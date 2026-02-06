AutoFlight تكشف عن أول طائرة كهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي من فئة 5 طن في العالم

Matrix تستعرض بنجاح القدرة الكاملة على الطيران الانتقالي

الطائرة الرائدة متوفرة بتكوينات بعشرة مقاعد للركاب وبحمولة 1500 كغم

سوجو، الصين ، 6 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- كشفت شركة "أوتوفلايت" (AutoFlight) عن Matrix، أول "طائرة كهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي" (eVTOL) من فئة 5 طن في العالم ، والتي أكملت بنجاح عرضًا عامًا لرحلة كاملة للطيران الانتقالي في مركز مرافق اختبار الطيران المنخفض للشركة.

Matrix, the world's first 5-ton class electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft by AutoFlight, completes a full transition flight demonstration

أثناء العرض ، أكملت Matrix تسلسل أنماط الطيران الانتقالي بالكامل ، والانتقال من الإقلاع الرأسي إلى الطواف إلى الهبوط الرأسي. يؤكد هذا الإنجاز نجاعة تقنيات "الطائرات الكهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي" الخاصة بشركة "أوتوفلايت" على مستوى الأنظمة الهوائية الديناميكية المعقدة ، والدفع الكهربائي عالي الطاقة ، وأنظمة التحكم في الطيران المتقدمة ، مما يمثل المرة الأولى التي تحقق فيها "طائرة كهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي" من فئة 5 طن رحلة طيران انتقالي كاملة.

تتميزMatrix بامتداد أجنحة يبلغ 20 مترًا وطول 17.1 مترًا وارتفاع 3.3 مترًا ، مع أقصى وزن إقلاع يبلغ 5700 كغم.

ستكون الطائرة متوفرة في طرازات الركاب والبضائع. يقدم إصدار الركاب تكوينات مقاعد مرنة؛ حيث يمكن استيعاب 10 مقاعد من درجة رجال الأعمال أو ستة مقاعد للشخصيات الهامة.

يستخدم متغير الشحن نظام الطاقة الهجين، الذي يدعم حمولة قصوى تبلغ 1500 كغم ، ويتميز بباب كبير يُفتح إلى الأمام قادر على استيعاب اثنتين من حاويات الشحن الجوي القياسية AKE ، مما يعزز الكفاءة التشغيلية لنقل الشحن على نطاق الطن.

منتج ثوري على مستوى صناعة الطائرات الكهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي

قال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "أوتوفلايت" ، "تيان يو": "Matrix ليست مجرد نجم صاعد في صناعة الطيران ولكنها أيضًا منتج ثوري طموح على مستوى الصناعة؛ حيث إنها سوف تكسر تصور الصناعة بأن الطائرات الكهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي قصيرة المدى ، ومنخفضة الحمولة ، وسوف تعيد تشكيل قواعد طرق الطائرات الكهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي. من خلال وفورات الحجم ، فإنها تقلل بشكل كبير من تكاليف النقل لكل مقعد -كيلومتر وطن - كيلومتر ، ما يُحدث ثورة في التكاليف ويعزز الربحية. وهي تغطي جميع السيناريوهات من التنقل في المناطق الحضرية إلى طرق التغذية بين المدن ، مما يدفع إلى توسيع نطاق منظومة الطيران منخفض الارتفاع بأكملها."

ميزات التصميم والسلامة

تستخدمMatrix تكوين "أوتوفلايت" المجمَّع لرفع الجناح و"الطواف" مع تخطيط مميز للطائرات ثلاثية الأجنحة وبنية ذات ستة ذراع ، مما يضمن الاستقرار الديناميكي الهوائي في جميع مراحل الطيران.

تقدم النسخة الكهربائية الخالصة نطاقًا أقصى يصل إلى 250 كم ، في حين أن النسخة الهجينة الكهربائية يمتد نطاقها إلى 1500 كم. تتيح قدرة المنصة تطبيقات متنوعة بما في ذلك السفر الإقليمي والعمليات اللوجستية الثقيلة وبعثات الاستجابة لحالات الطوارئ على نطاق واسع.

التطوير الاستراتيجية لشركة AutoFlight

تمثلMatrix استمرارًا لاستراتيجية منتجات "أوتوفلايت" ، بعد المنتجات التي قدمتها الشركة التي تشمل White Shark للتطبيقات الصناعية ، و CarryAll للخدمات اللوجستية المستقلة ، و Prosperity للتنقل الجوي الحضري. يعتمد برنامج التطوير على خبرة "أوتوفلايت" المتراكمة في تكنولوجيا الطيران منخفض الارتفاع، بالإضافة إلى الموثوقية ، وأنظمة السلامة ، واعتماد الجودة الجوية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2877906/2.jpg