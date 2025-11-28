Aphranel تُسجِّل ظهورها الأوّل في SAAM 2025، مسلِّطة الضوء على فيلر CaHA الأصلي وتقنية الحقن MagiCConcept

العلامة التجميلية الصينية Aphranel تطلق فيلر هيدروكسي أباتيت الكالسيوم (CaHA) MagiCCrystal وتعرض تقنيتَي ACD–MT وPCD–ETT الحاصلتين على براءة اختراع، وذلك بالتعاون مع الطبيبتين السريريَّتين الرائدتين الدكتورة وانغ ونتينغ والدكتورة تشين لورين

SAAM 2025 Particpants

الرياض، المملكة العربية السعودية, 27 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- شاركت Aphranel، وهي علامة تجميلية صينية مبتكرة تابعة لشركة SHANGHAI MOYANG BIOTECHNOLOGY، في النسخة الرابعة من المؤتمر العلمي السعودي لطب التجميل (SAAM 2025) في الرياض، حيث قدَّمت فيلر هيدروكسي أباتيت الكالسيوم (CaHA) MagiCCrystal، وتعاونت مع الطبيبتين السريريَّتين الصينيتين الدكتورة وانغ ونتينغ (Guangzhou Yestar) والدكتورة تشين لورين (Shanghai LELITE M) لاستعراض التطوُّرات في المواد التجديدية وبروتوكولات الحقن.

استقطب مؤتمر SAAM 2025، وهو أحد أكثر مؤتمرات الطب التجميلي تأثيرًا في الشرق الأوسط، أكثر من 2500 مشارك من الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا والشرق الأوسط ومناطق أخرى، وقد شملت برامجه مجالات الأمراض الجلدية التجميلية، والعلاجات بالليزر، وجراحة التجميل، والطب التجميلي. وتسلِّط مشاركة Aphranel جنبًا إلى جنب مع الخبراء الصينيين الضوء على التكامل المتزايد لتقنيات التجميل ومفاهيم العلاج الصينية في الممارسات العالمية.

وخلال المؤتمر، قدَّمت Aphranel الابتكارات الأساسية الكامنة وراء منصة CaHA الخاصة بها:

تقنية الكريات المجهرية ذات المسام النافذة «الشبيهة بتوت العليق» ( ACDMT)

تقنية هلام التشابك الفيزيائي ( PCDETT)

وتم تصميم هذه التقنيات الحصرية للشركة لتوفِّر توازنًا بين التشكيل الفوري وتجديد الكولاجين المتحكَّم فيه وطويل الأمد، مع ضمان أنماط تحلُّل دقيقة ومستوى عالٍ من السلامة.

وشمل برنامج التعليم السريري ما يلي:

الدكتورة وانغ ونتينغ ( Guangzhou Yestar ): عرض حي لاختيار مستوى طبقة الحقن بدقة والتحكُّم الدقيق في الجرعة.

الدكتورة تشين لورين ( Shanghai LELITE M ): تقديم إطار عمل استراتيجي بعنوان «العميق أوّلًا ثم السطحي، والخارجي أوّلًا ثم الداخلي»، قدَّمته من خلال جلسات تعليمية مباشرة.

كانت كلتا الخبيرتين من أوائل الطبيبات السريريَّات الصينيات اللاتي شاركن تقنياتهن على مسرح SAAM، وقد نالتا تقديرًا من نظرائهما الدوليين، كما أجرى التلفزيون الرسمي السعودي مقابلات معهما. وخارج مكان انعقاد المؤتمر، زار فريق Aphranel مؤسسات طبية تجميلية محلية لإجراء تبادلات تقنية وعلمية حول المواد التجديدية وتصميم البروتوكولات، بما يرسِّخ MagiCCrystal CaHA كمنصَّة مشتركة للحوار المهني الصيني السعودي.

وقد أكَّدت هذه الزيارة التي قامت بها Aphranel والخبراء الصينيون إلى المملكة العربية السعودية نضوج قدرات صناعة التجميل في الصين، من البحث والتطوير في المنتجات إلى التطبيقات السريرية والتقنية. وبالاستفادة من مزاياها التكنولوجية الأساسية ونتائج التحقُّق السريري المحلي، تخطِّط Aphranel لتسريع توسُّعها الدولي، وتعميق شراكاتها، وتوسيع حضورها في الأسواق، بما يمكِّن مزيدًا من التقنيات والمنتجات التجديدية صينية المنشأ من خدمة المرضى والممارسين حول العالم. وتهدف الشركة إلى إضفاء «زخم صيني» مؤثِّر على سوق التجميل العالمي بصفتها قوة متنامية في مجال المواد التجديدية.

يختلف التسعير والتوافر ودواعي الاستعمال والوضع التنظيمي لمنتج MagiCCrystal CaHA من سوق إلى آخر. ويُوصى الأطباء والممارسين السريريين بالرجوع إلى الملصقات والإرشادات المحلية.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2832644/photo.jpg