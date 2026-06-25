Taste of Saudi Culture के माध्यम से Kingdom की पाक कला विरासत को Taste of London 2026 में लाया गया

Taste of London 2026 की संस्कृति प्रदर्शनी में आए आगंतुकों ने सऊदी व्यंजनों का प्रत्यक्ष अनुभव किया



इस पवेलियन ने क्षेत्रीय व्यंजनों, स्थानीय सामग्रियों और आतिथ्य सत्कार की परंपराओं के माध्यम से सऊदी व्यंजनों की विविधता को प्रदर्शित किया

पुरस्कार विजेता शेफ Bader Alshaikh और शेफ एवं पाक कला विशेषज्ञ Myasem Adham ने सऊदी पाक विरासत और समकालीन खाद्य संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया

रियाद, सऊदी अरब, 25 जून, 2026 /PRNewswire/ -- सऊदी अरब की Ministry of Culture के अंतर्गत 11 क्षेत्र-विशिष्ट आयोगों में से एक, Culinary Arts Commission, ने Taste of London 2026 में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक समापन करते हुए 17-21 जून तक Regent's Park में अपने "Taste of Saudi Culture" पवेलियन में आगंतुकों का स्वागत किया। पांच दिवसीय उत्सव के दौरान, आगंतुकों को सऊदी पाक संस्कृति को परिभाषित स्वादों, सामग्रियों और आतिथ्य परंपराओं से परिचित कराते हुए, पवेलियन में सऊदी व्यंजन और पेय पदार्थ परोसे गए थे।

Taste of London visitors experience Saudi hospitality and culture at the country’s pavilion

Culinary Arts Commission की CEO, Mayada Badr, ने कहा: "संस्कृति में भोजन एक अनूठा झरोखा प्रदान करता है, और Taste of Saudi Culture सऊदी अरब की पाक विरासत को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के साथ साझा करने का एक अवसर है। पारंपरिक व्यंजनों, स्थानीय सामग्रियों और सऊदी पाक संस्कृति की विशेषता बताने वाले आतिथ्य सत्कार के माध्यम से, आगंतुक सऊदी व्यंजनों की समृद्धि और इसके पीछे की कहानियों को जान सकते हैं।"

आगंतुकों ने हनीथ (धीमी आंच पर पकाया जाने वाला पारंपरिक मेमने का एक व्यंजन), बलीला (लोकप्रिय छोले का एक व्यंजन) और मुतब्बाक (कुरकुरा भरी एक पेस्ट्री) सहित पारंपरिक सऊदी व्यंजनों की एक रेंज का स्वाद लिया था। इस पवेलियन में Haili सरार (सऊदी अरब के Hail क्षेत्र का एक पारंपरिक मिर्च मसाला) से युक्त मैंगो मॉकटेल, तथा क्लेइजा और सिद्र शहद जैसी स्थानीय सामग्रियों से उत्प्रेरित आइसक्रीम के स्वाद सहित सऊदी अरब से प्रेरित पेय पदार्थ भी प्रदर्शित किए गए थे।

पैवेलियन की एक केंद्रीय विशेषता इसका लाइव कुकिंग क्षेत्र था, जहां आगंतुकों को पारंपरिक खाना पकाने की तकनीकों, क्षेत्रीय सामग्रियों और समकालीन सऊदी पाक अनुभवों से परिचित कराते हुए शेफ Bader Alshaikh और Myasem Adham ने पूरे महोत्सव के दौरान प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था।

इस पवेलियन में आगंतुकों को सऊदी संस्कृति और विरासत से प्रेरित उत्पादों को खोजने और खरीदने का अवसर प्रदान करते हुए मिट्टी के बर्तन, इत्र, चॉकलेट, खजूर, चाय तथा कॉफी, और सूखे मेवे तथा नट्स सहित कई श्रेणियों के माध्यम से सऊदी खाद्य और हस्तशिल्प ब्रांडों का एक चुनिंदा प्रदर्शन भी किया गया था।

यह भागीदारी Culinary Arts Commission के उन निरंतर प्रयासों को दर्शाती है जिनका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सऊदी पाक कला विरासत को बढ़ावा देना और वैश्विक दर्शकों को Kingdom की विविध खाद्य संस्कृति से जुड़ने के अवसर प्रदान करना है।

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