AutoFlight stellt weltweit erstes eVTOL-Flugzeug der 5-Tonnen-Klasse vor

demonstriert erfolgreich vollständige Übergangsflugfähigkeit Bahnbrechendes Flugzeug, erhältlich in Konfigurationen mit 10 Passagierplätzen und 1.500 kg Frachtkapazität

SUZHOU, China, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- AutoFlight hat Matrix vorgestellt, das weltweit erste elektrische Senkrechtstart- und -landungsflugzeug (eVTOL) der 5-Tonnen-Klasse, das erfolgreich eine öffentliche Flugdemonstration mit vollständigem Übergang in der Testanlage des Unternehmens für Flüge in geringer Höhe absolviert hat.

Matrix, the world's first 5-ton class electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft by AutoFlight, completes a full transition flight demonstration

Während der Demonstration absolvierte Matrix die gesamte Flugsequenz mit Moduswechsel, vom senkrechten Start über den Reiseflug bis zur senkrechten Landung. Dieser Erfolg bestätigt die eVTOL-Technologien von AutoFlight in Bezug auf komplexe aerodynamische Systeme, leistungsstarke elektrische Antriebe und fortschrittliche Flugsteuerungssysteme und markiert das erste Mal, dass ein 5-Tonnen-eVTOL einen vollständigen Übergangsflug absolviert hat.

Matrix hat eine Spannweite von 20 Metern, eine Länge von 17,1 Metern und eine Höhe von 3,3 Metern bei einem maximalen Startgewicht von 5.700 kg.

Das Flugzeug wird in Passagier- und Frachtvarianten erhältlich sein. Die Passagierversion bietet flexible Sitzkonfigurationen und Platz für entweder 10 Business-Class-Sitze oder sechs VIP-Sitze.

Die Frachtversion nutzt ein Hybridantriebssystem, unterstützt eine maximale Nutzlast von 1.500 kg und verfügt über eine große, nach vorne öffnende Tür, die Platz für zwei AKE-Standard-Luftfrachtcontainer bietet, wodurch die Betriebseffizienz für den Transport von Fracht im Tonnenbereich verbessert wird.

eVTOL-Branchenrevolutionär

Tian Yu, CEO und Gründer von AutoFlight, sagte: „Matrix ist nicht nur ein aufstrebender Stern in der Luftfahrtindustrie, sondern auch ein ambitionierter Branchenrevolutionär. Es wird die branchenweite Auffassung, dass eVTOL gleichbedeutend mit Kurzstrecken und geringer Ladekapazität ist, widerlegen und die Regeln für eVTOL-Strecken neu definieren. Durch Skaleneffekte werden die Transportkosten pro Sitzkilometer und Tonnenkilometer erheblich gesenkt, was zu einer Revolutionierung der Kosten und einer Steigerung der Rentabilität führt. Es deckt alle Szenarien ab, vom städtischen Pendlerverkehr bis hin zu interurbanen Zubringerstrecken, und treibt damit die Expansion des gesamten Ökosystems im niedrigen Höhenbereich voran."

Design und Sicherheitsmerkmale

Matrix verwendet die Lift-and-Cruise-Konfiguration mit Verbundflügeln von AutoFlight mit einem charakteristischen Dreidecker-Layout und einer Sechsarmstruktur, die aerodynamische Stabilität in allen Flugphasen gewährleistet.

Die rein elektrische Version bietet eine maximale Reichweite von 250 km, während die Hybrid-Elektro-Variante die Reichweite auf 1.500 km erweitert. Die Kapazität der Plattform eignet sich für vielfältige Anwendungen, darunter Regionalverkehr, Schwerlastlogistik und groß angelegte Notfalleinsätze.

Strategische Entwicklung von AutoFlight

Matrix ist eine Fortsetzung der Produktstrategie von AutoFlight, die mit dem Great White Shark für industrielle Anwendungen, CarryAll für autonome Logistik und Prosperity für urbane Luftmobilität begann. Das Entwicklungsprogramm baut auf dem gesammelten Fachwissen von AutoFlight in den Bereichen Niedrigflugtechnologie, Zuverlässigkeit, Sicherheitssysteme und Lufttüchtigkeitszertifizierung auf

