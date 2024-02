Aghanim, une société fintech de jeux mobiles fondée par l'ancien PDG et directeur technique de Xsolla, se lance dans la transformation de la monétisation et de la distribution des jeux mobiles

La société est soutenue par Bessemer Venture Partners, QED Investors, Point 72 Ventures et A16Z GAMES SPEEDRUN

LOS ANGELES, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- Aghanim , une plateforme intégrée de commerce, d'automatisation de liveops, d'engagement communautaire et de paiement pour les jeux mobiles, a été lancée aujourd'hui par l'ancien PDG et directeur technique de Xsolla, une société mondiale de paiement de jeux vidéo.

Renforcer les studios de jeux grâce à des solutions innovantes

Aghanim, basé à Los Angeles, a construit une plate-forme directe au consommateur qui permet aux développeurs de jeux mobiles de créer des pôles de développement de jeux basés sur le Web et de proposer des offres personnalisées, tout offrant aux communautés de joueurs diverses expériences de méta-jeux telles que les nouvelles, les classements, les réalisations, les récompenses quotidiennes, et plus encore. Les éditeurs bénéficient également d'un soutien commercial au niveau du marchand d'archives, ce qui signifie que les tâches financières de back-office liées à la fraude, aux impôts, à la conformité réglementaire, aux échanges de devises et à d'autres aspects de l'acceptation de paiements à l'échelle multinationale sont déjà gérées pour eux.

L'équipe principale d'Aghanim possède une vaste expérience dans la fourniture de solutions d'extension de plate-formes à travers une variété de sociétés de jeux vidéo, des décennies d'expérience dans le jeu et plus de 20 ans d'expertise combinée à l'intersection des technologies financières et des jeux vidéo. La société a été fondée par Konstantin Golubitsky, ancien PDG et directeur technique de Xsolla, Constantin Andry, ancien PDG de Xsolla Labs, et Albert Tugushev, ancien directeur technique de Xsolla Labs, qui ont identifié une opportunité de transformer fondamentalement le paysage des jeux mobiles en réinventant les stratégies de distribution et de monétisation. Ils ont ainsi débloqué une valeur de plusieurs milliards de dollars pour les studios de jeux vidéo et veillé à ce que cette nouvelle richesse continue de circuler dans l'écosystème plus large des jeux vidéo, favorisant la création de nouveaux jeux, la demande de nouvelles technologies et, en fin de compte, rendant le monde meilleur.

Aghanim a considérablement réduit les obstacles à l'expansion des jeux mobiles vers le web, aidant les studios de toutes tailles à effectuer une distribution directe aux consommateurs et à multiplier leurs revenus nets en conséquence. Avec des marges plus élevées, les studios de jeux peuvent exécuter de manière plus compétitive leurs stratégies d'acquisition d'utilisateurs pour développer leurs jeux.

Présentation de la gamme de produits de base d'Aghanim :

Game Hub Builder : Un outil de création de site Web sans code qui permet aux studios de jeux mettre en place un site web captivant pour leurs jeux mobiles. En quelques minutes, les développeurs peuvent créer un hub de jeu personnalisé qui correspond parfaitement à leur identité de marque. Alimenté par l'IA générative, le Game Hub Builder génère une version initiale du hub, permettant aux studios de peaufiner les couleurs, les visuels et l'expérience globale de l'utilisateur.

LiveOps Builder : Un outil révolutionnaire d'automatisation du marketing visuel qui maintient l'engagement et l'enthousiasme des joueurs. Avec LiveOps Builder, les studios peuvent cibler avec précision différents segments de joueurs à travers les canaux. Des campagnes personnalisées et des offres individuelles – déclenchées par des événements comme l'abandon d'un panier, la visite d'un hub de jeux et la montée en niveau – créent une expérience personnalisée pour les joueurs. Les canaux de messagerie tels que les pop-ups, les notifications push dans le jeu et le navigateur et les e-mails garantissent une communication transparente.

Player Segmentation : un système sophistiqué qui classe les joueurs en fonction de leur comportement, de leurs préférences et de leurs habitudes d'engagement. En comprenant les segments de joueurs, les studios peuvent adapter leurs stratégies, optimiser la monétisation et améliorer l'expérience globale des jeux.

SKU Management : Cet outil simplifie la gestion des unités de gestion des stocks (UGS) pour les studios de jeux et rationalise le processus de suivi des stocks, des ventes et des revenus. Avec l'outil de gestion des UGS, les studios peuvent se concentrer sur la création de jeux exceptionnels tout en laissant le travail financier de back-office à Aghanim.

Billing Engine : Une expérience de paiement mobile, construite avec une obsession pour l'optimisation constante des coûts de distribution, offre les options de paiement les plus précieuses, y compris les cartes de crédit, ACH, Apple Pay, et autres.

Constantin Andry, co-fondateur d'Aghanim, a déclaré dans un communiqué, « Dans le contexte de la diminution des revenus nets due à la détérioration constante de l'environnement d'acquisition des utilisateurs, et à la lumière des derniers changements dans l'espace réglementaire et de la réponse d'Apple à ces changements, il devient clair que l'absence d'une stratégie directe au consommateur pourrait être une menace existentielle pour les éditeurs de jeux mobiles qui ont toujours été trop dépendants des canaux de distribution. Les studios envisagent désormais stratégiquement d'avoir leur propre centre de jeux autonome plutôt que de se contenter du paiement en ligne qui ne donne guère de résultats. »

« En raison de la grande variété de profils de joueurs et des spécificités des canaux de distribution, la segmentation des joueurs et les liveops sont devenus des capacités indispensables pour chaque studio de jeu qui souhaite être compétitif dans ce domaine. Cependant, ils sont souvent gérés un peu manuellement à partir de feuilles de calcul. Comme Aghanim est hyper-concentré sur les jeux mobiles, la segmentation et les liveops font partie du fondement même de la plateforme », explique Albert Tugushev, co-fondateur d'Aghanim.

L'analyse conversationnelle d'Aghanim est effectuée par le copilote génératif de l'IA de la société, Newton, qui recherche de manière proactive les anomalies, les tendances et les astuces de croissance et suggère des améliorations basées sur ces résultats. « Bientôt, vous pourrez simplement demander à Newton d'augmenter le LTV et de réduire les coûts de distribution, et il travaillera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an pour effectuer des tests A/B sur les messages électroniques, expérimenter des offres de monétisation et faire passer le tout par différents segments au sein de l'ensemble des outils disponibles afin d'obtenir le meilleur résultat possible pour vous », explique de son côté Konstantin Golubitsky, un autre co-fondateur d'Aghanim.

Aghanim est conçu comme une plate-forme ouverte qui accueille des experts en jeu, des agences de marketing et des fournisseurs d'outils de jeu pour s'inscrire ou compléter une pré-intégration pour devenir facilement accessible aux partenaires Aghanim via leur Marché de connecteurs et leur Annuaire d'experts.

La société lancera un conseil consultatif avec des partenaires clés pour améliorer la plateforme et harmoniser les priorités.

Aghanim a obtenu un financement stratégique auprès d'un syndicat de quatre sociétés de capital-risque américaines : Bessemer Venture Partners, de la première heure dans Shopify, Point 72 Ventures, société de capital-risque fintech de premier plan, QED Investors, et A16Z GAMES SPEEDRUN, un leader bien connu dans les investissements en matière de technologie et de jeux.

À propos d'Aghanim

Fondée en juin 2023, Aghanim est prête à transformer la façon dont les jeux mobiles sont monétisés et distribués. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le siite Web d'Aghanim .

