó una cuidada selección de marcas saudíes de alimentación y artesanía que abarcaban categorías como cerámica, perfumes, chocolate, dátiles, tés y café, así como frutos secos, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de descubrir y comprar productos inspirados en la cultura y el patrimonio saudíes.

Esta participación refleja los esfuerzos continuos de la Comisión de Artes Culinarias para promover el patrimonio culinario saudí a nivel internacional y crear oportunidades para que el público global se familiarice con la diversa cultura gastronómica del reino.

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