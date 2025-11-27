Aphranel präsentiert sich erstmals auf der SAAM 2025 und stellt das Original CaHA und die MagiCConcept-Injektionstechnik vor

Chinesische Marke debütiert MagiCCrystal CaHA Filler und präsentiert patentierte ACD-MT und PCD-ETT Technologien mit führenden Klinikern Dr. Wang Wenting und Dr. Chen Lorraine

RIYADH, Saudi-Arabien, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Aphranel, eine in China ansässige ästhetische Originalmarke von SHANGHAI MOYANG BIOTECHNOLOGY, nahm am 4. wissenschaftlichen Kongress für ästhetische Medizin in Saudi-Arabien (SAAM 2025) in Riad teil, präsentierte seinen Calciumhydroxylapatit (CaHA)-Füllstoff MagiCCrystal und arbeitete mit den chinesischen Klinikern Dr. Wang Wenting (Guangzhou Yestar) und Dr. Chen Lorraine (Shanghai LELITE M), um Fortschritte bei regenerativen Materialien und Injektionsprotokollen zu demonstrieren.

Die SAAM 2025, eine der einflussreichsten Konferenzen für ästhetische Medizin im Nahen Osten, zog mehr als 2.500 Teilnehmer aus den Vereinigten Staaten, Deutschland, der Schweiz, dem Nahen Osten und anderen Regionen an, die sich mit ästhetischer Dermatologie, Lasertherapien, plastischer Chirurgie und medizinischer Ästhetik befassten. Die Präsenz von Aphranel an der Seite chinesischer Experten unterstreicht die zunehmende Integration der ästhetischen Technologien und Behandlungskonzepte Chinas in die globale Praxis.

Auf dem Kongress stellte Aphranel die wichtigsten Innovationen seiner CaHA-Plattform vor:

ACD-MT "himbeerähnliche" durchgängige Mikrosphärentechnologie

PCD-ETT physikalische Vernetzungsgel-Technologie

Diese firmeneigenen Ansätze sind so konzipiert, dass sie ein Gleichgewicht zwischen sofortiger Formgebung und kontrollierter, langfristiger Kollagenregeneration herstellen und gleichzeitig präzise Abbauprofile und Sicherheit unterstützen.

Klinische Ausbildung im Mittelpunkt:

Dr. Wang Wenting (Guangzhou Yestar): Live-Demonstration der verfeinerten Auswahl der Injektionsschicht und der Dosierungskontrolle.

Dr. Chen Lorraine (Shanghai LELITE M): Strategierahmen "erst tief, dann oberflächlich; erst äußerlich, dann innerlich", der im Live-Unterricht vorgestellt wird.

Beide Experten gehörten zu den ersten chinesischen Klinikern, die auf der VSV-Bühne Techniken vorstellten, erhielten Anerkennung von internationalen Fachleuten und wurden vom saudischen Staatsfernsehen interviewt. Außerhalb des Veranstaltungsortes besuchte das Aphranel-Team lokale ästhetische Institutionen für einen technischen Austausch über regenerative Materialien und Protokolldesign und positionierte MagiCCrystal CaHA als eine gemeinsame Plattform für den chinesisch-saudischen Fachdialog.

Der Besuch von Aphranel und chinesischen Experten in Saudi-Arabien demonstrierte die ausgereiften Fähigkeiten der chinesischen Kosmetikindustrie - von der Produktforschung und -entwicklung bis hin zur technischen Anwendung. Aufbauend auf den technologischen Kernvorteilen und der klinischen Validierung im Inland plant Aphranel, die internationale Expansion zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu vertiefen und den Marktzugang zu erweitern, so dass mehr regenerative Technologien und Produkte chinesischen Ursprungs für Patienten und Ärzte weltweit zur Verfügung stehen. Ziel des Unternehmens ist es, als wachsende Kraft im Bereich der regenerativen Materialien einen bedeutenden "chinesischen Impuls" für den globalen ästhetischen Markt zu geben.

Preisgestaltung, Verfügbarkeit, Indikationen und Zulassungsstatus von MagiCCrystal CaHA variieren je nach Markt. Kliniker sollten sich an die örtlichen Kennzeichnungen und Richtlinien halten.

