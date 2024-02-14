Aghanim، شركة تكنولوجيا مالية جديدة لألعاب الهاتف المحمول أسسها الرئيس التنفيذي السابق ومدير التكنولوجيا التنفيذي لشركة Xsolla بهدف إحداث تغيير جذري في كيفية جني المكاسب المالية من ألعاب الهاتف المحمول وتوزيعها

بدعم من شركة Bessemer Venture Partners و QED Investors و Point 72 Ventures و A16Z GAMES SPEEDRUN

لوس أنجلوس، 14 فبراير 2024/PRNewswire/ -- انطلقت اليوم، منصة Aghanim، وهي منصة للتجارة المدمجة في ألعاب الهاتف المحمول وتحديثاتها التلقائية (LiveOps) والتفاعلات بين اللاعبين في مجتمعات الألعاب ومدفوعاتها، بشكل تجريبي من خلال الرئيس التنفيذي ومدير التكنولوجيا التنفيذي السابق في شركة Xsolla، وهي شركة عالمية متخصصة في مدفوعات ألعاب الفيديو.

تنمية قدرات أستوديوهات الألعاب بتوفير الحلول المبتكرة

Aghanim, a mobile gaming fintech company founded by former CEO and CTO of Xsolla, launches to transform how mobile games are monetized and distributed Aghanim, a mobile gaming fintech company founded by former CEO and CTO of Xsolla, launches to transform how mobile games are monetized and distributed

أنشأت شركة Aghanim، التي تقع في لوس أنجلوس، منصة للتواصل المباشر مع المستهلكين تمكن مطوري ألعاب الهاتف المحمول من إنشاء مراكز ألعاب على الإنترنت وتقديم عروض تناسب تفضيلات اللاعبين، مع الحفاظ على التفاعلات بين اللاعبين من خلال مجتمعات الألعاب بتقديم مجموعة متنوعة من تجارب metagame مثل الأخبار ولوحات نتائج المتصدرين والإنجازات والمكافآت اليومية، وأكثر من ذلك. تتعامل Aghanim كذلك مع جميع التعقيدات المالية المتعلقة بقبول المدفوعات من اللاعبين في جميع أنحاء العالم، يتضمن ذلك المهام المالية المتعلقة بمنع الاحتيال والامتثال الضريبي والتنظيمي والتحويل بين العملات وغيرها.

يتمتع فريق عمل شركة Aghanim الرئيسي بسجل حافل في مجال تقديم حلول لتمكين توسيع نطاق المنصات الإلكترونية من خلال مجموعة متنوعة من شركات ألعاب الفيديو، وعقود من الخبرة في مجال الألعاب، وأكثر من 20 عامًا من الخبرة المشتركة في المجالات المشتركة بين التكنولوجيا المالية وألعاب الفيديو. تأسست الشركة على يد Konstantin Golubitsky، الرئيس التنفيذي ومدير التكنولوجيا التنفيذي السابق في شركة Xsolla، وConstantin Andry، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Xsolla Labs، وAlbert Tugushev، مدير التكنولوجيا التنفيذي السابق في شركة Xsolla Labs، الذين رأوا فرصة لإحداث تغيير جذري ودائم في مجال ألعاب الهاتف المحمول من خلال تطبيق أفكار جديدة على طرق التوزيع و إستراتيجيات جني المكاسب المالية، وبالتالي خلق قيمة تقدر بالمليارات لأستوديوهات ألعاب الفيديو وضمان استمرار تداول هذه الثروة المكتشفة حديثًا داخل نظام ألعاب الفيديو البيئي على نطاق أوسع، مما يعزز فرص صناعة ألعاب جديدة، ويزيد الطلب على التقنيات الجديدة، ويجعل العالم مكانًا أفضل في نهاية المطاف.

نجحت Aghanim في تذليل كثير من العقبات التي تواجه مطوري ألعاب الهاتف المحمول وتحول دون نقل ألعابهم إلى شبكة الإنترنت، وإنشاء إصدار عليها إلى جانب تطبيقات الهاتف المحمول، مما ساعد أستوديوهات الألعاب من جميع الأحجام على بيع ألعابها مباشرة للاعبين ومضاعفة صافي إيراداتها نتيجة لذلك، ومع توفر هوامش ربح أعلى، يتوفر لدى أستوديوهات الألعاب مزيدًا من الموارد للاستثمار في إستراتيجيات اكتساب المستخدمين وجذب مزيد من اللاعبين وتطوير ألعابها.

نقدم لكم مجموعة منتجات Aghanim الأساسية:

Game Hub Builder: وهي أداة لإنشاء مواقع إلكترونية دون الحاجة إلى برمجتها، مما يمنح استوديوهات الألعاب القدرة على إنشاء مركز جذاب على شبكة الإنترنت لألعاب الهاتف المحمول التي تطورها، وفي خلال دقائق، يستطيع المطورون إنشاء مركز ألعاب يتوافق بسلاسة مع هوية علامتهم التجارية، وينشئ Game Hub Builder نسخة أولية من المركز من خلال الاستفادة من ميزات تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يسمح لأستوديوهات الألعاب بضبط ألوانها وصورها وتقديم تجربة ممتعة وشاملة للمستخدمين.

LiveOps Builder: وهي أداة لأتمتة عمليات التسويق البصري المبتكرة التي تحافظ على تفاعل اللاعبين وحماسهم، وتستطيع الأستوديوهات، باستخدام أداة LiveOps Builder، استهداف شرائح مختلفة من اللاعبين عبر مختلف القنوات بدقة، فتعمل الحملات المصممة خصيصًا لهؤلاء اللاعبين والعروض الفردية - التي تنشط من خلال بعض الأحداث مثل التخلي عن عربة التسوق، وزيارة مركز الألعاب، والربح وصعود المستويات - على إنشاء تجربة مخصصة للاعبين بناءً على تفضيلاتهم، وتضمن قنوات المراسلة مثل النوافذ المنبثقة والإشعارات داخل اللعبة ومتصفح الويب ورسائل البريد الإلكتروني تواصلًا سلسًا مع اللاعبين.

Player Segmentation: وهو نظام معقد يصنف اللاعبين وفقًا لسلوكهم وتفضيلاتهم وأنماط تفاعلاتهم، فتستطيع الأستوديوهات، من خلال فهم شرائح اللاعبين، تصميم إستراتيجياتها وتخصيصها لشرائح بعينها وتحسين كفاءة عملية جني المكاسب المالية وتحسين تجربة اللعب ككل.

SKU Management: تعمل هذه الأداة على تبسيط إدارة وحدات حفظ المخزون (SKU) لأستوديوهات الألعاب، فتعمل على تبسيط عملية تتبع المخزون والمبيعات والإيرادات، وتستطيع أستوديوهات الألعاب، عند استخدام أداة SKU Management، التركيز على صناعة ألعاب استثنائية مع ترك إدارة الأعمال المالية لشركة Aghanim.

Billing Engine: وهو محرك مخصص لعمليات الدفع عبر الهاتف المحمول في المقام الأول، وصمم خصيصًا ليعمل باستمرار على تحسين كفاءة تكاليف التوزيع، ويوفر خيارات الدفع المتنوعة والأكثر قيمة بالنسبة لمطوري الألعاب، منها بطاقات الائتمان، وشبكة ACH، وApple Pay، وغيرها.

قال Constantin Andry، أحد مؤسسي شركة Aghanim، في بيان صحفي: "في إطار تقلص صافي الإيرادات بسبب تدهور بيئة اكتساب المستخدمين باستمرار، وفي ظل التغييرات الأخيرة في المجال التنظيمي واستجابة شركة Apple لها، أصبح من الواضح أن غياب إستراتيجية للتواصل المباشر مع المستهلك يمكن أن يهدد وجود ناشري ألعاب الهاتف المحمول الذين كانوا يعتمدون في السابق كثيرًا على قنوات التوزيع، وتفكر الأستوديوهات الآن إستراتيجيًا في إنشاء مركز ألعاب مستقل خاص بها بدلًا من الدفع عبر الإنترنت الذي بالكاد يحقق النتائج المرجوة".

قال Albert Tugushev، أحد مؤسسي شركة Aghanim : "نظرًا للتنوع الكبير في ملفات اللاعبين الشخصية وخصائص قنوات التوزيع، فقد أصبح تصنيف اللاعبين تحديثات الألعاب التلقائية (LiveOps) من الإمكانيات الضرورية لكل استوديو ألعاب يريد أن يكون قادرًا على المنافسة في هذا المجال، ومع ذلك، غالبًا ما تُدار مثل هذه الإمكانيات يدويًا إلى حد ما عن طريق جداول البيانات، ونظرًا لأن Aghanim تركز كثيرًا على تقديم خدمات ألعاب الهاتف المحمول، فإن ميزتي تصنيف اللاعبين والتحديثات التلقائية (LiveOps) مدمجتان في تكوين المنصة الأساسي".

تعطي شركة Aghanim مهمة إجراء تحليلات المحادثات على منصتها إلى Newton، وهو أداة الذكاء الاصطناعي التي طورتها الشركة، ويوظف ذلك للبحث مسبقًا عن الحالات الشاذة والاتجاهات الرائجة ونصائح تحقيق النمو السريع ويقترح التحسينات بناءً على تلك النتائج. يقول Konstantin Golubitsky، أحد مؤسسي شركة أغانم: " ستتمكنون قريبًا من تكليف Newton ببساطة بزيادة القيمة الدائمة وخفض تكاليف التوزيع، وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة على إجراء اختبارات A/B لرسائل البريد الإلكتروني، وتجربة عروض جني المكاسب المالية، وتشغيلها كلها من خلال شرائح مختلفة من خلال مجموعة الأدوات المتاحة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة لكم".

صُممت منصة Aghanim لتكون منصة مفتوحة ترحب بخبراء الألعاب ووكالات التسويق والشركات المقدمة لأدوات تطوير الألعاب للتسجيل عليها أو الانتهاء من عملية التكامل المسبق ليصبح الوصول إليها سهلًا بالنسبة لشركاء Aghanim من خلال الدخول على Connectors Marketplace وExperts Directory التابعين للشركة.

وستطلق الشركة مجلسًا استشاريًا يضم شركائها الرئيسيين لتعزيز المنصة والتوفيق بين الأولويات.

وقد وحدت أربع شركات رأس مال استثماري من الولايات المتحدة جهودها لتوفير تمويل إستراتيجي لشركة Aghanim: حيث كان من أوائل المستثمرين شركة Bessemer Venture Partners، وشركةPoint 72 Ventures بنيويورك، وشركة QED Investors الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وشركة A16Z GAMES SPEEDRUN الرائدة المعروفة في الاستثمارات المشتركة بين مجالي الألعاب والتكنولوجيا.

لمحة عن Aghanim

تأسست شركة Aghanim في شهر يونيو من عام 2023، لتحدث ثورة في طريقة جني المكاسب من ألعاب الهاتف المحمول وتوزيعها. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع Aghanim.

جهة الاتصال الصحفي: [email protected]

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