Aphranel fait ses débuts au SAAM 2025, en mettant en avant le CaHA original et la technique d'injection MagiCConcept

La marque chinoise lance MagiCCrystal CaHA Filler et présente les technologies brevetées ACD-MT et PCD-ETT avec les Dr Wang Wenting et Dr Chen Lorraine, deux cliniciens de premier plan.

RIYADH, Arabie Saoudite, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Aphranel, une marque esthétique originale basée en Chine de SHANGHAI MOYANG BIOTECHNOLOGY, a participé au 4e Congrès scientifique de médecine esthétique d'Arabie Saoudite (SAAM 2025) à Riyadh, présentant son produit de comblement MagiCCrystal à base d'hydroxyapatite de calcium (CaHA) et collaborant avec les cliniciens chinois Dr. Wang Wenting (Guangzhou Yestar) et le Dr. Chen Lorraine (Shanghai LELITE M) pour présenter les avancées en matière de matériaux régénératifs et de protocoles d'injection.

SAAM 2025 Particpants

SAAM 2025, l'une des conférences de médecine esthétique les plus influentes du Moyen-Orient, a attiré plus de 2 500 participants des États-Unis, d'Allemagne, de Suisse, du Moyen-Orient et d'autres régions, couvrant la dermatologie esthétique, les thérapies au laser, la chirurgie plastique et l'esthétique médicale. La présence d'Aphranel aux côtés d'experts chinois souligne l'intégration croissante des technologies esthétiques et des concepts de traitement chinois dans la pratique mondiale.

Lors du congrès, Aphranel a présenté les principales innovations de sa plateforme CaHA :

Technologie de microsphères à travers le pore ACD-MT, semblable à une framboise

Technologie du gel de réticulation physique PCD-ETT

Ces approches exclusives sont conçues pour équilibrer la mise en forme immédiate et la régénération contrôlée et à long terme du collagène, tout en garantissant des profils de dégradation précis et la sécurité.

L'enseignement clinique est à l'honneur :

Wang Wenting (Guangzhou Yestar) : démonstration en direct de la sélection raffinée de la couche d'injection et du contrôle du dosage.

Chen Lorraine (Shanghai LELITE M) : Le cadre stratégique "d'abord la profondeur, puis la superficialité ; d'abord l'extérieur, puis l'intérieur" a été présenté dans le cadre d'un enseignement en direct.

Les deux experts ont été parmi les premiers cliniciens chinois à partager leurs techniques sur la scène de l'ASG, ont reçu la reconnaissance de leurs pairs internationaux et ont été interviewés par la télévision d'État saoudienne. Au-delà du site, l'équipe d'Aphranel a visité des institutions esthétiques locales pour des échanges techniques sur les matériaux régénératifs et la conception de protocoles, positionnant MagiCCrystal CaHA comme une plateforme partagée pour le dialogue professionnel sino-saoudien.

Cette visite d'Aphranel et d'experts chinois en Arabie saoudite a démontré les capacités croissantes de l'industrie esthétique chinoise, depuis la recherche et le développement de produits jusqu'à l'application technique. S'appuyant sur ses principaux avantages technologiques et sur la validation clinique nationale, Aphranel prévoit d'accélérer son expansion internationale, d'approfondir ses collaborations et d'élargir son accès au marché, afin de permettre à davantage de technologies et de produits régénératifs d'origine chinoise de servir les patients et les praticiens du monde entier. L'entreprise a pour objectif de contribuer à un "élan chinois" significatif sur le marché mondial de l'esthétique en tant que force croissante dans le domaine des matériaux régénératifs.

Les prix, la disponibilité, les indications et le statut réglementaire de MagiCCrystal CaHA varient selon les marchés. Les cliniciens doivent se référer à l'étiquetage et aux directives locales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2832644/photo.jpg