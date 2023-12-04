640W+23.7%! شركة Huasun تكشف عن أول وحدات خلايا مستطيلة 210R غير متجانسة في العالم

شوانتشنغ، الصين،4 ديسمبر / كانون أول 2023/PRNewswire/ -- تم إطلاق Everest G12R، أول سلسلة وحدات شمسية مستطيلة الشكل غير متجانسة في العالم، رسميًا من قبل شركة Huasun Energy، المزودة العالمية الرائدة للمنتجات والخدمات غير المتجانسة المتكاملة رأسيًا، وذلك في 27 نوفمبر 2023.

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تعتمد وحدات سلسلة Everest G12R على تقنية الخلايا الشمسية عالية الكفاءة HJT3.0 وتتميز بخلايا مستطيلة مقاس 182 مم × 105 مم. ومن خلال دمج العمليات المتقدمة بما في ذلك دقيق البلورات ثنائي الوجه، وقضيب التوصيل المتعدد الفائق، وغشاء تحويل الضوء وبولي إيزوبوتيلين، تم تصميم هذه الوحدات لتحقيق الحد الأدنى من الكفاءة بنسبة 23% وأعلى إنتاج للطاقة يبلغ 640 ميجاوات، وهو ما يزيد بمقدار 20 وات عن الوحدات المستطيلة الأخرى القائمة على التكنولوجيا من النوع نفسه.

أما بالمقارنة مع الرقائق المربعة التقليدية مقاس 182 مم، تتمتع الرقائق المستطيلة الجديدة ذات الحجم الأكبر بزيادة في الطاقة تبلغ حوالي 40 وات، ما يؤدي إلى توفير محتمل في التكلفة لمكونات BOS مثل الأرفف والكبلات. مع الحفاظ على العرض نفسه البالغ 1134 مم، طورت Huasun ثلاثة إصدارات من وحدات G12R بأطوال مختلفة تلبي سيناريوهات الاستخدام المتنوعة:

G12R-96 ، "تحقيق أفضل عائد للسكن": الحد الأقصى للقوة 460 واط، وأعلى كفاءة 23.02%؛ توفير للمستخدمين ضمن العائلات عوائد مالية أكبر بأبعاد أفضل وكفاءة أعلى.

G12R-108 , "نجم صاعد لتوليد الطاقة ثنائية الوجه من أجل C&I ": الحد الأقصى للقوة 520 واط، أعلى كفاءة 23.40%؛ تساهم ثنائية الوجه العالية والأداء القوي للضوء الضعيف لـ HJT في زيادة إنتاجية الطاقة لمشاريع الطاقة الشمسية الموزعة لدى C&I .

G12R-132 ، "نموذج إنشاء أفضل قيمة للمرفق": الحد الأقصى قوة 640 واط، أعلى كفاءة 23.69%؛ تخلق العروض الشاملة والقوية أفضل قيمة لمشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق.

يمكن أن يؤدي اعتماد وحدات Everest G12R إلى زيادة قدرة المركبة للمشروع، وزيادة إنتاج الطاقة لكل واط، وتحسين الأداء العام. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي استخدام وحدات G12R-96 على أسطح المنازل إلى زيادة القدرة المركبة بنسبة 7% مقارنة بوحدات TOPCon، ما يؤدي إلى توليد 47000 كيلووات ساعة إضافية من الطاقة على مدى عمر 30 عامًا.

وبالمثل، فإن إصدار G12R-108 المصمم للأسطح التجارية والصناعية يوفر زيادة بنسبة 8.9% في القدرة المركبة وزيادة بنسبة 10.8% في إجمالي إنتاج الطاقة على مدار 30 عامًا. توفر وحدات G12R-132 المخصصة للمشاريع على نطاق المرافق زيادة بنسبة 3.2% في إنتاج الطاقة لكل واط وتساهم في خفض سعر التكلفة المتوازنة للكهرباء وارتفاع معدل العائد الداخلي (IRR).

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