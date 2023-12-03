640 Вт + 23,7 %! Huasun представляет первые в мире солнечные панели 210R на основе HJT

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Huasun Energy

03 Dec, 2023, 20:04 ET

СЮАНЬЧЭН, Китай, 4 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- 27 ноября 2023 г. Everest G12R, первая в мире линейка прямоугольных солнечный панелей с гетеропереходом (HJT), была официально выпущена на рынок компанией Huasun Energy, ведущим в мире поставщиком вертикально интегрированных услуг и продуктов с гетеропереходом.

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Click to watch the full video of Huasun Everest 210R Series module new product launch
Click to watch the full video of Huasun Everest 210R Series module new product launch

В основе панелей серии Everest G12R лежит высокоэффективная технология фотоэлементов HJT3.0. Новые панели оснащены прямоугольными фотоэлементами размером 182 мм х 105 мм. За счет использования передовых материалов и процессов, таких как двусторонний микрокристаллин, SMBB, светопреобразующая пленка и PIB, данные панели разработаны для обеспечения эффективности на уровне, как минимум, 23 % и более высокой выходной мощности в 640 МВт, что на 20 Вт больше по сравнению с прямоугольными панелями того же типа на основе других технологий.

По сравнению с традиционными квадратными панелями со стороной 182 мм новые панели большего размера увеличивают мощность приблизительно на 40 Вт, что потенциально поможет сэкономить на затратах на вспомогательные компоненты, такие как каркас и кабели. Сохранив ту же ширину 1134 мм, Huasun разработала три варианта панелей G12R различной длины для разных сценариев использования.

  • G12R-96, «Лучшая рентабельность для жилых помещений»: макс. мощность 460 Вт, самая высокая эффективность в 23,02 % – больше экономии для домашних пользователей при более оптимальных размерах и большей эффективности.
  • G12R-108, «Восходящая звезда электрогенерации с двусторонними фотоэлементами для коммерческого и промышленного использования (C&I)»: макс. мощность 520 Вт, самая высокая эффективность – 23,40 %; высокая эффективность за счет использования двусторонних фотоэлементов и мощная производительность при слабой освещенности за счет использования технологии гетероперехода (HJT) обеспечивают большую выработку электроэнергии для проектов распределенной солнечной энергетики в коммерческом и промышленном сегментах (C&I).
  • G12R-132, «Панель для создания лучшей ценности для коммунального сегмента»: макс. мощность 640 Вт, самая высокая эффективность 23,69 %; комплексная и мощная производительность создает лучшую ценность для крупномасштабных проектов солнечной энергетики в коммунальной сфере.

Использование панелей Everest G12R может привести к увеличению установленной мощности проекта, более высокой выработке энергии на единицу мощности и повышению общей эффективности. Так, например, использование панелей G12R-96 на крышах жилых зданий может увеличить установленную мощность на 7 % по сравнению с модулями TOPCon, что в результате даст дополнительно 47 000 кВт электроэнергии за 30 лет эксплуатации.

Аналогичным образом панели версии G12R-108, спроектированные для крыш коммерческих и промышленных зданий, обеспечивают увеличение установленной мощности на 8,9 % и увеличение общей генерации электроэнергии на 10,8 % за 30 лет эксплуатации. Панели G12R-132 для коммунальных проектов дают 3,2 % прироста генерации электроэнергии на 1 Ватт и приводят к снижению нормированной стоимости электроэнергии (LCOE) и более высокой внутренней норме доходности (IRR).

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2285901/Huasun_Energy.jpg
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=xKrkd0yheYk 

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