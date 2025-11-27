Aphranel debuta en SAAM 2025, destacando el CaHA original y la técnica de inyección MagiCConcept

La marca china presenta el relleno de CaHA MagiCCrystal y presenta las tecnologías patentadas ACD MT y PCD ETT con los destacados médicos, el doctor Wang Wenting y el doctor Chen Lorraine

RIAD, Arabia Saudí, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Aphranel, una marca estética original con sede en China de SHANGHAI MOYANG BIOTECHNOLOGY, participó en el 4º Congreso Científico de Medicina Estética de Arabia Saudita (SAAM 2025) en Riad, presentando su relleno de hidroxiapatita de calcio (CaHA) MagiCCystal y colaborando con los médicos chinos, el doctor Wang Wenting (Guangzhou Yestar) y el doctor Chen Lorraine (Shanghai LELITE M) para demostrar avances en materiales regenerativos y protocolos de inyección.

SAAM 2025 Particpants

SAAM 2025, una de las conferencias de medicina estética más influyentes de Oriente Medio, atrajo a más de 2.500 participantes de Estados Unidos, Alemania, Suiza, Oriente Medio y otras regiones, que abarcaron dermatología estética, terapias láser, cirugía plástica y estética médica. La presencia de Aphranel junto a expertos chinos destaca la creciente integración de las tecnologías y los conceptos de tratamiento estéticos de China en la práctica global.

En el congreso, Aphranel presentó las principales innovaciones detrás de su plataforma CaHA:

ACD MT "similar a frambuesa" gracias a la tecnología de microesferas porosas

Tecnología de gel de reticulación física PCD ETT

Estos enfoques patentados están diseñados para equilibrar la modelación inmediata con una regeneración de colágeno controlada a largo plazo, al tiempo que respaldan perfiles de degradación precisos y seguros.

Educación clínica destacada:

Doctor Wang Wenting (Guangzhou Yestar): demostración en vivo de la selección refinada de la capa de inyección y el control de la dosis.

Doctor Chen Lorraine (Shanghai LELITE M): marco estratégico "primero lo profundo, luego lo superficial; primero lo externo, luego lo interno", presentado mediante una clase en vivo.

Ambos expertos estuvieron entre los primeros profesionales clínicos chinos en compartir técnicas en el escenario del SAAM, recibieron reconocimiento de colegas internacionales y fueron entrevistados por la televisión estatal saudí. Además del evento, el equipo de Aphranel visitó instituciones estéticas locales para intercambiar conocimientos técnicos sobre materiales regenerativos y diseño de protocolos, posicionando a MagiCCrystal CaHA como una plataforma compartida para el diálogo profesional chino-saudí.

Esta visita de Aphranel y expertos chinos a Arabia Saudita demostró la capacidad de maduración de la industria estética china, desde la investigación y el desarrollo de productos hasta su aplicación técnica. Basándose en las ventajas tecnológicas clave y la validación clínica nacional, Aphranel planea acelerar la expansión internacional, profundizar las colaboraciones y ampliar el acceso al mercado, permitiendo que más tecnologías y productos regenerativos de origen chino lleguen a pacientes y profesionales de todo el mundo. La compañía aspira a impulsar significativamente el mercado estético chino como una fuerza creciente en materiales regenerativos.

El precio, la disponibilidad, las indicaciones y la situación regulatoria de MagiCCrystal CaHA varían según el mercado. Los profesionales clínicos deben consultar el prospecto y las directrices locales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832644/photo.jpg