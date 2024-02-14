Финтех Aghanim запускает трансформацию монетизации и распространения мобильных игр

Aghanim, занимающаяся разработкой мобильных игр финтех-компания, основанная бывшим генеральным и техническим директором Xsolla, запускает трансформацию монетизации и распространения мобильных игр

Компания имеет поддержку со стороны Bessemer Venture Partners, QED Investors, Point 72 Ventures и A16Z GAMES SPEEDRUN

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 14 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Aghanim, интегрированная платформа для коммерции, автоматизации liveops, взаимодействия с сообществом и платежей для мобильных игр, запущена сегодня бывшим генеральным и техническим директором Xsolla, глобальной компании, занимающейся платежами в сегменте видеоигр.

Расширение возможностей игровых студий с помощью инновационных решений

Aghanim, a mobile gaming fintech company founded by former CEO and CTO of Xsolla, launches to transform how mobile games are monetized and distributed Aghanim, a mobile gaming fintech company founded by former CEO and CTO of Xsolla, launches to transform how mobile games are monetized and distributed

Компания Aghanim, базирующаяся в Лос-Анджелесе, создала платформу с прямым доступом к потребителям, которая позволяет разработчикам мобильных игр создавать веб-центры игр и предоставлять персонализированные предложения, одновременно вовлекая сообщества игроков в различный функционал метаигры, такой как новости, рейтинг игроков, достижения, ежедневные вознаграждения и многое другое. Издатели также пользуются коммерческой поддержкой Merchant of Record-level, а это означает, что финансовые задачи бэк-офиса, связанные с решением вопросов мошенничества, налогами, соблюдением нормативных требований, обменом валют и другими аспектами приема платежей в многонациональном масштабе, уже выполняются за них.

Основная команда Aghanim имеет обширный опыт предоставления решений для расширения платформы через различные компании, занимающиеся видеоиграми, многолетний опыт работы в сегменте игр и более, чем 20-летний опыт работы на стыке финтеха и видеоигр. Компания была основана Константином Голубицким (Konstantin Golubitsky), бывшим генеральным и техническим директором Xsolla, Константином Андри (Constantin Andry), бывшим генеральным директором Xsolla Labs, и Альбертом Тугушевым (Albert Tugushev), бывшим техническим директором Xsolla Labs, которые увидели возможность коренным образом изменить ландшафт мобильных игр, переосмыслив стратегии распространения и монетизации, тем самым открывая доступ к многомиллиардной стоимости для студий видеоигр и обеспечивая циркуляцию этого нового денежного потока в более широкой экосистеме видеоигр, что будет способствовать созданию новых игр, спросу на новые технологии и, в конечном итоге, делать мир лучше.

Aghanim существенно понизила барьеры для перехода мобильных игр с мобильных устройств на веб-версии, помогая студиям разных размеров осуществлять дистрибуцию игр непосредственно среди потребителей и в результате увеличивать свои чистые доходы. При более высокой марже игровые студии могут быть более конкурентоспособными в реализации стратегий привлечения пользователей для масштабирования своих игр.

Представляем пакет основных продуктов Aghanim:

Game Hub Builder: Инструмент для создания веб-сайтов без кода, который позволяет игровым студиям создать увлекательный веб-дом для своих мобильных игр. За нескольких минут разработчики могут создать персонализированный игровой центр, который органично сочетается с идентичностью их бренда. Разработанный на основе генеративного ИИ, Game Hub Builder создает начальную версию центра, позволяя студиям настраивать цвета, визуальные элементы и алгоритм взаимодействия с пользователем в целом.

LiveOps Builder: Новаторский инструмент автоматизации визуального маркетинга, который вовлекает и воодушевляет игроков. С помощью LiveOps Builder студии могут точно таргетировать различные сегменты игроков по всем каналам. Индивидуальные кампании и предложения - запускаемые такими событиями, как брошенная корзина, посещение игровых центров и повышение уровня - создают персонализированный опыт для игроков. Каналы рекламных сообщений, такие как всплывающие окна, push-уведомления внутри игры и браузера, а также электронные письма, служат органичными средствами коммуникации.

Сегментация игроков: Сложная система, которая классифицирует игроков на основе поведения, предпочтений и моделей взаимодействия. Понимая сегменты игроков, студии могут адаптировать свои стратегии, оптимизировать монетизацию и улучшать общий игровой опыт.

Управление SKU: Упрощая управление складскими единицами (SKU) для игровых студий, этот инструмент облегчает процесс отслеживания запасов, продаж и доходов. С помощью инструмента управления SKU студии могут сосредоточиться на создании исключительных игр, перекладывая финансовые задачи на плечи бэк-офиса Aghanim.

Механизм выставления счетов: Первый опыт мобильной кассы, построенный на одержимости постоянной оптимизацией затрат на распространение, предлагает наиболее ценные варианты оплаты, включая кредитные карты, ACH, Apple Pay и другие.

Константин Андри, соучредитель Aghanim, сказал в своем заявлении: «В контексте сокращения чистых доходов из-за постоянного ухудшения среды привлечения пользователей и в свете последних изменений в нормативном пространстве, а также реакции Apple на эти изменения становится ясно, что отсутствие стратегии прямого взаимодействия с потребителем может стать экзистенциальной угрозой для издателей мобильных игр, которые исторически были слишком зависимы от каналов распространения. Сейчас студии стратегически рассматривают возможность создания собственного автономного игрового центра, а не веб-кассы, которая едва ли приносит результаты».

«Благодаря большому разнообразию профилей игроков и специфике каналов распространения, сегментация игроков и liveops стали обязательными инструментами для каждой игровой студии, которая хочет быть конкурентоспособной на данном пространстве. Однако зачастую их администрирование происходит вручную с использованием электронных таблиц. Поскольку Aghanim специализируется на обслуживании мобильных игр, сегментация и liveops встроены в саму основу платформы», - говорит Альберт Тугушев, соучредитель Aghanim.

Разговорная аналитика Aghanim выполняется «вторым пилотом» генеративного ИИ, Ньютоном (Newton), который ищет аномалии, тенденции и хаки роста в проактивном режиме и предлагает улучшения на основе этих результатов. «Вскоре вы сможете просто поручить Ньютону увеличить LTV и сократить расходы на распространение, и он будет работать 24/7/365 для A/B-тестирования электронных сообщений, экспериментировать с предложениями по монетизации и запускать все это через различные сегменты в рамках доступного набора инструментов, чтобы достичь наилучшего результата для вас», - говорит Константин Голубицкий, еще один соучредитель Aghanim.

Aghanim разработана как открытая платформа, которая приглашает игровых экспертов, маркетинговые агентства и поставщиков игровых инструментов зарегистрироваться или пройти предварительную интеграцию, чтобы партнеры Aghanim могли легко получить к ним доступ через Connectors Marketplace и Expert Directory.

Компания создаст консультативный совет с ключевыми партнерами для улучшения платформы и согласования приоритетов.

Aghanim привлек стратегическое финансирование от синдиката из четырех американских венчурных фирм: раннего инвестора Shopify Bessemer Venture Partners, базирующейся в Нью-Йорке Point 72 Ventures, ведущей венчурной компанией QED Investors, занимающейся финтех-инвестициями и A16Z GAMES SPEEDRUN, одного из известных лидеров в области инвестиций в технологии и игры.

О компании Aghanim

Основанная в июне 2023 года, Aghanim ставит перед собой задачу изменить способ монетизации и распространения мобильных игр. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Aghanim.

Контакты для СМИ: [email protected]

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