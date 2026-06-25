« Taste of Saudi Culture » présente le patrimoine culinaire du Royaume au salon « Taste of London 2026 »

Les visiteurs de l'espace culturel du Taste of London 2026 ont pu découvrir par eux-mêmes la cuisine saoudienne



Le pavillon a mis en valeur la diversité de la cuisine saoudienne à travers des plats régionaux, des ingrédients locaux et des traditions d'hospitalité

Le chef primé Bader Alshaikh ainsi que Myasem Adham, chef et conservatrice de l'art culinaire, ont fait découvrir le patrimoine culinaire saoudien et la culture gastronomique contemporaine à un public international

RIYAD, Arabie saoudite, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- La Commission des arts culinaires d'Arabie saoudite, l'une des 11 commissions sectorielles relevant du ministère de la Culture, a clôturé avec succès sa participation au salon Taste of London 2026, en accueillant les visiteurs dans son pavillon « Taste of Saudi Culture » à Regent's Park du 17 au 21 juin. Tout au long de ce festival de cinq jours, le pavillon a proposé des plats et des boissons saoudiens, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir les saveurs, les ingrédients et les traditions d'accueil qui caractérisent la culture culinaire saoudienne.

Taste of London visitors experience Saudi hospitality and culture at the country’s pavilion

Mayada Badr, PDG de la Commission des arts culinaires, a déclaré : «La gastronomie offre une fenêtre unique sur la culture, et l'événement « Taste of Saudi Culture » est l'occasion de faire découvrir le patrimoine culinaire de l'Arabie saoudite à un public international. Grâce aux plats traditionnels, aux ingrédients locaux et à l'hospitalité qui caractérise la culture culinaire saoudienne, les visiteurs peuvent découvrir la richesse de la cuisine saoudienne et les histoires qui se cachent derrière elle. »

Les visiteurs ont pu déguster toute une gamme de plats traditionnels saoudiens, notamment le haneeth, un plat traditionnel à base d'agneau mijoté, la balila, un plat populaire à base de pois chiches, et le mutabbaq, une pâtisserie croustillante farcie. Le pavillon proposait également des boissons d'inspiration saoudienne, notamment un mocktail à la mangue aromatisé au « Haili sarar », un mélange d'épices au piment traditionnel de la région de Hail en Arabie saoudite, ainsi que des parfums de glaces inspirés d'ingrédients locaux tels que la « kleija » et le miel de « sidr ».

L'un des éléments phares du pavillon était son espace de cuisine en direct, où les chefs Bader Alshaikh et Myasem Adham ont animé des démonstrations tout au long du festival, faisant découvrir aux visiteurs des techniques culinaires traditionnelles, des ingrédients régionaux et des expériences culinaires saoudiennes contemporaines.

Le pavillon proposait également une sélection de marques saoudiennes spécialisées dans l'alimentation et l'artisanat, couvrant des catégories telles que la poterie, les parfums, le chocolat, les dattes, les thés et le café, ainsi que les fruits secs et les fruits à coque, offrant ainsi aux visiteurs la possibilité de découvrir et d'acheter des produits inspirés de la culture et du patrimoine saoudiens.

Cette participation témoigne des efforts constants déployés par la Commission des arts culinaires pour promouvoir le patrimoine culinaire saoudien à l'échelle internationale et permettre au public du monde entier de découvrir la diversité de la culture gastronomique du Royaume.

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